Italië verscherpt sancties voor olijfoliefraude

De ministerraad keurde een decreet goed met bepalingen over sancties bij overtreding van EU-verordening nr. 29/2012 betreffende de handelsnormen voor olijfolie, en EEG-verordening nr. 2568/91 over de kenmerken van olijfolie en olie uit perskoeken van olijven en over relevante methoden.



We zijn ervan overtuigd dat de regering het decreet heeft gecorrigeerd en de strafrechtelijke vervolging heeft bevestigd die door de ​ ' sparen de oliewet. - Colomba Mongiello

Met deze validatie heeft de overheid aanpassingen doorgevoerd die de Commissie Landbouw en Justitie heeft verstrekt aan een ontwerp van wetgevingsbesluit in december zou dat de sancties voor namaak van olijfolie hebben verlaagd en dat zorgde voor ongerustheid bij de Italiaanse boeren en consumenten.

De actie voltooide de maatregelen die waren vastgelegd in wet nr. 9 van 14 januari 2013 (de zogenaamde ​'oliewet sparen) en omvat, volgens een overheidsverklaring, administratieve sancties voor het niet tonen van een oorsprongsaanduiding en andere informatie die zichtbaar op de verpakking moet staan.

Er werden ook administratieve sancties ingevoerd voor het onregelmatig bijhouden van een voorraadadministratie. De regering heeft dat verduidelijkt ​"het interventiegebied van de administratieve sancties is nog steeds beperkt tot de sector die niet onder het strafrecht valt en die zich voorbehouden is aan de repressie van elke vorm van voedselfraude. "

Het opleggen van de sancties waarin het decreet voorziet, is toevertrouwd aan de Centrale Inspectie voor de kwaliteitsbescherming en fraudebestrijding van voedingsproducten (ICQRF) van het Ministerie van Landbouw-, Voedsel- en Bosbouwbeleid, en de bevoegdheden die krachtens de huidige wetgeving aan de autoriteiten zijn toegekend verantwoordelijk voor de vaststelling van inbreuken blijven ongewijzigd.

Het decreet vervult een wettelijk kader dat een traceerbaarheidssysteem implementeert dat onmisbaar is voor de strijd tegen fraude in de olijfoliesector.

"We zijn tevreden dat de regering het decreet heeft gecorrigeerd en de strafrechtelijke vervolging heeft bevestigd die door de ​'red de oliewet ”, zei Colomba Mongiello, de vicevoorzitter van de parlementaire commissie voor de verschijnselen van namaak en piraterij, die wees op het strategische belang van de olijfoliesector en made in Italy agribusiness.

Consumentenverenigingen waardeerden de maatregel: ​"We hebben eindelijk een systeem van sancties, gericht op de waarheidsgetrouwheid van de informatie op het etiket, die meer garanties geeft. De bescherming van het Italiaanse groene goud is van cruciaal belang voor het beschermen van de toeleveringsketen en de consument ”, zegt Matteo Pennacchia van de consumentengroep Codici.