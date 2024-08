Italië zoekt hulp om olijfboommoordenaar in te dammen

Europees Parlementslid Paolo De Castro

Er zouden EU-noodfondsen zijn toegezegd om de verspreiding te helpen beperken van een plantenziekte die olijfbomen in Italië doodt.

En de Italiaanse regering zegt een taskforce op te richten voor de uitbraak, vermoedelijk veroorzaakt door de bacterie Xylella fastidiosa.

Volgens de Italiaanse leden van het Europees Parlement (Europarlementariërs) Paolo De Castro (S&D) en Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE) zijn ongeveer 8,000 hectare olijfgaarden in het Salento-gebied van Puglia al aangetast en zullen ongeveer 600,000 olijfbomen moeten worden verwijderd. vernietigd.

Ziekte verspreid door insecten

In een schriftelijke vraag aan de Europese Commissie over inperkingsmaatregelen, zei De Castro dat de bacterie ervoor zorgt dat het gebladerte uitdroogt en het hout donkerder wordt, waardoor de geïnfecteerde boom uiteindelijk wordt gedood.

De ziekte was ​"verspreidt zich zeer snel en vormt een economische en ecologische bedreiging voor een hele regio waar de olijventeelt de belangrijkste landbouwactiviteit is en eeuwenoude olijfbomen een onschatbaar waardevol onderdeel van het landschap en natuurlijk erfgoed vormen. "

"De ziekte, waarvan wordt aangenomen dat deze wordt overgedragen door de sprinkhaan (Cicadellidae), is nog niet verder verspreid en heeft nog minder last van olijfbomen in de rest van Europa, zei hij.

Hij vroeg welke financiële en andere maatregelen de Commissie van plan was te nemen? ​"de snelle verspreiding van de ziekte in bedwang houden. "

"Ernstige bedreiging voor Europese olijventelers”

Silvestris zei dat het de eerste verschijning in Europa was van de plantpathogeen, die experts overwogen ​"een ernstige bedreiging voor de Europese olijventelers, gezien het tempo waarin de ziekte zich verspreidt.”

In het gebied tussen Gallipoli en Ugento in de regio Salento wordt op grote schaal olijfbomen gesnoeid om delen te verwijderen die door de ziekte zijn uitgedroogd, onder coördinatie van de regionale autoriteiten van Puglia en producentenorganisaties, zei hij.

Hij riep onder meer op tot geld voor een noodprogramma van wetenschappelijk onderzoek en plantgezondheidsmaatregelen, en een Europese genoomdatabank voor gewaspathogenen om informatie over bacteriën en parasieten te centraliseren.



Xylella fastidiosa (Foto: Universiteit van Georgia)

As meldde vorige week, heeft mede-Italiaans Europarlementariër Raffaele Baldassarre (PPE) ook opgeroepen tot dringende hulp.

Olijfolie uit Puglia nog steeds ​"uitstekende kwaliteit"

Olive Oil Times moet de berichten in de Italiaanse pers nog kunnen bevestigen dat Eurocommissaris voor Gezondheid en Consumentenzaken Tonio Borg noodhulp heeft beloofd.

Italiaanse media zeiden ook dat de Italiaanse minister van Landbouw Nunzia De Girolamo een werkgroep voor de ziekte had beloofd die zou worden bijgestaan ​​door de komst van twee experts van de Universiteit van Californië.

De ziekte van Pierce, veroorzaakt door Xylella fastidiosa, werd in 1892 ontdekt door de Californiër Newton B. Pierce op druiven in Californië.

De Girolamo zei in een persbericht dat de ziekte het olijffruit niet aantast en dat olijfolie uit Puglia nog steeds van ​"excellente kwaliteit” en een van de gezondste voedingsmiddelen voor de mens.

Paniek, verwarring, pessimisme

De uitbraak heeft voor enige paniek en verwarring gezorgd onder olijftelers over de ware oorzaken van de ziekte en waarom deze zich de afgelopen maanden snel heeft verspreid.

Het roept ook pessimisme op bij sommige producenten, zoals een boer op een forum zei dat het klonk als ​"in de komende vijf jaar zullen we "een ineenstorting van de olijfbomen van Salento zien".

Dat echter toevoegen ​"jarenlang zijn veel olijfgaarden in een staat van verwaarlozing verkeren”, zou het... ​"breek mijn hart om te weten dat veel van de reuzen van Salento in de komende jaren zullen verdwijnen…Ik kan mijn land niet voorstellen zonder olijfbomen,” zei hij.