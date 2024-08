Op zoek naar verkeerd gelabelde olijfolie om geld te verdienen

Een recente schijnbaar minderjarige besluit door rechter Brian F. Holeman van het Washington DC Superior Court, Civil Division, op verzoek (verzoek) van beklaagde kruidenier Mohtamar, Inc. voor een kort geding is op het eerste gezicht genoeg om elke belanghebbende die niet getraind is in de wendingen van de Common Law. Het is echter van groot belang.



De beklaagde kruidenier (onder andere) werd in 2011 door ene Dean Mostofi aangeklaagd wegens het overtreden van de DC Consumer Protection Procedures Act (CPPA) door de verkoop van olijfolie van het Pompeiaanse merk die verkeerd was geëtiketteerd als ​'extra vierge.' Toen ik me bewust werd van de verkeerd gelabelde olie na het lezen over de beroemde 2010 UC Davis-rapport die Pompeian noemde als een van de boosdoeners in het extra-virgin mislabeling-schandaal, kocht de eiser onmiddellijk een fles en stelde een vordering in voor ​'geleden verwondingen.'

Een groot deel van de beslissing wordt genomen met de vraag of het DC-statuut een consument toestaat om een ​​rechtszaak aan te spannen wanneer hij / zij leest over een verkeerd gelabeld product en het uitsluitend koopt om juridische stappen te ondernemen (dwz of hij / zij ​'staan ​​') voor opgelopen verwondingen. Dit is een belangrijke vraag, omdat het toestaan ​​van een dergelijke actie de deuren zou kunnen openen voor massa's rechtszaken van consumenten voor elk naar verluidt verkeerd gelabeld product - een gebeurtenis die mogelijk elke middelgrote onderneming in recordtijd failliet zou kunnen laten gaan.

Zich baserend op eerdere jurisprudentie volgens welke een eiser recht heeft ​"om vrij te zijn van ongepaste handelspraktijken ”en kan aanklagen, ook al heeft hij ​"geen juridisch aanwijsbare schade heeft geleden”, verwierp de rechtbank het verweer dat de eiser ​"willens en wetens producten kocht waarvan hij dacht dat ze defect waren en deed dit om een ​​rechtszaak aan te spannen, "en was daarom het slachtoffer van een ​"zelf toegebracht letsel. " Rechter Holeman verklaarde:

" Geen enkel precedent stelt vast dat het Hof een ​ " goede trouw ”-standaard voor de handelingen van een eiser om vast te stellen dat aan de permanente eis is voldaan. Verder hoeft eiser niet aan te tonen dat hij enig lichamelijk, emotioneel of financieel letsel heeft geleden (cursivering toegevoegd); een feitelijke of onmiddellijke wettelijke overtreding is voldoende om een ​​feitelijk letsel vast te stellen ”(p. 5) en oordeelde dat: ​ " De dispositieve overweging is dat eiser een consument is die betrokken is bij een consumententransactie. Deze transactie wordt beschermd door de CPPA. " (Blz.6)

Rechter Holeman wees (gedeeltelijk) af van de motie voor kort geding en liet de vraag achter of die van de consument ​'redelijke verwachting' is geschonden, en of hij/zij kan bewijzen door: ​"duidelijk en overtuigend bewijs” een claim van opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken onder de CPPA, waarover tijdens het proces moet worden beslist.

Opgemerkt zou kunnen worden dat Pompeian, een importeur en bottelaar van olijfolie gevestigd in Baltimore, de alleen om te bereiken het USDA Quality Monitoring Program-logo voor zijn extra vierge en biologische oliën, nadat olijfolie werd toegevoegd aan de USDA-lijst van in aanmerking komende producten. Dit zou logischerwijs deze specifieke rechtszaak betwistbaar moeten maken, maar de aanmoediging die deze beslissing biedt voor verdere lastige procespartijen vormt een reëel gevaar voor alle producenten die ervoor kiezen om zaken te doen in Washington, DC.