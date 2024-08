Olijfbomen in Gethsemane behoren tot de oudste ter wereld

Een drie jaar durende studie uitgevoerd op drie van de olijfbomen in Gethsemane, Jeruzalem, heeft aangetoond dat hun stammen en takken ongeveer 900 jaar oud zijn, waardoor ze tot de oudst bekende olijfbomen behoren.

De studie, die werd uitgevoerd door de Italiaanse nationale onderzoeksraad in samenwerking met Italiaanse universiteiten, onderzocht monsters van drie van de acht olijfbomen die in de religieus belangrijke tuin staan. De monsters gaven aan dat de bomen dateerden uit het midden van 12th eeuw, hoewel men denkt dat de wortels misschien zelfs ouder zijn dan dit.

Koolstofdatering gaf aan dat de drie monsters respectievelijk uit de jaren 1092, 1166 en 1198 kwamen. De overige vijf bomen konden niet worden geanalyseerd omdat ze zo knoestig zijn geworden dat de stammen zijn uitgehold, waardoor er alleen jonger plantmateriaal overblijft.

De DNA-analyse toonde ook aan dat de bomen allemaal een identiek genotype hadden, wat aangeeft dat ze waarschijnlijk afkomstig zijn van een gemeenschappelijk ​'ouder 'boom. Dit suggereert dat de bomen oorspronkelijk stekken waren van een grotere boom, mogelijk in een poging om hun afstamming in stand te houden. Deze praktijk is nog steeds gebruikelijk.

Er is enige discussie over de nauwkeurigheid van verschillende technieken om de ouderdom van olijfbomen vast te stellen. Veel oude olijfbomen over de hele wereld hebben geen betrouwbare wetenschappelijke tests ondergaan en de schattingen van hun werkelijke leeftijd lopen sterk uiteen.

Twee beroemde olijfbomen beweren vaak dat ze de oudste ter wereld zijn. De olijfboom van Vouves in Chania, Griekenland, wordt aangenomen dat een boom die nog steeds fruit produceert, volgens de boomringanalyse 2,000 jaar oud is. Sommige wetenschappers geloven echter dat het dichter bij de 4,000 jaar oud is. De andere kanshebber is de Al Badawi-boom in het dorp Al Walaja, Bethlehem, waarvan wordt aangenomen dat deze tussen de 4,000 en 5,000 jaar oud is.

De hof van Getsemane, (Getsemane middel ​'olijfpers' in het Hebreeuws), is een belangrijke locatie voor christenen, joden en moslims. Men denkt dat het de plaats is waar Jezus Christus bad voordat hij werd gekruisigd en later werd verraden door Judas.

Hoewel er op dit moment in de Bijbel melding wordt gemaakt van volwassen olijfbomen die op dit moment voorkomen, is het onduidelijk of dit dezelfde bomen zijn die tegenwoordig op de plek staan. Olijfbomen kunnen teruggroeien vanaf de wortels als ze worden gekapt, en er is ook de mogelijkheid dat de bomen in de loop van de jaren op een bepaald moment zijn herplant of vervangen.

De ouderdom van de monsters sluit goed aan bij wat bekend is over de periode, gebaseerd op reiskronieken van pelgrims. Er wordt beweerd dat de tweede balisca van Gethsemane rond deze periode is gebouwd en het lijkt waarschijnlijk dat de tuin opnieuw is ingericht, wat heeft geresulteerd in renovatie van de olijfbomen tijdens het bouwproces.