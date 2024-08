(Echt) Grieks eten promoten bij culinaire toeristen

Toerisme is altijd al big business geweest voor Griekenland. Mensen komen hier samen voor de prachtige stranden, de geschiedenis en de gastvrije lokale bevolking. Maar hoe zit het met het eten? Dat was de vraag die de 7th Internationale Meetings & Incentives Conference, Waardeer de Food Experience in Athene was op zoek naar een antwoord. De conferentie, georganiseerd door Heliotopos, had tot doel het bewustzijn en begrip te vergroten over het groeiende belang van de voedselervaring in het toerisme. De conferentie komt op een bijzonder kritiek moment, aangezien het voedseltoerisme in Griekenland en elders in een stroomversnelling komt. Toerismeexperts, journalisten en chef-koks van over de hele wereld kwamen bijeen om het belang van voedsel te presenteren en te bespreken

en gastronomie in de toeristische sector.

De conferentie begon met een presentatie door de heer Nicolas Kanellopoulos, voorzitter van de Griekse Nationale Organisatie voor Toerisme. In zijn presentatie benadrukte Kanellopoulos het belang van eten als factor bij het selecteren van een bestemming, maar hij voegde eraan toe dat Griekse gastronomie niet een van de criteria is die bezoekers in gedachten hebben bij een bezoek aan Griekenland. Hij was echter optimistisch over de toekomst van de promotie van de Griekse eetcultuur en wees erop dat het onbetwistbare voordeel van het mediterrane dieet de Grieken de mogelijkheid biedt om het te laten zien als onderdeel van hun toeristische identiteit.

Kanellopoulos noemde verschillende initiatieven zoals de ontwikkeling van toeristische routes voor olijven en wijn door Griekenland, promotie van lokale producten in hotels en een officiële indeling van restaurants die traditionele Griekse gerechten aanbieden met traditionele recepten en traditionele ingrediënten. Tot slot presenteerde Kanellopoulos de twee hoofddoelen van de Griekse Nationale Organisatie voor Toerisme. ​"Ons doel is om de kwaliteit van het eten dat geserveerd wordt in Griekse hotels en restaurants te verbeteren met behulp van evaluatieve criteria en de adoptie van het Griekse ontbijt,” zei hij.

Dr. Antonia Trichopoulou, professor en directeur van het Wereldgezondheidsorganisatie Collaborating Centre for Nutrition bij de afdeling Hygiëne en Epidemiologie, School of Medicine, Universiteit van Athene, bevestigde de waarde van het Grieks-mediterrane dieet in haar presentatie waarin ze stelt dat olijfolie het zwaartepunt van het dieet en dat studies hebben aangetoond dat het mediterrane dieet niet alleen gunstig is voor de gezondheid, maar ook voor het milieu. Ze uitte echter haar bezorgdheid over de integriteit bij de promotie van Griekse voedingsproducten. Ze legde uit dat veel voedselproducten traditioneel worden genoemd, terwijl ze dat in feite niet zijn. ​"Hierdoor wordt het concept van traditioneel vernietigd en heeft het geen waarde meer”, zei ze. Om die reden legde ze uit dat er bepaalde criteria en voorschriften moeten zijn met betrekking tot het definiëren van traditionele producten.

Een gemeenschappelijk thema in alle discussies was de kloof tussen de eetervaring van een toerist en ​"echte” Griekse keuken. Terwijl Grieken in de toeristische sector zich bewust zijn van de waarde van het Grieks-mediterrane dieet, wordt deze kennis en traditie op de een of andere manier niet overgedragen aan toeristen die Griekenland bezoeken.

De identiteit van Grieks eten staat ter discussie en om de ​"Grieksheid” van Grieks eten is ongrijpbaar voor de gemiddelde toerist, zoals voedselschrijver Albert Arouh uitlegt in zijn presentatie. Toeristen bezoeken Griekenland met een vooropgezet idee van wat Grieks eten is, vanwege het feit dat de meeste Griekse restaurants buiten Griekenland serveren ​"typische” Griekse gerechten, die eigenlijk niet zo typisch zijn in Griekenland. Helaas krijgen deze toeristen in Griekenland dezelfde clichégerechten voorgeschoteld omdat hoteliers en restaurateurs aan de verwachtingen van hun buitenlandse klanten willen voldoen.

Het belang van de regionale keuken werd ook gepresenteerd, met vertegenwoordigers van de eilanden Kreta, Aegina en Santorini, evenals minder bekende eilanden zoals Ikaria, Samos en Kea, die het potentieel en de promotie van de keuken in deze gebieden voor het Griekse toerisme bespraken.

Tot voor kort leken eten en gastronomie niet bovenaan de prioriteitenlijst van de Griekse toeristenindustrie te staan, maar vandaag de dag heeft iedereen er wel wat aan. In de afgelopen week zijn er in Griekenland verschillende conferenties en sessies georganiseerd die gericht waren op Grieks eten, waaronder de oprichting van het Griekse ontbijt, de Griekse gastronomie en discussie over de erkenning van het mediterrane dieet door UNESCO.

Het evenement benadrukte het potentieel dat Griekenland een belangrijke voedselbestemming moet worden, maar dit kan alleen gebeuren als de toeristenindustrie de oude clichés kan weerstaan ​​en samen kan werken om de legendarische culinaire tradities en authentieke regionale keukens van Griekenland te omarmen.

De conferentie werd georganiseerd door Helioptopos, een bedrijf dat internationale conferenties, bestemmingsbeheerdiensten en speciale rondleidingen door heel Griekenland aanbiedt en onder auspiciën van het Griekse Ministerie van Cultuur en Toerisme, de stad Athene, de Hellenic Foreign Trade Board, de gemeente Thessaloniki, Hellenic Kamer van Hotels en de Vereniging van Griekse toeristische ondernemingen.