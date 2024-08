Terra Creta organiseert conferentie

Bezoekers uit 14 landen - en 50 lokale boeren - hebben zich aangemeld voor de 2012 Terra Creta International Conference over olijfolie en kwaliteit die volgende week in Chania, Kreta zal worden gehouden.



Terra Creta Marketing Manager Karpadakis Emmanouil vertelde Olive Oil Times het doel van de conferentie van 11 – 14 oktober is om deelnemers ​"een totale olijfolie-ervaring — van boom tot fles.”

Andere belangrijke doelstellingen zijn het vergroten van de kennis over kwaliteitskwesties, gezondheidsvoordelen en biologische eigenschappen, en het geven van tips over hoe olijfolie het beste kan worden bewaard en gebruikt.

Terra Creta hoopt ook de uitmuntendheid en unieke kenmerken van olijfolie in zijn regio - Kolymvari in het westen van Kreta - en om producenten op te leiden en inzicht te geven in de internationale vraag en trends, vooral in opkomende markten, zei hij.

Olijfoliekwaliteit en gezondheidsvoordelen

Onder de deskundige line-up op de conferentie is Prof. Apostolos (Paul) Kiritsakis van het Griekse Observatorium voor Oxidatieve Stress in Gezondheid en AgriFood, wiens presentatie zal plaatsvinden op hoge kwaliteit olijfolie als functionele voeding.

Ondertussen ​"Olijfolie, een potentieel nieuw medicijn” is het onderwerp van een presentatie door Prokopios Magiatis van de afdeling Farmacognosie en Natuurproductenchemie aan de Universiteit van Athene.

Internationale voedsel- en wijnmakelaar Liz Tagami geeft een presentatie getiteld ​"Dr. Edwin N. Frankel van het Olive Center van de University of California in twijfel trekken over de kwaliteit van olijfolie, zal het effect van vervalsing van olijfolie van eerste persing op de voedingswaarde en biologische waarde ervan bespreken, en Dr. Manolis Paschalis van AGENT Laboratories zal spreken over de bedreiging voor olijfolie door voedselverontreiniging.

""Levende olie, traditionele voedingsmiddelen en gezondheid" is de titel van een presentatie die wordt gegeven door Prof. Antonia Trichopoulou van de WHO Collaborating Center Medical School, Universiteit van Athene, en het onderwerp van schrijver Nikolaos Psilakis is ​"Het wonder van Kretenzische voeding.”

Internationale olijfoliemarkt

Apostolos Kalfas uit Tropisch Brazilië zal spreken over olijfolie in de opkomende markt van Brazilië; Patrick Billoy van Etn. Franz Colruyt gaat in op trends en potentieel in België; Praful Mehta van de Unity Brands Group zal inzichten verschaffen over ethiek en kwaliteit op de Amerikaanse markt; en John Gibson van Minoan Imports zal spreken over de dynamiek en bijzonderheden van die markt.

Yadong Qian van Jiangsu Tian Yun Food Technology Co. zal de bloeiende markt van China uitleggen, en Il Woo Joo van Seil International zal de olijfolie in het cosmeticagebied in Zuid-Korea behandelen.

Ook de olijfoliemarkten in Finland, Duitsland en Rusland en de internationale markt voor biologische producten komen aan bod.

Innovatie

Onderwerpen die tijdens innovatieworkshops op de conferentie zullen worden besproken, zijn onder meer de branding van een nieuw product – met name de tsounati-olijfsoort – en hoe de vermelding van de zuurgraad op het etiket aan de voorkant van olijfolieproducten het gedrag van de consument heeft beïnvloed.

Andere activiteiten

Extra activiteiten zijn onder meer kookshows van de beroemde chef-kok Dimitris Skarmoutsos, een van de belangrijkste exponenten van de hedendaagse Griekse keuken; een olijfolie proeverij en concurrentie; maaltijden op basis van het traditionele Kretenzische dieet; een tour van een halve dag door de oude stad Knossos; en het volgen van de productieproces van olijfolie van oogst tot extractie voor olijven van de oude olijfboom van Vouves, naar verluidt ongeveer 3500 jaar oud.

Engels zal de officiële taal zijn, maar simultaanvertaling zal beschikbaar zijn in het Grieks en Russisch.

Journalisten uit zeven landen zullen verslag doen van de conferentie, waaronder een bijdrage voor Olive Oil Times.