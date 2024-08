Te midden van onrust maakt Edirne zich klaar voor 655e Kirkpinar

Terwijl Turkije worstelt met een poging tot staatsgreep en de gewelddadige gebeurtenissen die daaruit voortkwamen, waarbij 161 doden en 1,440 gewonden vielen, is er geen aankondiging om de 655 uit te stellen.th Kırkpınar worsteltoernooi met olijfolie.

De traditionele wedstrijd zal naar verwachting nog plaatsvinden tussen 18 en 24 juli in Edirne. Op de 20thzullen er concerten zijn met de beroemde Turkse zangers Sertab Erener en Hüsnü Şenlendirici. Naast muziek zal er een traditionele kookwedstrijd, volksdansen en een boogschietfestival zijn als aanvulling op de worstelwedstrijd.

De gemeente Edirne zal 216,000 Turkse lira toekennen, of $ 71,524 in Amerikaanse dollars, een stijging die sinds de couppoging in Turkije aan het stijgen is.

Hoewel er geen aankondiging is gedaan om het toernooi te annuleren of uit te stellen, kan men niet anders dan zich afvragen of het zal plaatsvinden zonder complicaties gezien de huidige staat van het land.

De mensen van de stad Edirne, die het evenement organiseert, protesteerden gisteravond op straat en uitten hun reacties op de voortdurende gebeurtenissen.

Er zijn meer dan 50 worsteltoernooien met olijfolie die jaarlijks in het hele land worden gehouden, wat een duidelijk gebruik van het product aangeeft. Onder de vele Turkse worsteltoernooien, Kirkpinar is de meest bekende met de vele mythen die het omringen.

Vorig jaar kwam Orhan Okulu uit Antalya was de laatste man die stond, de felbegeerde gouden riem en titel mee naar huis nemen hoofdworstelaar (hoofdworstelaar).

Het olieworstelen in Edirne begon in het Ottomaanse tijdperk. Volgens een legende, toen Orhan Ghazi van plan was om Rumelia binnen te vallen, stopte het leger in de buurt van Samona, dat tegenwoordig binnen de grenzen van Griekenland ligt. Veertig mannen begonnen te worstelen zoals ze gewoonlijk deden bij hun remissies. Nadat er vele uren waren verstreken, bleven twee mannen staan ​​en zetten hun duel voort. Geen van beiden kon de ander verslaan.

Bij een andere gelegenheid begon hetzelfde stel opnieuw te worstelen, dit keer op een weiland bij Edirne. Ze worstelden de hele dag en gingen de hele nacht door, verlicht door kaarsen en lantaarns. Ze vochten letterlijk tot hun dood. Hun vrienden begroeven ze uiteindelijk onder een vijgenboom.

Toen ze jaren later dezelfde plaats bezochten, zagen ze een bron waarin hun vrienden waren omgekomen, die overvloedig stroomde. Vanaf die dag werd het gebied gebeld Kirkpinar, wat betekent ​"veertig bronnen ”in het Turks. In de jaren daarna veranderde het olieworsteltoernooi in een officiële traditie die door de sultan werd uitgeroepen.

Dit jaar zullen naar verwachting meer dan 2,000 olieworstelaars deelnemen, die ongeveer 2,000 kilo olijfolie wrijven die is voorbereid voor de wedstrijd, waardoor hun huid glad wordt en moeilijker in te halen is.

Ze zullen eerst hun rechterhand onderdompelen in een vat vol olie en water, het over hun linkerschouders, borst, arm en teugel, de traditionele kleding voor het festival. Daarna zullen ze hetzelfde doen met hun linkerhand. Nadat het worstelen is begonnen, zijn ze vrij om meer olie te nemen van een bediende die rond het veld loopt met een kruik.



Update 18 juli 2016: Organisatoren maakten vandaag bekend dat het festival rondom het worstelevenement wordt afgelast. Het toernooi vindt plaats zoals gepland.