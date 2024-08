Een workshop olijfolie en cultuur in Jaén

Na het vieren van het internetinitiatief TwittsandAOVE die liefhebbers van EVOO samenbracht (AOVE in het Spaans) en Twitter, hebben de bedrijfsprofessionals van CM Europa op 27 maart georganiseerdth een talkshow in Martos (Jaén) genaamd ​"Olive Oil & Culture” met als doel de cultuur van olijfolie te verspreiden, na te denken over hun culturele waarde en hun invloed op andere culturele elementen van mediterrane regio's te bespreken.

Rosa Mª Marchal López, manager van CM Europa, legde uit dat de talkshow de visies en meningen van veel olijfolieprofessionals zal omvatten.

Volgens Marchal is het symposium een ​​uitstekende gelegenheid om meer te weten te komen over de verschillende EVOO's, te genieten van de harmonie van sensaties die uit olijfsappen komen en de relatie met andere culturele elementen zoals schilderkunst, literatuur, geschiedenis of muziek te ontdekken.

"Ken je olie” Workshop

Op maart 30th, CM Europa zal ook de workshop organiseren ​"Know your Oil”, met twee groepen van elk 25 studenten, met als doel jongeren voor te lichten over de kwaliteiten van extra vierge olijfolie en hun gezondheidsvoordelen.

De workshop bevat een beetje theorie en uitleg over wat extra vergine olijfolie betekent als lesmateriaal Piqui en Mandy: De wereld van olijfolie van eerste persing strips waarin de hoofdpersonen twee dieren van het olijfecosysteem zijn: uil en konijn.



Rosa M Marchal López

Het initiatief omvat ook een proeverij van EVOO's, met een demonstratie van het hedonistische concept van proeverijen. Daarna worden de studenten uitgenodigd voor een ontbijt met brood en extra vergine olijfolie.

De workshop wordt afgesloten met een geleid bezoek aan het fysisch-chemisch laboratorium en een masterclass gewijd aan het koppelen van de concepten van de algemene chemie en fysica aan de kwaliteitscontroles uitgevoerd op olijfolie.

Tijdens het bezoek aan de microbiologische laboratoria zal Rosa Mª Marchal López de studenten het concept van voedselzekerheid uitleggen en zullen ze sensorische analyse en het belang ervan bij de classificatie van extra vierge olijfolie kunnen bespreken.