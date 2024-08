Griekse prijswinnaars willen al herhalen

Het was een avond om nooit te vergeten in East Village in New York, waar de... resultaten van de 2019 NYIOOC werden vorige maand aangekondigd.

De persconferentie werd voor iedereen live gestreamd en trok de aandacht van duizenden over de hele wereld. Onder meer dan 900 deelnemers uit vrijwel alle uithoeken van de olijfoliewereld, 109 producenten uit Griekenland toonden hun beste extra vierge olijfolie en wonnen in totaal 35 prijzen, 18 goud en 17 zilver.

Dit was een jaar waarin onze gepassioneerde toewijding aan kwaliteit en out of the box denken in het spel moest komen om de vele obstakels die ons werden voorgelegd te overwinnen. - Diamantis en Dino Pierrakos, eigenaren van Laconiko

Na een moeilijk oogstseizoen, producenten zeiden de prijzen bevestigden hun harde werk en toewijding aan het produceren van olijfolie van hoge kwaliteit, ongeacht de omstandigheden.

Griekse telers wonnen echter minder prijzen dan vorig jaar, toen ze 55 prijzen mee naar huis namen, waarschijnlijk als gevolg van de ongunstige omstandigheden van dit seizoen en de lage opbrengst.

Papadopoulos Olijfoliemolen, gevestigd in de buurt van het oude Olympia, keerde naar huis terug met drie prijzen, een gouden Award voor hun Mythocia Olympia BGA Biologisch medium blend en twee Silver Awards voor hun Mediterre Alea Biologisch en Mythocia Omphacium gemaakt van een delicate Olympia-variëteit.

"Onze kennis door opleiding, onze liefde voor het fruit en onze passie om nieuwe smaken en rijke aroma's te produceren zijn de drie belangrijkste redenen om elk jaar hard te proberen om olijfolie van hoge kwaliteit te winnen," vertelde Eva Papadopoulos. Olive Oil Times.

"Om eerlijk te zijn, NYIOOC is de beste olijfoliewedstrijd ter wereld en combineert de hoogste normen van integriteit en professionaliteit bij het toekennen van medailles aan de beste olijfolie van over de hele wereld”, voegde ze eraan toe.

Het bedrijf durfde ook te diversifiëren en olijfolie te maken van andere variëteiten dan Koroneiki, zoals Kolireiki, Menoutiana en Mpotsikoelia, die de organoleptische kenmerken van hun extra vierge producten versterkten.

Papadopoulos maakte ook duidelijk dat het seizoen moeilijk was en dat de precieze teelt en de ​"zorgvuldige en voorzichtige” productiemethode stelde hen in staat om succesvol te zijn in de competitie.

Ze zei ook dat hun producten vanaf volgend jaar verkrijgbaar zullen zijn onder de merknaam Mediterre, een Zwitsers bedrijf van biologische mediterrane producten.

Laconiko, uit Zuid-Griekenland, vastgehouden aan traditie en dit jaar weer een Gold Award weggestopt voor zijn extra vierge gemaakt van medium Koroneiki. Diamantis en Dino Pierrakos, de eigenaren, waren enthousiast in het beschrijven van hun overwinning aan Olive Oil Times.

"Het zijn de Oscars in de olijfoliewereld, vanwege de blootstelling, de hoge normen en de kwaliteit van de juryleden die het biedt,” zei Pierrakos.

Ze merkten op dat dit het zesde opeenvolgende jaar is waarin ze zijn erkend en een onderscheiding hebben ontvangen in de NYIOOC World Olive Oil Competition, maar ook zij hadden een uitdagend seizoen en moesten veel obstakels overwinnen om een ​​extra vergine olijfolie van echt hoge kwaliteit te kunnen presenteren.

"Dit was een jaar waarin onze gepassioneerde toewijding aan kwaliteit en out-of-the-box denken een rol moest spelen om de vele obstakels te overwinnen die ons werden voorgelegd, door niet in slechts één batch een kwaliteitsolijfolie te maken, maar een kwaliteitsolie te maken in onze totale productie,” zeiden ze.

Mer Des Oliviers De Delphes, uit Centraal-Griekenland, won een Gold Award voor hun extra vierge olijfolie gemaakt van een delicate Amfissis-variëteit.

"Onze olijfolie komt uit het Delphi-gebied en wordt gemaakt van olijven van de variëteit Amfissis. Het heeft een sterk, fruitig aroma met een zachte smaak zonder pittig te zijn, en een speciale nasmaak vanwege het Delphi-land, ”vertelden ze Olive Oil Times.

Michael Dudek voor Liokareas (Oilio LLC)

"We waren de eersten die de monovarietal olijfolie van ons gebied promootten. Ons streven is om de olijfolie uit Delphi op de wereldkaart van kwaliteitsolijfolie te zetten”, voegde ze eraan toe.

