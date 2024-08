Importeurs noemen NYT-stuk 'lasterlijk', Mueller 'ontzet'

Zie ook:NY Times Olijfoliefraude Infographic Tijdlijn

Een handelsgroep van Amerikaanse olijfolie-importeurs heeft de New York Times bekritiseerd voor een ​"lasterlijk en onnauwkeurig” stuk over vervalsing van olijfolie in Italië. En Extra maagdelijkheid auteur Tom Mueller zei dat hij was ​"ontzet” dat hij werd genoemd als de bron van het artikel.



Ik had geen input over inhoud, fact-checking, enz. Ik wou dat ik dat had. -Tom Müller

In een brief aan de New York Times Public Editor schreef Eryn Balch, executive vice president van de North American Olive Oil Association: ​"Ik ben geschokt door dit lasterlijke stuk over vervalsing van Italiaanse olijfolie. Dit stuk is bezaaid met valse verklaringen die worden gepresenteerd alsof ze feiten zijn.”

"Nu de scheidslijnen tussen op feiten gebaseerde journalistiek en anekdotische verhalen steeds meer vervagen via online media, moeten lezers kunnen vertrouwen op geloofwaardige instellingen zoals The New York Times om de twee te scheiden, ”schreef Balch. ​"Door de feitelijke uitspraken in dit stuk niet te beoordelen, is uw vertrouwde merk een uitlaatklep geworden voor self-serving marketeers.”

Tom Müller

The New York Times bood een diashow getiteld ​"Extra Virgin Suicide”, waarin vijftien kaarten werden gepresenteerd over het proces van grootschalige vervalsing in de olijfolie-industrie in Italië. Het artikel werd zaterdag gepubliceerd door New York Times-illustrator Nicholas Blechman en noemt Mueller als enige bron.

Bechman is de artdirector van The New York Times Book Review. Hij is geen Times-verslaggever.

In een e-mail zei Mueller dat hij... ​"wist niets" over het Times-stuk en was ​"ontsteld” dat zijn naam eraan verbonden was. ​"De auteur en ik spraken kort telefonisch, en we wisselden een e-mail uit, waarin ik hem allebei algemene informatie gaf over de olijfolie-industrie en hem wees in de richting van meer informatie. "

Mueller feliciteerde Blechman echter in een tweet kort na de publicatie van het artikel:

Inmiddels is het stuk over de hele wereld gedeeld en opgepikt door talloze online publicaties. Zondag plaatste de website van de New York Times het op de derde plaats van de meest gemailde artikelen.

Nicolaas Blechman

De grafisch, zoals de New York Times noemde ​"interactief” ondanks dat er voor de lezers geen mogelijkheid was om commentaar te geven, bevatte verschillende verklaringen die experts uit de industrie hebben gealarmeerd met hun onnauwkeurigheden en weer een debat hebben aangewakkerd over een sector die minstens zo vol is van desinformatie als van fraude.

Op een van de kaarten in de serie stond: ​"ongeveer 69 procent van de olijfolie die in de VS te koop is, is bewerkt.” Vermoedelijk heeft het betrekking op de UC Davis-onderzoek uit 2010 dat monsters van tien geïmporteerde merken met het label extra vierge in drie Californische supermarkten (niet bepaald een nationale steekproef) te zijn onder de maat — niet dat ze opzettelijk waren ​"gedokterd.”

Een andere illustratie impliceerde dat de Italiaanse politie uitsluitend vertrouwt op sensorische tests en chemische analyses afwijst als: ​"gemakkelijk te vervalsen. " En ​"veel” producenten in Italië, met hun raffinaderijen ​"regelmatig overvallen”, kunnen volgens de Times desondanks aan vervolging ontkomen dankzij hun ​"connecties met machtige politici” – een stereotype dat experts overdreven en onbereikbaar noemen.

Het lijkt erop dat Bechman voor het stuk onder vuur is komen te liggen, door te tweeten dat hij brieven ontving van Italiaanse scheikundigen, terwijl hij de lezers eraan herinnerde: ​"Ik ben maar een illustrator.”

Brieven ontvangen over de nucleaire magnetische resonantie van olijfolie van Italiaanse chemici. basta! Ik ben maar een illustrator. — Nicholas Blechman (@nblechman) 28 januari 2014

In een eerdere tweet, bedankte Blechman Mueller en drie andere illustratoren voor hun hulp bij het project.

De New York Times heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

