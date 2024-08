4e 'Monna Oliva' viert de beste Italiaanse tafelolijven

De vierde editie van de nationale wedstrijd voor de beste tafelolijven Mona Oliva eindigde met een evenement dat op 24 juni werd gehouden in Latina, in het hart van Agro Pontino (Lazio), waar de beste van ongeveer 90 deelnemers erkenning kregen voor hun vaardigheden in het verwerken van olijven.

Verschillende producenten uit Ligurië, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campanië, Basilicata, Apulië, Calabrië, Sicilië en Sardinië bereikten ondanks het slechte seizoen uitzonderlijke kwaliteitsniveaus, aldus de groep proevers die de monsters beoordeelde onder toezicht van de panellid. Ivano Caprioli.

Langs de route van de oorsprongsbenamingen waren de vorige edities van Monna Oliva gastheer in Castelvetrano (Sicilië), Cerignola (Apulië), en Ascoli Piceno (Mars).

Enkele van de winnaars van 4th Mona Oliva

De laatste locatie van het rondreizende evenement werd gekozen ter ere van de recente erkenning van de beschermde oorsprongsbenaming (BOB) die werd verkregen door de Oliva di Gaeta, wiens benaming nu exclusief is gereserveerd voor tafelolijven van de variëteit Itrana, ook bekend als Gaetana, van de zwart type, die voldoen aan de eisen van de productiespecificatie.

"Ten slotte bevatte Italiaanse tafelolijven een nieuwe Europese ster, ”zei de voorzitter van de Mediterrane Unie van olieproevers (UMAO), Paola Fioravanti, die de wedstrijd bedacht. ​"Sinds december zijn de Oliva di Gaeta toegetreden tot de BOB's Nocellara del Belice, Bella della Daunia en Ascolana del Piceno. "

Fioravanti legde uit dat deze olijf afkomstig is van de cultivar Itrana, die van nature kan worden gezoet, zowel wanneer het fruit perfect rijp is in de versie van de Oliva di Gaeta DOP, als wanneer het nog groen is; in dit geval kan de hele vrucht op natuurlijke wijze worden verwerkt of gekraakt met zout en vervolgens worden gekruid.

"Degenen die geven om de biodiversiteit van Italiaanse cultivars, zouden tafelolijven en oorsprongsbenamingen moeten promoten als een waardevolle ondersteuning voor onze producenten, ”meende Fioravanti. ​"De tafelolijvensector is nog steeds een marktniche, maar heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld en nieuwe kansen gecreëerd, mede dankzij een verandering in de levensstijl en voedingsgewoonten van mensen, ”merkte ze op, erop wijzend dat, volgens de International Olive Council, het tafelverbruik is de afgelopen 173 jaar met 25 procent gestegen.

Andere economische en technische gegevens werden gepresenteerd tijdens het derde Nationale Forum voor de productie van tafelolijven, dat voorafging aan de prijsuitreiking. Gemodereerd door de journalist Maria Antonietta Palumbo, werden toespraken over de sector gehouden door de burgemeester van Latina, Damiano Coletta, de voorzitter van het consortium voor industriële ontwikkeling Roma Latina, Carlo Scarchilli, de president van de provincie Latina, Eleonora Della Penna, de voorzitter van de vereniging van proevers van Latina Capol, Lino Centauri, de nationale raadslid van Città dell'Olio, Benedetto Miscioscia, en de landbouwminister van de regio Lazio, Carlo Hausmann.

Namens de producenten waren er bijdragen van een expert in plattelandsbeleid, Antonio Stea, een expert in tafelolijven, Alberto Bono, en Franco Lombardo van Geolive Belice LLC.

Monna Oliva wil de sector tafelolijven ondersteunen door het werk van Italiaanse fabrikanten te promoten, of ze nu traditionele systemen of gecontroleerde en gemechaniseerde methoden gebruiken. Onder hen de Calabrische boer Francesco Gabriël ontving een eervolle vermelding voor zijn natuurlijke Bella di Cerignola.

"Ik ben heel blij met deze erkenning die mijn onderzoek op dit gebied beloonde, ”zei Gabriele, en hij legde uit dat Bella di Cerignola over het algemeen met loog gezouten en volledig gezoet is, maar hij verwerkte het met de natuurlijke methode om debittering en knapperigheid te reguleren.

"Op deze manier kan de consument de oorsprong van olijf beter waarnemen, omdat natuurlijke verwerking de typische smaak van de cultivar versterkt, ”legt hij uit. ​"Naar mijn mening kun je met een biologisch beheer, goed water en goed zout een geweldig product krijgen, ”concludeerde Gabriele, en specificeerde dat hij het zout van het natuurlijke zoutpannenreservaat van Trapani en Paceco op Sicilië gebruikte en strikte controles uitvoerde. op het water.

De lijst met winnaars is te vinden op de Monna Oliva-website.