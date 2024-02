Experts steunen olijven in een hetere, drogere wereld

Omdat er in de komende dertig jaar naar verwachting nog eens een miljard mensen op de planeet zullen leven, gelooft Primo Proietti dat de belangrijkste uitdaging voor de toekomst het verbouwen van voldoende voedsel zal zijn.

In deze tijden maken de olijfboom en enkele van zijn kenmerken, zoals droogtetolerantie, hem nog steeds tot een van de beste vormen van landbouwgrondgebruik. - Primo Proietti, Universiteit van Perugia

"Als we er niet in slagen de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, zullen de stijgende temperaturen op het aardoppervlak verwoestende gevolgen hebben voor de landbouw, productieve gebieden verkleinen en de oogstopbrengsten verlagen”, vertelde de hoogleraar landbouw- en milieuwetenschappen aan de Universiteit van Perugia, Italië. Olive Oil Times.

"Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) zal de wereldbevolking binnen de komende dertig jaar de negen miljard overschrijden”, voegde Proietti eraan toe. ​"Om daarop in te spelen moeten we de voedselproductie met minimaal 50 procent verhogen, waardoor het areaal en de opbrengsten per hectare toenemen.”

Als gevolg hiervan kan de olijventeelt een cruciale rol spelen in de toekomst van de landbouw. Olijfbomen kunnen dat koolstof vastleggen uit de atmosfeer, de gezondheid van de bodem ondersteunen, erosie voorkomen en de biodiversiteit vergroten door het bieden van natuurlijke habitats voor talrijke diersoorten.

Duurzame landbouwpraktijken, zoals het gebruik van bodembedekkers, minimale grondbewerking en het vermijden van chemische pesticiden en meststoffen in de biologische landbouw, kunnen de milieuvoordelen van olijfgaarden verder vergroten.

Als coördinator van het project Olive4Climate van de Europese Unie werkten Proietti en zijn team aan het evalueren van de koolstofbalans op Italiaanse, Griekse en Israëlische boerderijen.

Ze ontdekten dat er gemiddeld één liter van werd geproduceerd extra vergine olijfolie legde zes kilogram koolstofdioxide vast, vergeleken met de 3.4 kilogram die tijdens de productie werd uitgestoten.

"Door ecologisch duurzame teeltmodellen toe te passen, kan olijfolie zelfs een negatieve ecologische voetafdruk hebben”, aldus Proietti. ​"Olijventeelt klimaatverandering kan verzachten omdat de koolstofvastlegging in het olijfgaardsysteem groter is dan de uitstoot van de hele toeleveringsketen.”

"Dit is het resultaat van aanzienlijk belang voor het milieu en kan daarom een ​​aanzienlijk positief effect hebben op de keuzes van de consument en bijgevolg een aanzienlijke toegevoegde waarde voor de olie genereren”, voegde hij eraan toe.

Het door de EU gesteunde project produceerde een handleiding om de koolstofbalans te helpen verbeteren door de uitstoot te verminderen en de koolstofopslag in planten en bodem te vergroten.

Volgens Proietti is de veelbelovende olijfboom gerelateerd markt voor koolstofkrediet zou de betekenis van olijfbomen bij de bestrijding van de klimaatverandering verder kunnen vergroten.

Toch hebben de meest recente olijvenoogsten en de gevolgen van de klimaatverandering de wereldgemeenschap laten zien met welke ernstige uitdagingen de olijvenproductie in de huidige tijd wordt geconfronteerd.

"De olijfboom is een zeer veerkrachtige boom”, vertelt Adriana Bruggeman, onderzoeker en universitair hoofddocent aan het Cyprus Institute Olive Oil Times. ​"Als het om de productie gaat, kunnen irrigatiefaciliteiten, gereguleerde toegang tot waterbronnen en duurzame praktijken de olijven waarschijnlijk een goede bescherming bieden tegen gebeurtenissen zoals droogte.”

Naast het correcte en duurzame beheer van het bos zijn de beschikbaarheid van water voor irrigatie en best practices topprioriteiten voor huidige en toekomstige olijfboerderijen.

"Klimaatverandering veroorzaakt zowel een afname van de regenval in de zomer (momenteel met 2.5 procent) als een hoger waterverbruik door planten als gevolg van de toegenomen verdamping”, aldus Proietti.

Dat draagt ​​bij aan een groter waterverlies uit de bodem door verdamping en transpiratie als gevolg van stijgende temperaturen, waardoor de irrigatiebehoeften toenemen.

