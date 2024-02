Australische olijventelers beginnen met gemengde verwachtingen

Vanwege de lage oogstopbrengsten zijn sommige Australische telers eerder begonnen met oogsten. Anderen hebben echter gunstigere resultaten gemeld en zijn van plan in april te beginnen met het plukken van hun olijven.

Michael Southan, directeur van de Australian Olive Association, bevestigde dat de oogst iets lager zal zijn dan vorig jaar.

Vanwege een licht oogstjaar in Australië zijn sommige producenten hun oogstmachines al gestart en begonnen met de verwerking van de eerste partijen fruit. – Amanda Bailey, Australische Olijfolie Vereniging

"In sommige gebieden was de bloei goed, maar de vruchtzetting was niet zo goed", vertelde hij Olive Oil Times. ​"De grote bosjes zien eruit alsof ze de verwachte opbrengst zullen hebben.”

"De belangrijkste uitdagingen zullen de eeuwige uitdagingen zijn, namelijk de beschikbaarheid van contractoogstmachines voor de kleinere bosjes en contractverwerkers”, voegde hij eraan toe.

Amanda Bailey, bestuurslid van de Australian Olive Oil Association, bevestigde dat sommige producenten last hadden van ongunstige weersomstandigheden tijdens de bloei, temperatuurschommelingen en andere omgevingsvariabelen.

Ze zei dat dit de oogsten in veel van de olijventeeltgebieden in Australië had verminderd. De Australian Olive Oil Association schatte de productie op 18 tot 19 miljoen liter in het voorgaande oogstjaar.

"De uitdaging van een jaar met weinig oogsten in Australië reikt verder dan de directe impact op de fruitproductie”, aldus Bailey. ​"Het heeft ook aanzienlijke gevolgen voor andere sectoren, met name de bulkindustrie die het exportaanbod en de foodservice stimuleert.”

Volgens gegevens van de International Olive Council exporteerde Australië in het oogstjaar 2,000/2022 23 ton olijfolie, een tweede achtereenvolgende daling ten opzichte van de recordhoogte van 4,000 ton in 2020/21.

"Vanwege een licht oogstjaar in Australië zijn sommige telers al met hun oogstmachines begonnen en zijn ze begonnen met het verwerken van de eerste partijen fruit", aldus Bailey.

Ze wees erop dat de schaarste aan fruitopbrengsten zich vertaalt in vraag- en aanbodproblemen, waardoor een domino-effect op de markten ontstaat.

"Als gevolg van het verminderde fruitaanbod is er in Australië vrijwel geen bulkaanbod van olijfolie beschikbaar, wat leidt tot een verdere onbalans tussen vraag en aanbod”, aldus Bailey. ​"Daarom verwachten we dat de hogere prijzen zullen aanhouden, omdat producenten worstelen met de verminderde beschikbaarheid van olijfolie.”

"De gevolgen van het jaar met lichte oogsten weerklinken, en als reactie hierop nemen producenten de tijd om snoeistrategieën te evalueren om de veerkracht van bomen voor toekomstige gewassen te vergroten”, aldus Bailey.

Ze zei dat de verminderde oogst van dit jaar, die voortkwam uit een paar recordoogsten, tegenovergestelde kanten van het spectrum vertegenwoordigde wat betreft de productie; beide scenario's hebben aanzienlijke gevolgen voor producenten, markten en consumenten.

"Jaren met een recordoogst resulteren in een groter aanbod, lagere prijzen en economische stimulering, terwijl jaren met een lichte oogst leiden tot lagere opbrengsten, hogere prijzen en financiële uitdagingen voor producenten”, aldus Bailey. ​"Het zal interessant zijn om te zien hoe het zich allemaal ontvouwt. Producenten moeten ervoor zorgen dat hun olie zo ver mogelijk door de toeleveringsketens kan worden verspreid om een ​​maximaal rendement te behalen.”

Richard Seymour, de algemeen directeur van Mount Zero Olives, een bedrijf dat olijven in heel Victoria en Zuid-Australië betrekt, vertelde Olive Oil Times dat hij verwachtte medio maart groene Cerignola-tafelolijven voor fermentatie te ontvangen en een vroege oogst Picual te lanceren extra vergine olijfolie in april.

"Als we met onze belangrijkste telers praten, verwachten we dat deze oogst goed zal zijn, maar lager dan vorig seizoen", aldus Seymour. ​"Dit komt grotendeels door vorst in sommige teeltgebieden vlak voor de bloei.”

"De uitdaging heeft alles te maken met de voortdurende aanbod- en prijsuitdaging waarmee de mondiale industrie momenteel wordt geconfronteerd”, voegde hij eraan toe. ​"Een belangrijk aandachtspunt van ons bedrijf is het aanbod aan de foodservicesector, en ik weet niet zeker hoe de sector nog eens een prijsstijging van 25 procent zal verwerken.”

Ondertussen heeft de grootste producent van Australië, Cobram Landgoed, is van plan om medio april te beginnen met oogsten als de weersomstandigheden zijn zoals verwacht.

Terwijl Cobram Estate een goede oogst verwacht, zijn andere producenten minder optimistisch nadat ze getroffen zijn door grillig weer. (Foto: Cobram Landgoed)

"Het oogstseizoen 2024 verloopt goed, met initiële schattingen die in lijn zijn met de verwachtingen”, aldus Leandro Ravetti, co-chief executive en meestermolenaar van het bedrijf. ​"Het is belangrijk om te onthouden dat dit voor veel van onze Australische bosjes een oogstjaar is met een lagere opbrengst en dat de uiteindelijke opbrengsten onderhevig zijn aan de normale risico’s die gepaard gaan met de landbouwproductie.”

"De bloei voor de oogst van 2024 begon half oktober in de Australische bosjes van Cobram, met volledige bloei in ons Boundary Bend-bosje in de laatste week van oktober en tijdens de eerste week van november in ons Boort-bosje,” voegde hij eraan toe. ​"Dit was slechts een paar dagen eerder dan het langjarig gemiddelde.”

Ravetti zei dat het bedrijf ook een lagere bloei verwacht in sommige delen van zijn Boort-olijfgaarden dan aanvankelijk verwacht, gecompenseerd door groter dan verwachte oogsten elders.

Hij schreef dit laatste toe aan de natter dan gemiddelde start van het oogstjaar (van oktober tot september) en andere gunstige omstandigheden in Australië tijdens de bloeiperiode.

Ook in Victoria, Kaap Schanck Olive Estate van het Mornington Peninsula in het land verwacht dit jaar een goede oogst.

"Het lijkt erop dat de bomen behoorlijk zwaar beladen zijn met fruit”, zegt mede-eigenaar Stephen Tham. ​"Met nog ongeveer drie maanden te gaan voordat we gaan oogsten, ontwikkelen ze zich goed. Ziektedruk op de bomen, voornamelijk roetachtige schimmel, lijkt tot nu toe geen probleem te zijn. We verwachten dat de oogst waarschijnlijk het voorgaande jaar zal overtreffen."

Tham zei dat ondanks het feit dat het Bureau of Meteorology een droge, hete zomer door El Niño na drie jaar nat weer zitten ze midden in de zomer, wat niet is gebeurd.

"In het late voorjaar en de vroege zomer zijn we regelmatig doorweekt van de regen, vooral in de oostelijke en noordoostelijke staten en in mindere mate in het zuiden van Victoria”, aldus Tham. ​"Onze Kerstmis kende de zwaarste regenval. Sindsdien zijn de temperaturen niet meer zo hoog geweest. Gelukkig vond het drenken plaats na de vruchtzetting en zijn we niet al te veel kwijtgeraakt.”