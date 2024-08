Een belangrijke bevinding in een nieuwe verslag door het UC Davis Olive Center werd eerder vandaag ondervraagd.

Het rapport vermeldde: ​"10 procent van de Californische olijfoliemonsters die zijn geëtiketteerd als extra vierge olijfolie voldeden niet aan de IOC/USDA-normen voor extra vierge olijfolie.” De 10 procent verwees naar een enkel monster van Bariani extra vierge olijfolie dat door een laboratorium in Australië werd gevonden om sensorische defecten te vertonen. Extra vierge olijfolie kan volgens de IOC- en USDA-richtlijnen dergelijke gebreken niet hebben.

An Olive Oil Times artikel op het rapport wees er vandaag op dat, volgens de bijlage van het rapport, de Bariani-olijfolie die niet door de sensorische tests werd getest, werd gekocht,

en getest, ruim na de ​"tenminste houdbaar tot.

Geen van de andere monsters die in het onderzoek werden getest, waren over de houdbaarheidsdatum, hoewel een paar helemaal geen datum hadden.

Een andere bevinding van het onderzoek, namelijk dat 69 procent van de geteste geïmporteerde extra vierge olijfolie niet voldeed aan de IOC- en USDA-normen, werd niet betwist.

De leeftijd van een olijfolie kan van grote invloed zijn op de sensorische kenmerken en dus op hoe goed het scoort in een organoleptische analyse. In een recente artikel deskundige Paul Vossen, landbouwadviseur van de University of California Cooperative Extension en senior faculteitslid opgemerkt ​"een verse olijfolie is knapperig. Het heeft veel pit, veel complexiteit en diepgang. Terwijl oude oliën gewoon een beetje vettig en plat zijn.”

Dan Flynn, directeur van het UC Davis Olive Center, reageerde later in een e-mail aan: Olive Oil Times uitleggend dat het laboratorium dat de monsters heeft getest, het Australian Oils Research Laboratory in Wagga Wagga, New South Wales, een typografische fout heeft gemaakt en dat de datum van januari 2010 is ingevoerd als de ​"De houdbaarheidsdatum op het gegevensblad van het monster was eigenlijk de botteldatum. Flynn gaf een vergroting van een afbeelding in het rapport die het Bariani-monster identificeerde om de uitleg te ondersteunen en de bijlage van het rapport werd later gecorrigeerd.

