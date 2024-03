Registratie van Kalamata-olijven als intellectueel eigendom hernieuwt de controverse in Griekenland

Kalamata tafelolijven met een Beschermde oorsprongsbenaming (BOB) internationale eigendomsbescherming hebben ontvangen nadat ze onder hun Griekse naam zijn geregistreerd bij de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO), Elia Kalamatas.

Kalamata BOB-tafelolijven zijn afkomstig van de inheemse Griekse Kalamon-cultivar, geproduceerd in de prefectuur Messenia in het zuiden van de Peloponnesos.

WIPO, een juridisch bindend internationaal register voor oorsprongsbenamingen (AO's) en geografische aanduidingen (GI's), zal Kalamata BOB-tafelolijven beschermen tegen imitaties en namaak in 76 landen over de hele wereld.

Kalamata-olijven uit Messenia dragen sinds 1996 ook een beschermde geografische aanduiding van de Europese Unie.

"We zetten onwankelbaar onze inspanningen voort om de wereldberoemde beschermde oorsprongsbenaming te verdedigen en te beschermen, ondanks degenen die deze met alle middelen proberen af ​​te schaffen”, aldus de Messenia Union of Agricultural Associations, die de WIPO-aanvraag voor Kalamata-olijven initieerde en controleerde, in een stelling.

"We versterken en investeren in iconische BOB-benamingen met visie, plan, wetenschappelijke intelligentie en ernst”, voegde ze eraan toe.

De Griekse Nationale Interprofessionele Vereniging van Tafelolijven (Doepel) sprak de verklaring van de vakbond echter tegen, zei dat deze onnauwkeurig was en zorgde voor argwaan.

"Het is duidelijk, zoals we al vele malen hebben benadrukt, dat niemand zich ertegen verzet of probeert de wet af te schaffen Elia Kalamatas BOB”, aldus de interprofessional. ​"Er moet echter worden opgemerkt dat de [Kalamata-tafelolijven BOB] geen enkel exportpotentieel vertoont. In het bijzonder is de grootste hoeveelheid die sinds 1996 wordt geëxporteerd... niet groter dan 247 ton – 0.30 procent van de Griekse export van de Kalamon/Kalamata-variëteit.”

Het dispuut tussen de Messenia Union en de nationale interprofessional toont aan dat de felbegeerde Kalamata-benaming, die wereldwijde erkenning aan het product verleent, blijft verdelen de Griekse tafelolijvensector.

Producenten van Kalamon-olijven gevestigd in Messenia beweren dat de naam Kalamata een BOB-product aanduidt en alleen mag worden gereserveerd voor olijven die in de regio worden geproduceerd.

Kalamon-producenten in andere regio's zijn van mening dat de naam Kalamata in heel Griekenland vrijelijk moet worden gebruikt, aangezien de olijven van dezelfde cultivar komen.

Ook de Griekse staat en het Hooggerechtshof van het land zijn bij het geschil betrokken, wat de kloof tussen de producenten onderstreept.

In september 2022 heeft de Griekse regering een ministerieel besluit uitgevaardigd waardoor alle producenten van Kalamon-tafelolijven in het land de merknaam Kalamata mogen gebruiken.

Het besluit uit 2022 om Kalamata-olijven opnieuw te registreren op de nationale lijst van plantenvariëteiten, waardoor producenten in heel Griekenland de naam konden gebruiken, was een poging om een ​​verandering ongedaan te maken. beslissing van het hooggerechtshof dat vernietigde de Ministerieel besluit 2018 die aanvankelijk Kalamata-olijven op de lijst registreerde.

Het vrijgeven van de merknaam Kalamata heeft de export van Kalamon-olijven uit Griekenland, die op de markt worden gebracht als Kalamata of Kalamata BOB voor de in Messenië geproduceerde olijven, aanzienlijk gestimuleerd en voldoen aan de BOB-vereisten.

Het maakte echter olijfolie mogelijk producenten in andere landen om hun Kalamon-olijven te promoten als Kalamata, waarmee ze rechtstreeks concurreren met Griekse producenten.

De producenten van tafelolijven uit Messenië hebben opnieuw beroep aangetekend tegen het ministerieel besluit van 2022 bij de Griekse Raad van State, en de uitspraak van het Hooggerechtshof is nog in behandeling.

In goede jaren kan de productie van Kalamon/Kalamata-olijven in Griekenland de 100,000 ton overschrijden. Ongeveer 80 procent van de productie is bestemd voor export naar internationale markten met een exportwaarde van meer dan € 200 miljoen.