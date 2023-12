Extra vergine olijfolie maken van de vredesboom van Sicilië

De oogst vond plaats bij de Olijfboom van de Vrede in Palermo, Sicilië, een paar weken nadat de regionale hoofdinspecteur het tot cultureel erfgoed had verklaard.

Een eerbetoon aan rechter en officier van justitie Paolo Borsellino, die wordt beschouwd als een van de belangrijkste persoonlijkheden in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in Italië en internationaal, staat de boom als een symbool van wedergeboorte, solidariteit, vrede, burgerlijke betrokkenheid en gerechtigheid.

"Deze boom heeft een steeds groter maatschappelijk belang gekregen en daarom hebben we ons ertoe verbonden hem samen met de instellingen te beschermen”, vertelde Francesca Grasta, medeoprichter van het Paolo en Rita Borsellino Study Center. Olive Oil Times.

"Enkele jaren geleden zijn we begonnen met het verzamelen van de olijven, die werden verwerkt voor consumptie op tafel en weggegeven aan de gemeenschap”, voegde ze eraan toe. ​"Dit is het tweede jaar dat we produceren extra vergine olijfolie dat is ook gedoneerd. De Olijfboom van de Vrede behoort inderdaad tot de gemeenschap.”

De Olijfboom van de Vrede werd geplant op de plek waar anti-maffia-aanklager Paolo Borsellino in 1992 werd vermoord. (Foto: Paolo en Rita Borsellino Studiecentrum)

Borsellino was inclusief in de lijst met helden van Time Magazine uit 2006, samen met zijn collega en goede vriend Giovanni Falcone. Ze werkten samen in de strijd voor gerechtigheid en werden allebei een paar maanden na elkaar vermoord bij terroristische aanslagen door de maffia.

De rechter werd op 19 juli 1992 gedood door een autobom in de Via D'Amelio, Palermo, vlakbij het huis van zijn moeder, Maria Pia Lepanto, samen met de vijf bewakers, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina en Vincenzo Fabio Li Muli. Ze kregen allemaal een gouden medaille voor burgerlijke moed.

"Het idee om de olijfboom te planten is ontstaan ​​uit een wens van Pia”, aldus Grasta. ​"In de daaropvolgende maanden bestond de mogelijkheid om op de plaats van de aanslag een herdenkingsmonument te plaatsen, maar tijdens een gesprek met haar dochter Rita vertrouwde Pia haar toe dat ze die tragische gebeurtenis wilde terugvorderen met iets dat het leven vertegenwoordigt, dus een boom, en specifiek een olijfboom vanwege zijn betekenis van vrede.”

Oogst bij de Olijfboom van de Vrede in Palermo (Foto: Paolo en Rita Borsellino Study Center)

"Ze wilde heel graag dat die plek een plek van leven en vrede zou worden”, voegde ze eraan toe. ​"Rita voegde eraan toe dat het nog belangrijker zou zijn geweest als het uit Bethlehem kwam.”

Het voorstel om de boom te planten werd gelanceerd samen met een petitie om handtekeningen te verzamelen. Maar liefst 20,000 handtekeningen uit Italië en het buitenland bereikten Palermo snel en de procedure begon.

De niet-gouvernementele organisatie International Cooperation South South (CISS) hielp bij het leggen van de eerste contacten, waarna de Palestijnse en Israëlische Women in Black Peace Movement de organisatie steunden en afspraken maakten met de salesiaanse gemeenschap van de Cremisan-vallei in Bethlehem – de plant kwam uit de gronden van het klooster, waar de Italiaanse monniken sinds de 1800e eeuw olijfolie produceren van eeuwenoude olijfbomen.

Een jaar later, tijdens een ceremonie ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de gebeurtenis, werd de kloof veroorzaakt door de explosie opgevuld met aarde en werd de Olijfboom van de Vrede geplant.

"De zaailing arriveerde per vliegtuig en om veiligheidsredenen was het niet eens mogelijk om de kluit aarde rond de wortels te houden”, aldus Grasta. ​"Om eerlijk te zijn zag het er zo kwetsbaar uit dat niemand dacht dat het tussen stadsgebouwen zou kunnen overleven of gedijen.”

"Toch is het vandaag de dag mooi en bloeiend”, voegde ze eraan toe. ​"Het hele jaar door worden er onder de afdelingen veel evenementen met een hoge sociale waarde gehouden, waaronder activiteiten met studenten uit heel Italië en het buitenland, die het studiecentrum regelmatig organiseert.”

Elke herfst oogst en maalt een lokale coöperatie de olijven voordat de resulterende olijfolie wordt teruggegeven aan de gemeenschap. (Foto: Paolo en Rita Borsellino Studiecentrum)

De olijvenoogst is een oprechte gebeurtenis geworden. De vruchten worden zorgvuldig met de hand geplukt en afgeleverd bij een fabriek in Corleone waar werknemers van de coöperatie werken Lavoro en niet solo, dat land beheert dat van de maffia in beslag is genomen.

"De coöperatie helpt ons tijdens de oogst, die ook wordt bijgewoond door ambtenaren van het studiecentrum en verschillende andere groepen vrijwilligers”, aldus Grasta. ​"Emanuele Filiberto, een van de bewakers van Borsellino die die dag geen dienst had, doet elk jaar mee.”

"De dagen van de verjaardag van de aanval vormen het hoogtepunt van de jaarlijkse activiteiten”, voegde ze eraan toe. ​"We brengen de nacht door in gebed, en ’s ochtends kleuren we met de kinderen uit de buitenwijken van Palermo de straat en verlevendigen deze met dansen rond de boom, muziek en theateractiviteiten.”

"Met zijn sfeer van enthousiasme en samenwerking is de oogst wederom een ​​geweldig gemeenschapsevenement dat ons helpt Pia's wens te vervullen dat dit een plek van leven mag zijn”, besluit Grasta.