Het volgen van het mediterrane dieet verlicht PTSS-symptomen, suggereert onderzoek

A studies uitgevoerd door onderzoekers van Brigham and Women's Hospital en de Harvard TH Chan School of Public Health heeft nieuw licht geworpen op de ingewikkelde relatie tussen posttraumatische stressstoornis (PTSS), voedingspatronen en het darmmicrobioom.

De studie, gepubliceerd in Nature Mental Health, bracht een opmerkelijk verband aan het licht tussen het naleven van a Mediterraan dieet en een vermindering van PTSD-symptomen.

Hoewel verder onderzoek nodig is, zijn we dichter bij het kunnen geven van voedingsaanbevelingen voor de preventie of verbetering van PTSS. - Yang-Yu Liu, onderzoeker, Brigham and Women's Hospital

PTSS is een op angst gebaseerde psychische aandoening die zich kan ontwikkelen bij personen die worden blootgesteld aan schrijnende en traumatische situaties, waaronder ernstig letsel, de dreiging met de dood of gewelddaden.

Individuen die PTSS hebben, kampen niet alleen met de onmiddellijke psychologische gevolgen ervan, maar worden ook geconfronteerd met een verhoogd risico op chronische gezondheidsproblemen zoals coronaire hartziekten, beroertes, diabetes, auto-immuunziekten en zelfs voortijdige sterfte.

Herkennen van de rol van voeding en het darmmicrobioom in de context van PTSS heeft het potentieel om aanbevelingen en uitkomsten op te leveren die ten goede komen aan degenen die door de stoornis zijn getroffen.

Co-auteur Yang-Yu Liu, van de Channing Division of Network Medicine van Brigham and Women's Hospital, benadrukte de intrigerende relatie tussen het menselijke darmmicrobioom en de hersenen.

"Via ons onderzoek hebben we onderzocht hoe factoren zoals voeding geassocieerd zijn met PTSS-symptomen”, zei ze. ​"Hoewel verder onderzoek nodig is, zijn we dichter bij het kunnen geven van voedingsaanbevelingen voor de preventie of verbetering van PTSS.”

Het menselijke darmmicrobioom is een actief centrum van metabolische activiteit. In de dikke darm spelen bacteriën een cruciale rol bij het fermenteren en verteren van verschillende componenten, waaronder koolhydraten, eiwitten en lipiden uit de gastheer en het dieet. Deze processen genereren metabolieten die zowel gunstige als schadelijke effecten op de gezondheid kunnen hebben.

De fermentatie van koolhydraten produceert bijvoorbeeld vetzuren met een korte keten, voornamelijk acetaat, propionaat en butyraat.

Deze verbindingen bieden tal van gezondheidsvoordelen, zoals het leveren van energie aan de darmcellen, het verbeteren van de ionenabsorptie, het bezitten van ontstekingsremmende eigenschappen en het reguleren van de productie van serotonine, terwijl ze het aantal enterochromaffinecellen beïnvloeden.

Opmerkelijk genoeg heeft butyraat bij muizen antidepressiva-achtige effecten vertoond, die de effecten van fluoxetine, een veelgebruikt ingrediënt in veel antidepressiva, overtreffen.

Bovendien kunnen commensale bacteriën neurotransmitters produceren met neuroactieve eigenschappen, waaronder GABA, serotonine en dopamine. Deze neurotransmitters kunnen de bloed-hersenbarrière niet passeren, maar kunnen darmepitheelcellen stimuleren om moleculen vrij te geven die op hun beurt de neurale signalering moduleren. Dit complexe samenspel kan de hersenfuncties en het gedrag beïnvloeden.

Hoewel uitgebreid onderzoek de invloed van het darmmicrobioom op de emotionele ontwikkeling en respons heeft benadrukt, was het verband tussen het microbioom en posttraumatische stressstoornis grotendeels onontgonnen.

De onderzoekers onderstreepten het belang van het onderzoeken van de darm-hersen-as, omdat dit inzicht geeft in de onderlinge afhankelijkheid van mentale en fysieke gezondheid.

Hun bevindingen suggereren dat de relatie tussen PTSD en het menselijke darmmicrobioom een ​​veelbelovende onderzoeksweg biedt, die de mogelijkheid biedt voor aanbevelingen om de stroomafwaartse negatieve gevolgen voor de gezondheid van PTSD te verlichten.

Om deze relatie te onderzoeken verzamelde het team gegevens van 191 deelnemers aan deelstudies van de Nurses' Health Study-II, die de Mind-Body Study en de PTSS-deelstudie omvatten.

Deelnemers werden onderverdeeld in drie groepen: degenen met waarschijnlijke PTSS, degenen die een trauma hadden meegemaakt zonder PTSS te ontwikkelen en degenen zonder geschiedenis van blootstelling aan trauma.

Elke deelnemer verstrekte twee sets van vier ontlastingsmonsters: één bij aanvang van het onderzoek en nog eens zes maanden later. Deze aanpak maakte het verzamelen van microbiële DNA-gegevens mogelijk en bevestigde de stabiliteit van het darmmicrobioom van elke deelnemer gedurende de zes maanden.

De onderzoekers analyseerden vervolgens de associaties tussen de algehele structuur van het microbioom en verschillende gastheerfactoren. Deze factoren omvatten PTSS-symptomen, leeftijd, body mass index (BMI) en voedingsinformatie.

Door deze evaluatie identificeerden de onderzoekers verschillende gastheerfactoren die verband houden met de microbioomstructuur, zoals BMI, depressie en het gebruik van antidepressiva.

Vervolgens onderzocht het team het verband tussen beschikbare voedingsinformatie en PTSS-symptomen. Uit hun bevindingen bleek dat deelnemers die een mediterraan dieet volgden minder PTSS-symptomen ervoeren.

Met name de consumptie van rood en verwerkt vlees, dat grotendeels afwezig is in het mediterrane dieet, vertoonde een positief verband met de ernst van PTSS-symptomen. Daarentegen correleerde de consumptie van plantaardig voedsel negatief met deze symptomen.

De onderzoekers onderzochten het verband tussen PTSD-symptomen en de handtekeningen van het darmmicrobioom om potentiële soorten te identificeren die bescherming zouden kunnen bieden tegen PTSS. Eubacterium eligens kwam naar voren als de meest waarschijnlijke beschermende soort voor de aandoening.

Dat concludeerden ze E. eligens was positief geassocieerd met componenten van het mediterrane dieet, zoals groenten, fruit en vis, terwijl het een negatieve associatie vertoonde met de consumptie van rood en verwerkt vlees. E. eligens is eerder in verband gebracht met de consumptie van noten en vegetarische diëten.

Hoewel de studie waardevolle inzichten biedt, erkennen de auteurs bepaalde beperkingen, zoals het gebruik van een korte screeningsschaal voor PTSS in plaats van een formele klinische diagnose. Niettemin bieden de resultaten een basis voor toekomstige onderzoeksinspanningen.

Deze omvatten onderzoeken naar andere psychische stoornissen en dieetinterventies, met de bedoeling aanbevelingen te verbeteren voor het verlichten of voorkomen van symptomen die verband houden met deze aandoeningen.