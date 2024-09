Honderden protesteren tegen voorgestelde olijftaksen in Spanje

Honderden olijfboeren, olieproducenten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven verzamelden zich afgelopen donderdag voor het consulaat van de Verenigde Staten in Sevilla, Spanje om te protesteren tegen de voorgestelde Amerikaanse tarieven op Spaanse olijven.



We herhalen onze absolute afwijzing van de vaststelling van elk type tarief op tafelolijven. - Rodrigo Sánchez Haro, minister van Landbouw, Andalusië

De demonstranten kwamen bijeen om de geplande tarieven aan de kaak te stellen en noemden hen ​"onrechtvaardig” en ​"misbruik ”en uiting van bezorgdheid over hun potentieel rampzalige gevolgen voor de export en de werkgelegenheid in de regio.

De tarieven zullen deze week worden besproken door de US International Trade Commission (USITC) en, als de commissie besluit ze in te voeren, later deze maand van kracht worden. In 2017 bedroeg de export van Spaanse olijven naar de VS ongeveer $ 67 miljoen.

"We zijn erg teleurgesteld over het besluit van het Amerikaanse ministerie van Handel om antisubsidie- en antidumpingrechten op te leggen aan de invoer van Spaanse tafelolijven, vooral omdat het product erg populair is bij de Amerikaanse consumenten”, aldus José María Castilla, een lobbyist voor de nationale vleugel van aldus de Vereniging van Jonge Boeren (ASAJA). ​"Het is ongerechtvaardigd en onevenredig en het druist in tegen ons gemeenschappelijk landbouwbeleid. "

Miguel López, de secretaris-generaal van COAG Andalusië, zei dat door de voorgestelde tarieven 8,000 banen direct op het spel staan ​​en twee miljoen indirect. Al, zei hij, Agro Sevilla heeft een aantal van hun werknemers ontslagen.



Dit is een absoluut antwoord op de waarde van de geldigheid, de gemiddelde waarde van het mes, de EEUU heeft een verhoging van 34,75%. Het is een middel om een ​​grote provocatie in de sector van de Andalusische sector te voorkomen, twee millones de jornales en 2 werknemers. — Rodrigo Sanchez Haro (@rodrigosanhar) 12 juni 2018





Junta aandringen en que el arancel a la aceituna de mesa es ​"desproporcionado” y pide al Gobierno que defienda al sector https://t.co/z56iEjUSCh via @epandalusië — José Muñoz (@pepemsanchez) 29 januari 2018





Om het punt naar huis te brengen en een menselijk gezicht te geven aan deze ontslagen, nodigde López een jonge man uit, alleen geïdentificeerd als de zoon van Raquel, op het podium tijdens het protest.

"Vanwege de tarieven en na zes jaar in het bedrijf hebben ze hem werkloos gemaakt en moest hij Andalusië verlaten om werk te vinden', zei López. ​"Hij had een levensproject en alles is kapot. "

López drong erop aan dat de Spaanse olijvenproducenten zich houden aan de regels van de Europese Unie en de Wereldhandelsorganisatie en riep de Europese Unie en de Spaanse regering op om de sector te verdedigen tegen wat hij noemde ​"willekeurige” tarieven.

"Geconfronteerd met deze houding die [de Amerikaanse president Donald] Trump tegen alle invoer handhaaft, en omdat dit in strijd is met alle internationale overeenkomsten, moet de Europese Commissie zich al positioneren en voor zichzelf opkomen", zei hij. ​"We moeten ook verdedigd worden.”

De Europese Commissie heeft de tarieven op Spaanse olijven al veroordeeld met een woordvoerder die ze labelt ​"protectionistisch” en veelbelovende actie van de Europese Handelscommissie.

De voorgestelde tarieven vloeien voort uit antidumpingklachten die vorig jaar zijn ingediend door twee Californische bedrijven (Bell-Carter Foods, Inc en Musco Family Olive Co). Ze zijn nog verergerd door antisubsidieheffingen van het Amerikaanse ministerie van Handel, dat stelt dat Spaanse olijfboeren en verpakkers ook profiteren van ​"oneerlijke subsidies”.

Als de USITC besluit de voorgestelde tarieven te ratificeren, wat volgens de meeste handelswaarnemers zeer waarschijnlijk is, dan zullen de invoerrechten op Spaanse olijven op 27 juli stijgen tot 24 procent. De tarieven zouden betrekking hebben op alle soorten Spaanse olijven, inclusief alle vormen. , maten en kleuren; ontpit en ontpit; en geheel, in plakjes, gehakt en ingeklemd.

"Het ministerie van Handel zal zorgen voor een volledige en eerlijke beoordeling van de feiten en, als de regels worden overtreden, snel optreden om oneerlijke handelspraktijken een halt toe te roepen”, zei de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross. ​"De Verenigde Staten zetten zich in voor een vrije, eerlijke en wederzijdse handel met Spanje.”

Antonio de Mora, de secretaris-generaal van de Spaanse Vereniging van Exporteurs en Industriëlen van Tafelolijven (ASEMA) is van mening dat feiten de boventoon zullen voeren en in plaats van de protesten bij te wonen, heeft hij hard gewerkt aan het voorbereiden van een rechtszaak tegen de tarieven.

"ASEMESA bereidt haar verdediging voor in contact met de nationale en Europese overheden, met de zekerheid dat de argumenten waarop deze beschuldigingen zijn gebaseerd onjuist zijn, en daarom verzamelen we alle benodigde informatie en bewijsmateriaal”, zei hij.