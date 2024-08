Sectoren van de Amerikaanse landbouwsector drukken een zekere teleurstelling uit over de voorwaarden van de onlangs aangenomen regeling Tans-Pacific handelsovereenkomst (TPP).

Kimberly Houlding, voorzitter van de American Olive Oil Producers Association (AOOPA) getuigde vorige week tijdens een hoorzitting dat de TPP ​"het begin had moeten zijn van een forum van olijfolieproducerende landen uit de Nieuwe Wereld”, en dat het het startpunt had moeten zijn voor het aanpakken van de problemen waarmee de sector in de VS, Australië, Chili, Mexico en Nieuw-Zeeland wordt geconfronteerd.



We zijn bezorgd en teleurgesteld dat deze overeenkomst mogelijk een belangrijke kans mist om transparantie en effectieve kwaliteitsnormen binnen de TPP-landen te bevorderen. – Kimberly Houlding, Amerikaanse Vereniging van Olijfolieproducenten

"Ondanks de inspanningen van de Amerikaanse industrie, "zei ze, ​"de overeenkomst ​'Het hoofdstuk over technische handelsbelemmeringen omvat niet olijfolie in de bijlage waarin landen worden opgedragen sectorspecifieke groepen te vormen om normen, etikettering en verpakking voor wijn en gedistilleerde dranken, cosmetica en andere producten aan te pakken. "

Houlding haalde in getuigenis voor de United States International Trade Commission de recente ​'Segment van 60 minuten die de gezondheidsrisico's van vervalste olijfolie onder de aandacht bracht voor naar schatting 12 miljoen Amerikaanse kijkers van het programma. ​"Dat is een beangstigende gedachte, gezien een expert in dit verhaal die schatte dat 75 tot 80 procent van de extra vierge olijfolie die vanuit Italië naar de schappen van de Amerikaanse supermarkt wordt geëxporteerd, frauduleus is, '' zei Houlding. ​'Extra Virginity 'auteur, Tom Müller, die werd geïnterviewd voor het segment.

Victoria Guida gerapporteerd in Politico op 15 januari dat Houlding beweerde dat de TPP de mogelijkheid bood om een ​​in de VS gevestigde groep te vormen die tegenwicht zou bieden aan de Internationale Olijfraad dat vertegenwoordigt de Europese olijfoliehandel.

Het is nog steeds mogelijk dat er een bepaling wordt toegevoegd om te voorzien in de oprichting van ad-hocwerkgroepen die tot doel hebben normen en regelgevingskwesties aan te pakken, die een algemene zorg blijven voor de olijfolie-industrie als geheel. Volgens USTR-woordvoerder Matt McAlvanah, ​"Het hoofdstuk [Technische handelsbelemmeringen] van TPP biedt de mogelijkheid om aan aanvullende sectorspecifieke initiatieven te werken, en we kijken uit naar verdere besprekingen met de industrie over dit onderwerp. "