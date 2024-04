Uruguay organiseert conferentie over onderzoek en innovatie in de olijfoliesector

Naar schatting 200 tot 300 wetenschappers, olijfolieproducenten, verkopers en functionarissen zullen in november in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo bijeenkomen voor de tweede jaarlijkse Latijns-Amerikaanse olijfolieconferentie.

Deelnemers aan het tweedaagse evenement, gepland op 8 novemberth en 9th, zal de uitdagingen en kansen bespreken waarmee 's werelds grootste olijfolieproducerende regio buiten het Middellandse-Zeegebied wordt geconfronteerd.

Adriana Gámbaro, een van de organisatoren van het evenement en directeur van de afdeling Food Science and Technology van de Uruguayaanse Universiteit van de Republiek, vertelde Olive Oil Times dat de conferentie een kans is om een ​​publiek kenniscentrum te creëren over de olijventeelt en de productie van olijfolie, specifiek voor de Zuid-Amerikaanse omstandigheden.

"De bodem-, regen- en klimaatomstandigheden zijn compleet anders dan die van andere olijventeeltgebieden”, aldus Gámbaro. ​"Eén van de doelen is om al het onderzoek dat in de regio wordt gedaan te delen.”

Hoewel veel particuliere bedrijven in de hele regio onderzoek doen, publiceren ze hun bevindingen niet. Als gevolg hiervan benadrukte Gámbaro dat de conferentie een belangrijke rol zou spelen bij het verspreiden van onderzoek van universiteiten en onderzoeksinstituten onder het publiek.

Onderwerpen van discussie zijn onder meer de beste agronomische praktijken, maaltechnieken en -technologie en de economie van olijfolie.

Zo gaat het ene panel in gesprek over hoe boeren in Uruguay en Zuid-Brazilië kunnen omgaan met schimmels zoals Colletotrichum en andere plagen en ziekten die worden begunstigd door vochtige zomeromstandigheden.

Ook zullen er presentaties plaatsvinden over het gebruik van enzymen in extra vergine olijfolie productie, een opkomend interessegebied in Australië en Amerika, maar een controversieel onderwerp in Europa, waaronder een onderzoek van de Universiteit van de Republiek.

"We gaan de belangrijkste resultaten van ons project op de conferentie presenteren”, aldus Gámbaro. ​"Er zullen ook bedrijven zijn die deze enzymen met stands op het evenement verkopen.”

Een ander doel van de conferentie is om mensen van over het hele continent samen te brengen om hun ervaringen te delen en van elkaar te leren.

"Conferenties zijn plaatsen waar je je op één ding concentreert en er interactie is met de onderzoekers”, aldus Gámbaro. ​"Er ontstaan ​​gemeenschappelijke projecten.”

Ze is van mening dat de voordelen van persoonlijke interacties ontbraken in de eerste editie van de conferentie, die in april 2021 digitaal werd gehouden na een jaar vertraging vanwege de Covid-19-pandemie.

Deze interacties zullen plaatsvinden in informele gesprekken tijdens het evenement en in de meer formele omgeving van rondetafelgesprekken, waaronder een gesprek over de mogelijkheden voor oleotoerisme in de regio.

"Het is een kans voor producenten om naar deze gesprekken te luisteren en te zeggen: ​'hoe interessant wat ze doen; misschien kan ik hetzelfde of iets soortgelijks doen', zei Gámbaro.

De achterban van de Mendoza beschermde geografische aanduiding Het consortium zal ook bespreken hoe zij de eerste geografische indicator voor extra vierge olijfolie in de regio hebben opgericht.

"Ze zullen bespreken hoe het proces was om de BGA te verkrijgen, die ook de toon kan zetten en andere regio’s kan leren welke stappen ze moeten nemen om hetzelfde te bereiken”, aldus Gámbaro.

Het evenement zal ook strategieën onderzoeken om de olijfolieconsumptie in de regio te verhogen, coöperaties te vormen, schaalvoordelen te ontwikkelen, de traceerbaarheid te verbeteren en waarde toe te voegen aan bijproducten van de maalderij.

"Het uiteindelijke doel is dat iedereen extra vergine olijfolie uit de regio kan proeven”, aldus Gambaro.

De conferentie begint de dag nadat de Mario Solinas Awards voor het zuidelijk halfrond van de Internationale Olijfraad in Montevideo zijn bekendgemaakt.

Deelnemers kunnen extra vierge olijfolie uit het hele continent proeven en zien hoe het organoleptische profiel van dezelfde olijfvariëteiten verschilt van regio tot regio.

Wetenschappers en onderzoekers hebben tot 15 september de tijdth om hun studies en presentaties in te dienen. Hoewel er geen deadline is aangekondigd voor boeren, producenten, verkopers of het grote publiek om zich in te schrijven voor de conferentie, bedragen de kosten $110 per persoon. Studenten kunnen zich inschrijven voor $ 60.