Door Sarah Schwager

Olive Oil Times Contributor | Rapportage vanuit Buenos Aires

De Rural Industries and Research Development Corporation van de Australische regering heeft haar nieuwste Australian Olive Industry Research, Development and Extension (RD&E) Plan voor 2010-2015 gepubliceerd.

Het plan bevat doelstellingen om een ​​industrie te helpen beschermen en vooruit helpen die in korte tijd snel is gegroeid, maar die naar verwachting zal afvlakken als ernstige droogte, klimaatverandering, consumentenloyaliteit, exportconcurrentie, marketinguitdagingen en de internationale financiële situatie niet aangepakt.

Hoewel olijven sinds de Europese vestiging deel uitmaken van de Australische cultuur, begon de wedergeboorte van de Australische olijvenindustrie rond 1995, volgens het rapport, van een ​"huisnijverheid” de opstartfase ingaat tot een technisch geavanceerde industrie die Australië vestigt tussen de olijfproducerende landen.

De olijfolieproductie van vorig jaar werd geschat op 15,000 ton (ten opzichte van 2,500 ton in 2004) en ongeveer 3,200 ton tafelolijven, voor een gecombineerde winkelwaarde van meer dan AU$185 miljoen (US$164 miljoen). De verwachting is dat het zich zal ontwikkelen tot een ​"volwassen” industrie tegen het einde van dit decennium.

Medeauteur van het rapport, Ian Rowe, zegt dat de grote producenten – minder dan 20 in het noorden van Victoria en in West-Australië ten noorden van Perth die meer dan 70% van de jaarlijkse productie van het land vertegenwoordigen – erkend worden voor hun efficiënte en moderne productie en verwerking methodes, vinden kleinere producenten het moeilijk om in de supermarkten op prijs te concurreren.

"Verwarring bij de consument over wat als extra vierge olijfolie kan worden bestempeld, helpt ook niet, vooral niet wanneer de consument een goedkoper geïmporteerd product vergelijkt met een lokaal geproduceerd product, beide met het label extra vierge olijfolie.”

De Australian Olive Association (AOA) pakt dit probleem momenteel aan met haar Industry Code of Practice-initiatief.

De heer Rowe, een van de oprichters van de AOA en voorzitter van 1998 tot 2000, zegt dat de snelle groei van de industrie de komende jaren waarschijnlijk zal afvlakken.

"Nieuwe aanplantingen zijn geleidelijk afgenomen en volgens de huidige indicaties zal de productie tegen het einde van dit decennium stabiliseren", zei hij. ​"Tekort aan irrigatiewater, financiële problemen, waaronder de Australische wisselkoers, klimaatvariabiliteit en de teloorgang van Managed Investment Schemes zijn allemaal factoren die bijdragen aan het teruglopen van nieuwe aanplant.”

Het plan omvat vier doelstellingen: marktonderzoek en productontwikkeling; Economisch en ecologisch duurzame olijfindustrie; Omgaan met klimaatverandering en variabiliteit; en Communicatie, Coördinatie en Training - die elk verschillende strategieën hebben, die elk de basis zullen vormen voor een onderzoeksproject.

Prioriteiten in de eerste doelstelling hebben betrekking op de koopintenties van olijfolieconsumenten, de perceptie van de consument van het juiste gebruik van olijfolie en tafelolijven, en de houding ten opzichte van niet-traditionele retailverpakkingen zoals licht peilglas, plastic, ​"bag in box” en kleine blikken, in tegenstelling tot de zware donkere glazen flessen die traditioneel worden gebruikt voor het verpakken van extra vierge olijfolie, die een zware last zijn voor de industrie in termen van kosten en voor de ecologische voetafdruk van de industrie.

Paul Miller

AOA-voorzitter Paul Miller zegt dat de strategieën absoluut nodig zijn, met olijfolieprijzen op historisch dieptepunten over de hele wereld. ​"Er is ons verteld dat dit komt door de financiële situatie in de belangrijkste producerende landen - Spanje, Griekenland, Portugal en tot op zekere hoogte Italië - die het verkoopgedrag stimuleren om cashflow te genereren", zei hij. ​"Dit maakt het leven van iedereen in de waardeketen, behalve de retailers, moeilijk.”

De industrie moet ook het hoofd bieden aan de droogteproblemen en klimaatverandering in Australië.

Om de effecten van klimaatverandering en variabiliteit te verminderen, zegt het rapport dat er in de nabije toekomst overlevingsstrategieën nodig zijn voor bosjes die worden getroffen door plotselinge weersextremen en, verder kijkend, voor degenen die worden getroffen door langdurige veranderingen in weerpatronen. Richtlijnen zijn ook essentieel om het waterverbruik te minimaliseren en tegelijkertijd de olieopbrengst en kwaliteit te behouden.

De heer Rowe zegt dat hoewel veel van de grote boomgaarden toegang hebben tot irrigatiewater van goede kwaliteit en langdurig - dankzij het huidige irrigatiebeleid van de overheid - een paar het misschien moeilijk zullen hebben. Maar hij zegt dat sommige van de kleinere bosjes, die meer geografisch verspreid zijn over het continent, al de effecten voelen van veranderingen in temperatuur en regenvalpatronen.

De heer Miller, aan de andere kant, zegt dat olijven taaier zijn dan veel andere gewassen en de regering beschouwt ze als geschikt voor warmere, drogere omstandigheden in vergelijking met andere traditionele gewassen. ​"Ondanks uitdagingen met betrekking tot watervoorziening en klimaatvariabiliteit staat Australië niet alleen - Spanje heeft de afgelopen jaren zijn uitdagingen gehad, "zei hij. ​"Het is mogelijk dat er nieuwe spelers vanuit Europa de industrie zullen betreden.”

Australië moet ook manieren ontwikkelen om te concurreren met andere nieuwe en snel groeiende olijfolie-industrieën, uit plaatsen als Argentinië, Chili en de Verenigde Staten, als het de activiteiten van opkomende olijfolieconsumerende markten wil veiligstellen, zoals China en India.

De heer Miller zegt dat de wereldmarkt de Australische landbouw vertrouwt. Het land staat bekend om zijn hoogwaardige extra vierge olijfolie met een lage vrije vetzuren (FFA). Tweeënzestig procent van de Australische olijfolie heeft een FFA van minder dan 0.19%, volgens cijfers van 2003-2009, terwijl 94% een FFA van minder dan 0.4% heeft. Dit is ruim onder het internationaal erkende niveau voor extra vergine olijfolie van 0.8% en vergelijkbaar met de 0.16% die wordt gerapporteerd voor Toscaanse producenten met een klein volume.

De heer Miller zegt dat de AOA ook op de hoogte is van verzoeken van Europese landen die nieuwe plantages in Australië willen aanleggen. ​"Ze zeggen dat ze anticiperen op zwaardere omstandigheden voor de Europese Unie na 2013, wanneer ze een aanzienlijke verlaging van de subsidies voor de olijvenindustrie verwachten”, zei hij.

Hij zegt dat er ook enige voorbereidende activiteit is van Aziatische bedrijven. ​"Er is momenteel meer activiteit in China dan India, en Australië heeft sterke banden met deze Aziatische markt,” merkte de heer Miller op.

De vierde doelstelling omvat het bieden van onderwijs aan producenten, het verbeteren van de samenhang en coördinatie van de industrie, het versterken van structuren en coördinatie tussen brancheorganisaties, het ontwikkelen van een proces voor de financiering van wettelijke heffingen en een nationaal erkend beroepsopleidingsprogramma, en de introductie van een milieubeheerstrategie voor de olijfindustrie.