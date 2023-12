Boeren in Griekenland roepen om subsidies vanwege lage opbrengsten

In Griekenland verzamelden olijventelers en olieproducenten zich buiten de regionale overheidsgebouwen in het hele land, op zoek naar financiële hulp om de extreem slechte olijvenoogst van dit jaar het hoofd te bieden.

De demonstranten eisten dat alle olijventelers in het land 200 euro per stremma (een traditionele Griekse meeteenheid gelijk aan 0.1 hectare) olijfbomen zouden ontvangen om hun inkomen te versterken.

We kunnen niet rondkomen omdat we zo weinig olijfolie produceerden. - Dionysios Gonis, lid, landbouwvereniging van Argolida

Ze riepen ook op tot maatregelen om de productiekosten te verlagen en olijven toe te voegen aan de gewassen die in aanmerking komen voor compensatie door ELGA (de Griekse organisatie van landbouwverzekeringen) na natuurrampen.

"Het gebrek aan bloei in ons gebied varieert van 80 tot 100 procent, terwijl olijfbomen niet in aanmerking komen voor enige compensatie”, zei Thanasis Halatis van de landbouwvereniging van Kalyvia op het noordelijke schiereiland Chalkidiki tijdens een protest voor het regionale overheidsgebouw in Thessaloniki.

Dit oogstjaar zijn de olijvenproducenten in Chalkidiki, waar de karakteristieke groene, ovaalvormige tafelolijven uit de regio worden verbouwd, verwacht slechts een fractie te kunnen oogsten van de recordoogst van vorig jaar van 160,000 ton.

Andere olijfboeren die het protest bijwoonden, benadrukten dat de stijgende productiekosten bedreigen hun bedrijf.

"Met productiekosten van €800 per stremma, vergeleken met €600 vorig jaar, wordt het duidelijk dat we niet alleen niet break-even zullen draaien, maar dat we ook in de schulden zullen komen te zitten”, zeiden ze.

Soortgelijke protesten vonden plaats in andere olijventeeltgebieden van het land, waaronder Messenia en Laconië op de Peloponnesos, Lesbos, Heraklion en Chania op Kreta en Fthiotida in centraal Griekenland.

Landbouwverenigingen en vakbonden van olijventelers uit het hele land hadden hun mobilisatie aangekondigd tijdens een pan-Helleense bijeenkomst in Atalanti een week voor de protesten, met het argument dat het probleem van de lage opbrengst niet sporadisch is, maar de hele Griekse olijvensector treft.

Volgens het telersblokkadecomité, dat de demonstraties coördineerde, worden olijventelers in Griekenland dit jaar geconfronteerd met een inkomensverlies van € 1 miljard als gevolg van verminderde oogsten.

In de regio Magnesia in Centraal-Griekenland hebben de slechte prestaties van de olijfbomen voor een extra laag ontberingen gezorgd, wat een substantiële opbrengst voor de lokale producenten oplevert. na de zomerbranden en overstromingen.

"Magnesia herbergt veel stremmata [van olijfbomen] en heeft grote schade geleden door de overstromingen, de branden en de olijf fruitvlieg, gecombineerd met een vermindering van de boombloei met 95 procent”, zegt Thodoris Georgadakis, hoofd van de regionale unie van landbouwverenigingen.

"We vragen een compensatie van €200 per stremma, en het geld moet iedereen vóór Kerstmis bereiken”, voegde hij eraan toe.

Terwijl de Griekse producenten van tafelolijven dit jaar het zwaarst te lijden hebben onder de lage fruitproductie, worden ook de olijfolieproducenten van het land getroffen. De opbrengst aan olijfolie zal naar verwachting dalen van 200,000 ton naar circa 340,000 ton.

"Olijfolieproducenten worden dit jaar met een groot probleem geconfronteerd”, zegt Dionysios Gonis van de landbouwvereniging van Argolida in het oosten van de Peloponnesos, die samen met andere boeren in Nafplion protesteerde tegen de verminderde opbrengst.

"We kunnen niet rondkomen omdat we zo weinig olijfolie produceerden”, voegde Gonis eraan toe. ​"Verminderde opbrengst wordt niet gecompenseerd door ELGA, dus vragen we € 200 per stremma om onze kosten te dekken en onze bomen te kunnen blijven laten groeien. We willen dat de staat en de regionale overheid ons helpen, zodat de olijfolie de consumenten niet tegen deze prijzen bereikt.”

De olijfolie- en olijfolieproducenten die deelnamen aan de protesten in heel Griekenland zeiden dat ze de situatie begin januari opnieuw zouden beoordelen om te beslissen over mogelijke nieuwe mobilisaties.