"In het Middellandse Zeegebied wordt voor de komende decennia een toename van de irrigatiebehoefte met bijna 20 procent geschat, zegt Proietti.

"De watervoorraden zullen kleiner zijn”, voegde Bruggeman eraan toe. ​"Tegenwoordig irrigeren we veel gewassen. In de toekomst zullen sommigen misschien zelfs overstappen op het toewijzen van meer olijfbomen en minder aan boomgewassen die minder droogtetolerant zijn.”

Moderne irrigatietechnologieën en -procedures kunnen de efficiëntie aanzienlijk verbeteren. In Cyprus en veel andere olijvenproducerende landen worden steeds vaker geavanceerde weermonitoringsystemen gebruikt om de irrigatie in evenwicht te brengen en de voordelen van het watergebruik te maximaliseren.

"De toepassing van een strategie voor irrigatie met tekorten, waarmee al is geëxperimenteerd met olijfbomen en wijngaarden, verhoogt de efficiëntie van het watergebruik, omdat het overmatig bodemvocht vermijdt en tegelijkertijd water behoudt voor de vegetatief-productieve cyclus waarin water de productieve prestaties het meest verbetert”, aldus Proietti.

Hij voegde eraan toe dat het bodemvocht in olijfgaarden zou moeten voorzien in ongeveer 70 procent van de waterbehoefte van de bomen op essentiële momenten in de ontwikkeling van de boom, inclusief mesocarpgroei, pulpvorming en vruchtzetting.

"Het zou ongeveer 30 tot 40 procent moeten zijn tijdens fasen die meer gericht zijn op het verharden van de put en de vegetatieve activiteit”, aldus Proietti. ​"Op deze manier kan een waterbesparing van 30 tot 50 procent worden bereikt, zonder buitensporige gevolgen voor de productie.”

Andere belangrijke benaderingen zijn onder meer 's nachts irrigeren om verdampingsverliezen te verminderen, het behoud van de bodem en het verrijken ervan met organisch materiaal.

“[Deze maatregelen] verbeteren het waterretentievermogen en verminderen de afvoer van oppervlaktewater op hellende terreinen, waardoor de bodemopslag toeneemt, door toepassing van bodembedekking in de winter en daaropvolgende groenbemesting aan het begin van de lente”, aldus Proietti.

"Als de bodem wordt beheerd permanente dekking bijsnijdenwordt het beschermd tegen extreme temperatuurschommelingen en overmatige verdamping door gebruik te maken van het mulcheffect van gemaaid gras”, voegde hij eraan toe.

In de context van de olijventeelt houdt mulchen in dat de grond rond de olijfbomen wordt bedekt met een laag materiaal, dat organisch of anorganisch kan zijn.

De doelen zijn onder meer vochtbehoud, het verminderen van de onkruidgroei door zonlicht te blokkeren, het reguleren van de bodemtemperatuur, het beschermen van wortels tegen extreme weersomstandigheden en het verbeteren van de bodemgezondheid wanneer organische materialen worden gebruikt en langzaam afbreken.

"Door de jaarlijkse vegetatiebedekking, zoals onkruid, te maaien en de gemaaide vegetatie op het veld te laten drogen, ontstaat een gezonde mulchbedekking”, aldus Bruggeman.

"Dit is een goede praktijk om verdampingsverliezen te verminderen, waardoor de vraag naar irrigatiewater afneemt”, voegde ze eraan toe. ​"Het verbetert ook het organische gehalte van de bodem en de gezondheid van de bodem, waardoor een betere opslag van grondwater ontstaat en de bomen veerkrachtiger worden.”

Naast het besparen van water zegt Bruggeman dat geavanceerd irrigatiebeheer de oliekwaliteit kan verbeteren. Door te veel water aan de olijven te geven vlak voor de oogst, kan de olieopbrengst van de olijven afnemen en de kwaliteit afnemen.

Naast het optimaliseren van de irrigatie zegt Bruggeman dat extreme temperaturen en hittegolven, vooral die welke samenvallen met de bloei van olijfbomen, ook uitdagingen zijn waar olijventelers op Cyprus en elders mee te maken krijgen.

"Wat we op Cyprus en waarschijnlijk in het hele Middellandse Zeegebied meemaken, is een toenemende onvoorspelbaarheid van het weer; Zo kunnen we zien dat het klimaat verandert”, aldus Bruggeman.

"In deze tijden maken de olijfboom, en enkele van zijn kenmerken, zoals droogtetolerantie, hem nog steeds tot een van de beste toepassingen voor landbouwgrond”, concludeert ze.