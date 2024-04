Al Piglio probeert het potentieel van Frosinone's ingetogen terroir aan te boren

De afgelopen drie jaar hebben Elisabetta Petrini en haar familie zes hectare gedeeltelijk verwaarloosde eeuwenoude olijfboomgaarden in Midden-Italië omgetoverd tot een bekroond extra vergine olijfolie operatie.

Al Piglio sloot de oogst van 2023/24 op een hoogtepunt af en verdiende op de beurs van 2024 een Silver Award voor zijn merk Mezzogiorno, een biologische Moraiolo-monovariëteit met gemiddelde intensiteit. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Er zit hier zoveel potentieel. Telers en de hele productieketen moeten beseffen dat er veel bereikt kan worden. Dit is een uniek gebied met een uniek erfgoed. - Elisabetta Petrini, eigenaar, Al Puglio

"We zijn ontzettend blij om te horen dat we een onderscheiding hebben ontvangen tijdens de NYIOOC Wereldolijvenwedstrijd”, zei ze. ​"Voor mij is het een droom die uitkomt.”

De meest prestigieuze kwaliteitswedstrijd ter wereld prees Al Puglio vanwege de smaaksensaties van artisjok, vijgenblad, olijfblad, zwarte peper en koffie.

"Na een studie als olijfolie sommelier, door onderzoek te doen naar de beste manieren om het productieproces te beheren en voortdurend advies in te winnen bij mensen met meer kennis en vaardigheden, is het ontvangen van deze erkenning niet alleen een grote voldoening, maar bovenal een motivatie om voortdurend naar verbetering te streven”, voegde Petrini eraan toe.

Samen met Moraiolo teelt Al Piglio Rosciola- en Leccino-olijven in de provincie Frosinone, ongeveer 55 kilometer ten oosten van Rome.

"Rosciola is een prachtige lokale cultivar die gedijt in onze rotsachtige heuvels”, aldus Petrini. ​"Het heeft veel unieke kenmerken en is onderhevig aan een vroege oogst omdat het eerder rijpt dan de andere olijfvariëteiten die we telen."

Op een paar uitzonderingen na staat de regio rond Piglia in het noorden van Frosinone niet bekend om de productie van extra vierge olijfolie.

"Dit was de eerste uitdaging waarmee we te maken kregen”, zei Petrini. ​"De lokale olijfoliecultuur, geworteld in eeuwenoude praktijken, geeft doorgaans geen prioriteit aan kwaliteit zoals we die vandaag de dag begrijpen.”

Net als in veel andere regio's van het land is een aanzienlijk aantal kleine olijfboomgaarden in het gebied familiebezit. Wanneer ze productief zijn, worden deze bosjes voornamelijk gebruikt voor eigen consumptie van het gezin. Snoeien, bemesten en oogsten volgen vaak methoden die van generatie op generatie zijn doorgegeven.

"Toen ik de lokale bevolking vertelde dat we eerst Rosciola wilden oogsten, dat wil zeggen begin oktober, waren sommigen ongelovig,” zei Petrini. ​"De meesten zijn eraan gewend om in december te oogsten.”

Ook het vinden van de juiste partner voor het malen van de olijven bleek een uitdaging. ​"De meeste fabrieken hier zouden pas eind oktober opengaan”, zei Petrini. ​"We moesten ergens anders zoeken en de juiste molens vinden in het Colline Pontine-gebied.”

Het kost Petrini 30 tot 45 minuten om de olijven van de boomgaard naar de molen te transporteren. Ze hoopt echter dat haar recente succes op de Wereldcompetitie de fabrieken zal aanmoedigen om eerder in het seizoen te beginnen met openen.

"Kijk naar Rosciola en andere lokale cultivars,” zei Petrini. ​"Er zit hier zoveel potentieel. Telers en de hele productieketen moeten beseffen dat er veel mogelijk is. Dit is een uniek gebied met een uniek erfgoed.”

Petrini hoopt dat haar overwinning op de Wereldcompetitie meer producenten in Frosinone zal aanmoedigen om een ​​vroege oogst te omarmen. (Foto: Al Piglio)

Dit bewustzijn komt ook tot uiting in de toeristische locatie die Petrini en haar familie rond hun olijfbomen en wijngaarden hebben gebouwd.

"Wanneer onze gasten overnachten in onze suites of komen dineren in ons restaurant, voorzien wij hen van een lijst met extra vergine olijfolie uit heel Italië,” zei ze. ​"Bovendien bespreken we de kwaliteit en kenmerken van extra vierge olijfolie met hen.”

"Samen proeven we drie uitstekende olijfolie om hen te helpen de verschillen te onderscheiden tussen de regio’s die ze vertegenwoordigen”, aldus Petrini.

Aan tafel vinden de klanten van Al Piglio een fles extra vergine olijfolie van de boerderij die ze naar eigen wens kunnen gebruiken. ​"Ik heb dit in Spanje geleerd, waar spraakmakende restaurants hun klanten altijd een fles hoogwaardige extra vergine olijfolie aanbieden, klaar voor gebruik”, aldus Petrini.

Voor Al Piglio, dit jaar NYIOOC prijs sluit een succesvol seizoen af. ​"Ik moet zeggen dat deze campagne waarschijnlijk iets beter voor ons was dan de meeste in de regio”, zei Petrini. ​"In ons geval was het afgelopen seizoen beter dan het voorgaande.”

Volgens Petrini is klimaatverandering vormt op de lange termijn een van de grootste uitdagingen voor producenten van hoogwaardige olijfolie.

"We kunnen bepaalde dynamieken niet omkeren, maar we kunnen wel proberen de impact aan te passen en te verzachten, en de beste oplossingen te vinden om onze landbouwpraktijken te blijven verbeteren”, zei ze.

Dit is ook de reden waarom Al Piglio werd opgericht met duurzaamheid in gedachten. ​"Dankzij mijn achtergrond in de energiesector was het een vanzelfsprekendheid om een ​​fotovoltaïsche energieproductie-infrastructuur in te voeren die aan al onze behoeften voldoet”, zei Petrini, wijzend op andere duurzame keuzes, waaronder het niet gebruiken van plastic.

"Naast de klimaatverandering is het een grote uitdaging voor deze regio, en waarschijnlijk voor heel Italië, om een ​​echte identiteit op de markt te vinden”, aldus Petrini. ​"De biodiversiteit van dit land is ongeëvenaard, vooral als het om olijven gaat.”

"De diversiteit, kwaliteit en uniciteit van de producten die we in Italië kunnen aanbieden, zijn door geen enkel ander land geëvenaard”, besluit ze. ​"We moeten ons hiervan meer bewust zijn en dit op een niveau waarderen dat voorheen alleen voor wijn was gereserveerd.”