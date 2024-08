Grieken reageren op oproepen voor nieuwe tests voor olijfoliekwaliteit

Aris Kefalogiannis

In de Amerikaanse International Trade Commission, verslagen elders betwisten producenten in de Nieuwe Wereld de doeltreffendheid van de bestaande norm van de Internationale Olijfolieraad en steunen zij de invoering van nieuwe testmethoden zoals pyropheophytins (PPP's) en 1,2-diacylglycerol (DAG's). Olive Oil Times vroeg drie vooraanstaande deskundigen of Griekenland dergelijke wijzigingen van de internationale norm zou willen steunen.

Aris Kefalogiannis, CEO van Gaea Products SA

Wij verwelkomen het idee van hogere kwaliteitsnormen en strengere evaluatiecriteria voor de categorie extra vierge olijfolie. Tweeëntachtig procent van de Griekse olijfolieproductie is extra vierge en binnen dit percentage zou de meerderheid nog steeds als zodanig in aanmerking komen, zelfs als we strengere criteria zouden hanteren. Wij zijn van mening dat een nieuwe, strengere norm het resultaat moet zijn van zorgvuldige evaluatie en deze testmethoden of andere nieuwe methoden zou kunnen omvatten. Wij zijn van mening dat normen zoals die voorgesteld door de Extra Maagdelijke Alliantie zowel de kwaliteit van het product als de consument kunnen waarborgen.

Efi Christopoulou, Expert op het gebied van chemische en sensorische tests van de Europese Commissie en de Internationale Olijfolieraad

De IOC-handelsnorm heeft kwaliteits- en zuiverheidscriteria gespecificeerd om de kwaliteit van olijfolie te verbeteren en deze te beschermen tegen vervalsing met andere plantaardige oliën. Sinds de initiële goedkeuring ervan heeft het een aantal wijzigingen ondergaan, gebaseerd op de nieuwe eisen van de markt en nieuwe ontwikkelingen in de wetenschappelijke sector. De groepen deskundige scheikundigen die aan deze sector werken en de resultaten van hun onderzoek zijn opgenomen in de internationale normen of wijzigen deze. Wat mij betreft is elke aanscherping van de kwaliteitscriteria in de IOC-handelsstandaard bedoeld om de kwaliteit van de olijfolie op de markt te verbeteren en om alle olijfolie van hoge kwaliteit uit elk olijfolieproducerend land waar ze vandaan komen te promoten.

Panagiotis Konstantinou, Directeur van OLITECN, erkend chemisch testlaboratorium van de International Olive Council

Het verminderen van de limieten van EG 2568/91 om ervoor te zorgen dat kwaliteit alleen werkt als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. We moeten zeer zorgvuldig kiezen welke parameters en welke limieten zullen worden gewijzigd en elke wijziging mag olijfolie niet veroordelen, die vanwege regionale verschillen hogere waarden kan vertonen. Bijvoorbeeld, olijfolie uit het westelijke deel van Messinia en het eiland Zakynthos hebben van nature voorkomende niveaus van erythrodiol en uvaol die hoger zijn dan de IOC-limieten. Er moet uitgebreid nationaal onderzoek worden gedaan naar de kenmerken van Griekse olijfolie om te weten welke chemische parameters en tot welk niveau we als land kunnen overeenkomen om te worden aangepast zodat olijfolie van hoge kwaliteit niet wordt gediskwalificeerd. Maar het belangrijkste voor mij is de handhaving van de huidige verordening die er toe doet, maar die helaas niet altijd het geval is.