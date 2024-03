Telers in Kroatië wachten op de wedstrijdresultaten

Na 92 inzendingen kijken Kroatische olijventelers reikhalzend uit naar 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition resultaten.

Op de eerste dag van de wedstrijd werden 40 winnaars bekend gemaakt. Onder hen waren twee Kroaten, met OPG Celini en OPG Ante Vulin elk verdiende Gold Awards voor respectievelijk een mix met gemiddelde intensiteit en medium Oblica.

Boeren en molenaars in Istrië en Dalmatië, de twee belangrijkste productieregio's van het land, hopen dat de prijzen een teleurstellende start van het oogstjaar 2023/24 zullen compenseren.

De olijfolieproductie is naar schatting met 30 tot 40 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk als gevolg van ongunstige klimatologische omstandigheden. Volgens gegevens van de Internationale Olijfolieraad produceerde Kroatië 5,100 ton olijfolie in 2022/23.

Ondanks de aanzienlijke daling zijn producenten ervan overtuigd dat ze hoogwaardige kwaliteit produceren extra vergine olijfolie.

"Iedereen die monsters van zijn olie opstuurt, kan hopen op goede resultaten”, zei hij meermaals bekroond Tomislav Duvnjak uit Vodice in Dalmatië.

Sinds Duvnjak een gecoördineerde inspanning Om kleine Dalmatische producenten te organiseren en te helpen financieren zodat ze in 2021 inzendingen naar New York kunnen sturen, is Kroatië consequent een van de grootste winnaars van de Wereldcompetitie geweest.

In 2023 verdienden Kroatische producenten 105 prijzen uit 131 inzendingen. Alleen Italië en Spanje verdienden meer onderscheidingen. Soortgelijke situaties deden zich voor in 2022 en 2021, waarbij Kroaten respectievelijk de derde (96) en vierde (87) onderscheidingen verdienden.

Vóór het initiatief van Duvnjak verdienden Kroatische producenten jaarlijks tussen de 20 en 50 prijzen.

Hij wees er ook op dat Kroatië consequent een van de hoogste succespercentages heeft, met een bereik van 80 procent in de afgelopen drie jaar of meer, inclusief een totaal van 90 procent in 2022.

Ivica Vlatković, een bekroonde producer en vocale pleitbezorger voor de Kroatische olijfoliesector gelooft dat het kleine land met iets minder dan vier miljoen inwoners binnenkort synoniem zal staan ​​voor kwaliteit.

Hij noemt een lange traditie van olijventeelt en olijfolieproductie, en veel autochtone variëteiten – waaronder Oblica, Levantinka, Istrische Bjelica, Istrische Buza en Krvavica-olijven – als een van de redenen voor het toenemende internationale profiel van het land.

Vlatković heeft ook de trend gezien van toenemende vraag voor biologische olijfolie en gelooft dat Kroatië een groot potentieel heeft voor biologische productie. Hij zei dat er 1,956 hectare biologische olijfgaarden zijn in Kroatië, bijna drie keer zoveel als het aantal biologische olijfgaarden in de Verenigde Staten.

Kroaten wijzen er echter op dat biologische productie van hoge kwaliteit kosten met zich meebrengt, waarbij Kroatische extra vierge olijfolie in de detailhandel tot 30 procent duurder is dan het Europese gemiddelde.

Srećko Gross, een apotheker en voorzitter van het Zagreb Olive Institute, een boerenvereniging in de hoofdstad, schreef deze hoge prijzen toe aan de hogere productiekosten die gepaard gaan met biologische landbouw.

Hij waarschuwde echter dat de hoge prijzen hadden geleid tot een toename van de vervalsing en fraude met olijfolie, wat gegevens van de lokale autoriteiten bevestigen.

Bij een van de meest recente controles voldeden 13 van de 25 willekeurig geselecteerde monsters met het label extra virgin niet aan het cijfer.

Eén van de zeven geselecteerde Kroatische merken kwam niet door de inspectie, samen met vijf van de negen oliën van het Italiaanse merk en zeven van de negen Spaanse merken.

Gross benadrukte de rol van de NYIOOC bij het promoten van kleinschalige boeren die zich concentreren op kwaliteit boven kwantiteit in plaats van white-label-merken die goedkopere mengsels van olijfolie van eerste persing of extra vergine olijfolie vermengd met olie uit afvallen van olijven verkopen, waarvan sommige een verkeerd etiket hebben.

"Er zijn hier geen raffinaderijen… zulke merken moeten van het spel worden uitgesloten”, aldus Gross. ​"Wij moeten als klein land de productie van extra vierge olijfolie van topkwaliteit, waarvoor we over de hele wereld steeds meer bekend staan, blijven ontwikkelen.”