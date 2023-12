Autoriteiten in Brazilië nemen 9,000 flessen frauduleuze olijfolie in beslag

Autoriteiten in de Zuid-Braziliaanse deelstaat Paraná hebben ongeveer 9,000 flessen frauduleuze olijfolie in beslag genomen, ter waarde van 300,000 Braziliaanse real (56,000 euro).

Volgens het ministerie van Landbouw en Veeteelt werden de flessen verkocht als extra vergine olijfolie van Spaanse afkomst. Echter, testen van nucleaire magnetische resonantie ontdekte dat ze sojaolie bevatten.

Op de lange termijn is de uitdaging (voor Brazilië) het handhaven van de kwaliteit van het nationale product en het voorkomen van fraude met binnenlandse producenten, zoals dat tegenwoordig gebeurt met geïmporteerde olijfolie. - Rafael Goelzer, directeur marktrelaties, Estância das Oliveiras

Agenten van het ministerie kregen voor het eerst argwaan nadat de flessen van het Spaanse merk werden gevonden in dozen met Portugese etiketten. Bij nadere inspectie bleek dat de flessen ook verschillende soorten doppen hadden. De fraude werd bevestigd nadat bleek dat meerdere monsters identieke spectrale profielen hadden.

De autoriteiten zeiden niet of er tijdens de inspectie arrestaties zijn verricht.

Zie ook: Politie in Spanje en Italië ontdekt olijfoliefraudering

De inbeslagname kwam twee weken nadat agenten van het ministerie in São Paulo ruim 16,000 liter olijfolie in beslag hadden genomen. Meer dan 6,000 flessen werden vernietigd nadat de autoriteiten de zogenaamde olijfolie hadden getest en deze ongeschikt achtten voor menselijke consumptie.

Het ministerie weigerde de merken of supermarktketens te noemen die betrokken waren bij een van de recente inbeslagnames, maar zei dat vertegenwoordigers van de bedrijven bij het ministerie waren ontboden.

Volgens de Braziliaanse autoriteiten is olijfoliefraude, na visfraude, de meest voorkomende vorm van voedselfraude in Brazilië.

In een 2021 studieOnderzoekers uit Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk ontdekten dat het verdunnen van vierge en extra vierge olijfolie met lampante-olie om te verkopen als extra vierge en het vervangen van extra vierge olijfolie door groen geverfde sojaolie zijn de twee meest voorkomende vormen van olijfoliefraude in Brazilië.

Tussen 2015 en 2017 heeft het ministerie van Landbouw en Veeteelt geconstateerde onregelmatigheden in 45 commerciële merken extra vierge olijfolie. De autoriteiten ontdekten dat 62 procent van de 333,329 liter die door het ministerie werd geanalyseerd, sensorische gebreken vertoonde.

Paraná en São Paulo liggen in de buurt van de twee grootste olijfolieproducerende regio's van het land, respectievelijk Rio Grande do Sol en de Serra da Mantiqueira.

De binnenlandse olijfolieproductie in Brazilië blijft zeer laag, met ongeveer 580,000 liter geproduceerd in het oogstjaar 2022/23. Volgens gegevens van de Internationale Olijfolieraad zal Brazilië in 85,000/2022 naar verwachting 23 ton olijfolie consumeren, die vrijwel geheel wordt geïmporteerd.

Als gevolg hiervan hebben zowel exporteurs naar Brazilië als lokale producenten dit verteld Olive Oil Times dat de prevalentie van fraude een van hun grootste zorgen is.

"Op de lange termijn is de uitdaging [voor Brazilië] het handhaven van de kwaliteit van het nationale product, en het voorkomen van fraude met binnenlandse producenten, zoals tegenwoordig gebeurt met geïmporteerde olijfolie”, zegt Rafael Goelzer, directeur marktrelaties van Estância das Oliveiras, Vertelde Olive Oil Times een 2023 interview.