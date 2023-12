Traditionele Turkse olijventeeltpraktijken erkend door UNESCO

De traditionele kennis, methoden en praktijken van de olijventeelt in Turkije zijn erkend in de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur (UNESCO) dat dringend moet worden beschermd voor 2023.

Turkije is een van de grootste olijventeelt- en olijfolieproducerende landen ter wereld. In het oogstjaar 2022/23 leverde het land een opbrengst op van recordhoogte 421,000 ton olijfolie en 735,000 ton tafelolijven.

Volgens Levent Köstem, de oprichter en eigenaar van het Köstem Olijfoliemuseum, kent de olijfolieproductie in Turkije een lange geschiedenis, waarbij de oudste molen dateert uit de 6e eeuw.th of 7th eeuw voor Christus. Traditionele door dieren en mensen aangedreven steenmolens werden tot 15 jaar geleden algemeen gebruikt en worden op sommige plaatsen nog steeds gebruikt.

UNESCO de herkenning gedaan omdat de olijventeelt en de olieproductie fundamentele onderdelen zijn van de cultuur in West-Anatolië.

Verschillende rituelen, festivals en sociale praktijken, waaronder toneelstukken, dansen en feesten, markeren het begin en einde van het oogstseizoen, dat doorgaans loopt van november tot en met januari.

Deze omvatten inspanningen van de gemeenschap om de olijfbomen uit het bos van elke familie te oogsten. Aan het einde van de oogst neemt de gemeenschap deel aan de oogst basak traditie, waarbij de olijven die in de toppen van de bomen achterblijven, tegen de grond worden geslagen en aan de armste leden van de gemeenschap worden gedoneerd voor persoonlijke consumptie of om te verkopen aan lokale molens.

Olijfolie extraheren met traditionele methoden. (Foto: Yılmaz Ulus)

Naast het sociale belang van olijven en de olijvenoogst erkende UNESCO ook het unieke karakter van de regio pen (wat potlood betekent in het Turks) methode voor het enten van wilde olijfbomen, bekend als een erkentie enten.

Boeren snijden met een mes twee kleine groeven langs tegenoverliggende randen van een smalle boomstronk, ook wel onderstam genoemd. Vervolgens nemen ze twee olijfboomtelgen en slijpen ze elke basis zodat ze in de twee groeven op de onderstam passen.

Boeren bedekken vervolgens de bovenkant van de onderstam en de basis van de telgen met modder om ze tegen lucht en zon te beschermen. Het deel van de onderstam daaronder waar de enten in worden gezet, is ook bedekt met modder om het koel te houden. De modder blijft doorgaans twee tot drie jaar op zijn plaats.

Daarna wikkelen de boeren het transplantaat in papier om te voorkomen dat de modder door de regen wordt weggespoeld of door de zon uitdroogt. Het papier wordt vastgemaakt met een klimplant uit een plaatselijke struik, die het papier en de modder tot drie jaar op zijn plaats kan houden.

De laatste stap is het plaatsen van modderballen bovenaan de telg om vocht vast te houden en ze tegelijkertijd te beschermen tegen regen en zon.

Naast de olijventeelt erkende UNESCO ook verschillende traditionele methoden voor de productie van tafelolijven, waaronder de salamura methode, waarbij de olijven worden gepekeld.

Aynur Yıldırım, een traditionele producent uit de provincie Bursa, vertelde UNESCO dat de bereiding begint met het weken van de olijven in een emmer.

Vervolgens worden de olijven met de hand uit de emmer gehaald, in een zak gedaan en wordt er een laagje steenzout op gedaan. Vervolgens wordt het proces herhaald. Yıldırım zei dat het essentieel is dat de olijven vochtig zijn, zodat het zout kan oplossen.

Als de zak eenmaal gevuld is, zegt ze dat het belangrijk is om deze één keer per week te schudden, zodat de zoute pekel gelijkmatig wordt verdeeld.

UNESCO erkende ook de jağlik, wat olieman betekent, methode voor de productie van tafelolijven.

Nesrin Ünlü, voorzitter van de Umurbey Woman Initiative Association, vertelde UNESCO dat deze methode inhoudt dat olijven op grootte worden gescheiden op de dag dat ze worden geplukt en in een stenen bassin worden geplaatst dat een olijvenpoel wordt genoemd.

Zodra het bassin gevuld is met olijven, wordt er water toegevoegd totdat de olijven onder staan, gevolgd door een laagje zout. Er wordt een speciaal doek over het zwembad gelegd voordat het wordt afgedekt met hout en vervolgens stenen.

"Als je de zwarte olijven in de olijvenpoel doet, worden ze rood als de afdekkingen van de poel worden opgetild”, aldus Ünlü.

Olijven sorteren tijdens de oogst (Foto: Mehmet Karaca)

Traditionele verwerkingsmethoden zijn ook van toepassing op de productie van olijfolie. Historisch gezien hebben mannen de ladders beklommen om de olijven met schudapparaten van de takken te slaan, terwijl vrouwen ze van het gaas eronder verzamelden en de olijven in zakken stopten.

De zakken worden op dieren (meestal muilezels) gezet om van de bosjes naar de plaatselijke molen te worden vervoerd, meestal gelegen in een stedelijk centrum, waar dorpelingen samenkomen om de oogst te vieren en de olijven te verwerken.

Nadat ze zijn gewassen, worden de olijven in een bak gedaan en gemalen met een stenen molen, meestal aangedreven door een muilezel. Na het pletten van de olijven wordt de pasta uit het bassin gehaald, in een ketel gedaan en verwarmd om het oliegehalte te verhogen (hoewel dit waarschijnlijk geen resultaat zal opleveren). extra vergine olijfolie).

De pasta wordt vervolgens in zakken gedaan, in schuine troggen geplaatst met de kraan naar beneden gericht en er worden kleipotten onder geplaatst. Zodra de bakken gevuld zijn met zakken, lopen de dorpelingen om de beurt op de olijven om de olie eruit te persen.

Nadat de potten zijn gevuld, wordt de olie onder elk dorpslid verdeeld en gebruikt tot de volgende oogst.