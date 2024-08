Wetgeving in Californië zou wetten afstemmen op nieuwe Amerikaanse olijfolienormen Olive

Het California State Health Committee stemde unaniem voor Bill 818 van de Senaat, een eerste stap in de richting van aanscherping van de olijfolienormen in Californië. Dit wetsvoorstel van senator Lois Wolk, voorzitter van de Subcommissie olijfolieproductie van de Senaat en Emerging Products, zouden de huidige staatsnormen synchroniseren met de nieuwe herziene USDA-normen.

Een indicatie dat beleidsmakers de kwaliteit van olijfolie als een aandachtspunt beschouwen. - Dan Flynn

De eerste van vele hindernissen in het wetgevingsproces van de staat, de goedkeuring van SB 818 markeert de eerste beleidshoorzitting voor het wetsvoorstel. Dan Flynn, uitvoerend directeur van het UC Davis Olive Center, zei: ​"Het belang is dat het zijn eerste test unaniem heeft doorstaan, wat een goed voorteken is voor het wetsvoorstel.”

Flynn was aanwezig als technisch hulpmiddel tijdens de vergadering van dinsdag en zei dat senator Wolk verwees naar de UC Davis-rapport uit 2010 die olijfolie analyseerde die in drie regio's van Californië werd verkocht en ontdekte dat 69 procent van de geteste geïmporteerde olijfolie niet voldeed aan de USDA- of internationale normen voor extra vierge olijfolie. Die oliën waren volgens de studie ofwel oud, van slechte kwaliteit of vermengd met goedkopere oliën.

In een persbericht zei senator Wolk: ​"We kunnen niet toestaan ​​dat onze staat een dumpplaats is voor slechte geïmporteerde olie die tegen hoge prijzen aan nietsvermoedende consumenten wordt verkocht. Normen zijn niet alleen van cruciaal belang voor boeren en producenten die concurreren met buitenlandse importen, maar nog belangrijker voor consumenten.”

Californië stelt momenteel normen op basis van die van de California Olive Oil Council (COOC) die de normen van de Internationale Olijfraad (IOC). Het nieuwe wetsvoorstel zou de definities van olijfolie en soorten olijfolie herzien en de huidige wet wijzigen om de nieuwe USDA-olijfolienormen weer te geven.

Voor juridische procedures is dit van belang omdat volgens Flynn de USDA-normen beter de normen in ons land weerspiegelen dan die in het buitenland, vooral omdat de VS geen lid zijn van het IOC. De USDA-normen identificeren ook enkele gebieden die de belangen van de VS en haar landbouw beter weerspiegelen dan de IOC-normen die niet zijn ontwikkeld om de natuurlijk voorkomende variaties van het klimaat en de bodem in Californië te erkennen, maar eerder die van de mediterrane landen.

De USDA-normen houden rekening met natuurlijke chemie. De IOC-standaard stelt bijvoorbeeld het campesterol-niveau op 4.0, terwijl, zoals Flynn uitlegde, de USDA-standaard een iets hoger niveau toestaat om zijn binnenlandse niveaus weer te geven. Linolzuurniveaus zijn op dezelfde manier ondergebracht in de nieuwe normen.

Een algemene update van de Californische wet, SB 818, zou de nieuwe USDA-normen voor olijfolie weerspiegelen, die een paar onderscheidende gebieden bevatten die volgens Flynn zeer geschikt zijn voor Californië. ​"Dit is weer een stap in de Amerikaanse erkenning dat de normen voor olijfolie iets betekenen", aldus Flynn. ​"Het is een indicatie dat beleidsmakers de kwaliteit van olijfolie als een aandachtspunt beschouwen."