Ze hadden ook iets te zeggen over de NYIOOC en het belang van hun prijs.

"De laatste keer dat we deelnamen aan de NYIOOC was in 2017 toen we de Silver Award wonnen”, zeiden ze. ​"De Gold Award die we nu kregen, maakte ons erg blij, omdat we het potentieel van onze olijfolie kennen.”

"Het is algemeen bekend dat NYIOOC is de beste ter wereld, en in die zin is onze prijs van grote waarde en erkenning,” voegde ze eraan toe. ​"Op de Beste Olijfolie portal is een constante promotie van onze olijfolie op de internationale markten, waardoor het prestige toeneemt. "

Een ander bedrijf, olie uit het zuiden van Kalamata, ontvingen een Gold Award voor hun Liogebieden Wild extra vierge olijfolie, een mix van oliën gemaakt van wilde olijven en olijven van de Koroneiki-variëteit.

"Wat interessant is aan ons bedrijf en anders is dan sommige van de anderen, is dat onze ongelooflijk sterke vastberadenheid en focus op het produceren van olijfolie van hoge kwaliteit nooit eindigt", aldus Peter Liokareas.

Hij erkende ook dat dit seizoen precair was en dat er meer hard moest worden gewerkt om olijfolie van topkwaliteit te krijgen.

"Dit jaar was een moeilijk jaar voor veel landen, waaronder Griekenland', zei Liokareas. ​"Ik was geschokt door wat ik zag toen ik door Zuid-Griekenland reisde, en meer specifiek in Messinia en Laconië, eerst in augustus en daarna weer in oktober en november. "

"Maar tegelijkertijd voelde ik ook een groot gevoel van trots voor deze regio van Griekenland waar we vandaan komen,” voegde hij eraan toe. ​"Om een ​​regio te zien die economisch zo hard worstelt in moeilijke tijden, geef de productie van dit geweldige product waar we bekend om staan ​​niet op.”

Hij vervolgde, ​"de NYIOOC is de grootste competitie ter wereld. Het is misschien wel een van de moeilijkste wedstrijden om een ​​prijs in te winnen. Voor ons is het de meest prestigieuze.”

Opmerkingen en gevoelens van winnaars uit Griekenland bleven binnenstromen.

Voor Olympian Groen, winnaar van een Gold Award voor hun extra vierge gemaakt van Koroneiki-olijven, was de voldoening immens.

"Het is een grote eer en we zijn enorm trots op de prijs”, zegt Tammy Karambelas, sales support manager. ​"Onze moderne fabriek met zijn hoogtechnologische machines en de innovatieve oplossingen die we toepassen, hebben ons tot pioniers gemaakt in de sector van kwaliteitsolijfolie. De prijs bewijst dat onze aandacht voor het hele productieproces van boom tot schap op de goede weg is. ”

Helleense landbouwbedrijven, uit Lesbos, waren opnieuw op schema en ontvingen een Gold Award voor hun extra vierge olijfolie gemaakt van Kolovi-olijven, en nu hebben ze hun prijzenkast uitgebreid door ook een Silver Award te winnen voor hun biologische extra vierge.

"We zijn erg verheugd dat onze ACAIA- en ACAIA-biologische merken opnieuw werden onderscheiden tijdens deze gerenommeerde wedstrijd", aldus Ellie Tragakes, de algemeen directeur. ​"Elk jaar werken we hard om olijfolie van de hoogste kwaliteit te maken, en dit is het vijfde jaar dat NYIOOC erkent dat onze olijfoliën tot de beste ter wereld behoren. "

"We zullen hard blijven werken om olijfolie van de hoogste kwaliteit te produceren, zodat we ook erkenning kunnen geven aan Lesbos, ons thuiseiland in de Egeïsche Zee”, voegde ze eraan toe.

Eftychios Androulakis van Pamako spraken over hun Gold Award voor hun monovarietal Mountain Bio gemaakt van de Tsounati-variëteit.

"De afgelopen vier jaar zijn we erin geslaagd om uitstekende olijfolie te maken door constant te experimenteren,” zei hij. ​"We kopen van niemand anders olijven en we zetten geen andere producenten in onze lijn. Het is dus extreem moeilijk om elk jaar een geweldige biologische extra vierge olijfolie te produceren."

"Door te experimenteren en nauwlettend te observeren hoe elk seizoen zal eindigen, kiezen we onze volgende stappen en bereiden we ons altijd voor op het worstcasescenario', voegde hij eraan toe. ​"Zelfs nu bereiden we ons voor op de experimenten van het volgende seizoen en nieuwe manieren om een ​​betere olijfolie te maken.”