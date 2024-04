Kwekerijen in Spanje hebben bijna geen olijfboomzaailingen meer

De oogst van 2023/24 is al zichtbaar in de achteruitkijkspiegel en boeren in het grootste olijfolieproducerende land ter wereld bereiden zich voor op het planten van nieuwe olijfbomen.

Terwijl uit recent gepubliceerde gegevens blijkt dat de olijventeeltoppervlakte in Spanje in 2023 bleef toenemen, hebben kwekerijen in de zuidelijke autonome gemeenschap van Andalusië problemen met het voldoen aan de vraag naar nieuwe olijfboomzaailingen.

in een nieuwe verslagVolgens het Spaanse ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is de olijventeelt in 2,788,084 gestegen tot 2023 hectare, een stijging van 0.73 procent vergeleken met vorig jaar, iets boven het gemiddelde voor alle houtachtige gewassen.

Kwekerijen in de grootste olijfolieproducerende regio van Spanje zeggen echter dat ze niet genoeg nieuwe zaailingen hebben om aan de stijgende vraag te voldoen, waarbij sommige lokale media vertellen dat de reserveringen voor nieuwe olijfbomen tot 2025 lopen.

La Conchuela, een bekende kwekerij in Córdoba, de op één na grootste olijfolieproducerende provincie van Andalusië, vertelde EFE Agro dat hoge olijfolieprijzen in oorsprong, dalende prijzen voor amandelen en pistachenoten en groeiende interesse van private equity-groepen en investeringsfondsen zaten achter de tekorten.

Een natte start van 2024, gecombineerd met een hogere productie in het oogstjaar 2023/24 dan eerder verwacht, heeft ertoe geleid dat de prijzen voor olijfolie zijn gedaald ten opzichte van hun historische hoogtepunten, maar de prijzen blijven ruim boven alle voorgaande keren.

De olijfolieproductie in Spanje herstelde zich van het historische dieptepunt van het voorgaande seizoen naar 831,0000 ton in 2023/24. angsten van sommige deskundigen dat de oogst opnieuw niet boven de 700,000 ton zou uitkomen.

Als gevolg van de regen en een betere productie wordt een kilogram extra vergine olijfolie wordt nu verkocht voor € 7.000, een daling ten opzichte van de recordhoogte van € 8.988 medio januari. De huidige prijzen zijn echter nog steeds meer dan het dubbele van wat ze in april 2022 waren.

Kwekerijen in heel Andalusië schrijven het tekort aan zaailingen ook toe aan de opkomst van plantages met hoge en superhoge dichtheid.

Ze observeren in Spanje een verschuiving van traditionele olijfgaarden – waar de productiekosten ongeveer € 4.50 per kilogram geproduceerde olie bedragen – naar olijfgaarden met hoge en superhoge dichtheid, die vaak productiekosten hebben van minder dan € 1 per kilogram.

Kwekerijen zien deze verschuiving als gevolg van de variëteiten olijfboomzaailingen waar nu de meeste vraag naar is, waaronder Picual.

De variëteit die ongeveer verantwoordelijk is voor een derde van de mondiale olijfolieproductie wordt op grote schaal gebruikt in geïrrigeerde olijfgaarden met hoge dichtheid. Samen met de lokale vraag melden kwekerijen een toenemende verkoop aan boeren in Frankrijk, Portugal en Italië.

Sommige functionarissen in Andalusië schrijven de stijgende vraag naar olijfboomzaailingen toe aan de historische droogte op het Iberisch schiereiland en de veranderende demografische situatie.

Omdat het peil van de reservoirs ruim onder het gemiddelde blijft, vervangen boeren in Zuid-Spanje waterintensieve gewassen, zoals tomaten, maïs en rijst, door olijfboomgaarden met een hoge dichtheid, die minder water verbruiken en minder arbeid vergen.