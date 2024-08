Spaanse consumentengroep vindt dat bijna een op de drie olijfolie verkeerd is geëtiketteerd

Een Spaanse consumentenorganisatie die zegt dat negen van de 34 extra vierge olijfolie die het heeft getest echt van eerste persing waren, en één was lampante, blijft bij zijn beweringen ondanks dreigementen van juridische stappen door grote olijfoliebedrijven.



Hojiblanca en ArteOliva behoorden tot degenen die dreigden een schadevergoeding te eisen. Ze werden vergezeld door anderen, waaronder Acesur, supermarktketen Condis en de Association of Edible Oil Bottling and Refining Companies (ANIERAC) die de Organization of Consumers and Users (OCU) beschuldigden van het niet naleven van de juiste praktijk bij het testen.

Maar de OCU zegt dat het de 34 EVOO- en 6 vierge olijfoliemonsters heeft onderworpen aan een proefpanel en een reeks fysieke en chemische tests.

Hoewel de meerderheid van de monsters van de kwaliteit was die op hun etiket staat vermeld, zei de OCU dat uit de tests bleek dat: ​"negen merken misleidden consumenten door een olie te verkopen die als extra was gelabeld terwijl die gewoon maagdelijk bleek te zijn.” Gemiddeld betaalden consumenten €1 meer voor extra vierge dan olijfolie van eerste persing, zei het.

De negen monsters waren afkomstig van plastic flessen van de merken Aliada, Condis, Consum, Coosur, Eroski, Hojiblanca en Ybarra, een glazen fles van Oli Sone (LIDL) en een tetrapack van Arteoliva.

Van de negen werden ze allemaal beoordeeld ​"zeer slecht” onder de categorie testresultaten van OCU, maar zeven beoordeeld ​"very good” volgens wat OCU fruitkwaliteitsanalyse noemde. Het Coosur-monster beoordeeld ​"goed” onder deze categorie en de Aliada one ​"aanvaardbaar".

Verder werden een EVOO van Maeva en een olijfolie van eerste persing van Olilán gevonden lampante​"en daarom ongeschikt voor verkoop zonder (chemisch) geraffineerd te zijn”, aldus OCU in een persbericht.

De relevante consumenten- en landbouwautoriteiten in Spanje zijn op de hoogte gebracht van de resultaten om te onderzoeken of er actie moet worden ondernomen.

Ondanks de geïdentificeerde problemen, zijn er producten van goede kwaliteit beschikbaar tegen redelijke prijzen, zei OCU. ​"Bij olijfolie is, net als bij veel andere producten, een hoge prijs niet altijd indicatief voor kwaliteit.”

Hojiblanca en ArteOliva dreigen met juridische stappen

In een persbericht, hojiblanca zei dat het OCU zou aanklagen voor het niet naleven van de testvoorschriften, zoals het aantal te nemen monsters en het analyseprotocol.

Het zei ook benadrukt dat het had ​"betrouwbare interne en externe testresultaten” — zowel door chemische analyses als door proefpanels — wat aantoont dat de categorie van zijn olijfolie die door OCU als maagd werd gevonden, in werkelijkheid EVOO was.



Een illegale analyse van enkele flessen is niet representatief voor miljoenen liters - Hojiblanca Woordvoerder

"Hojiblanca, de aangesloten coöperaties en hun duizenden olijfboeren bedriegen of bedriegen op geen enkele manier iemand", aldus het.

Monsters van een Hojiblanca-merk EVOO in een glazen fles en twee monsters van Cordoliva-producten, ook van de Hojiblanca-stal, werden goedgekeurd door OCU, vertelde een woordvoerder van Hojiblanca Olive Oil Times.

"Dit is een van de redenen waarom we het niet eens zijn. Een illegale analyse van een paar flessen is niet representatief voor miljoenen liters”, zei hij.

En Felipe Silvela, woordvoerder van ArteOliva, tweette dat het bedrijf ook de OCU zou aanklagen voor schade. ​"ArteOliva zal "niet toestaan ​​dat de OCU het prestige en de integriteit van dit bedrijf op oneerlijke wijze verpest", zei hij.

Consumentenrechten

De OCU heeft niet gereageerd op verzoeken van Olive Oil Times voor meer informatie over het testen ervan.

Hojiblanca verwees naar de mogelijkheid dat oliën verslechteren onder het licht van de supermarkt.

Maar OCU-directeur Jose María Múgica zei vandaag in een blog dat consumenten het recht hebben om te weten dat het product dat ze kopen is wat het etiket zegt dat het is - ongeacht de lengte of de omstandigheden van de tijd in een supermarktschap.

OCU-directeur Jose María Múgica

"We analyseren producten in de staat waarin ze de consument bereiken.”

"Als ze denken dat ze extra vierge olijfolie kopen, dan moet de fles extra vierge bevatten, geen vierge of lampante" hij zei.

"En het moet extra vierge zijn dat ze kopen wanneer ze het kopen, of het nu vers van de molen is of na maanden in het schap.”

Reactie in de Spaanse olijfoliesector

Hoewel de recente regen is een reden voor juichen in de belegerde olijfoliesector van Spanje, was er gisteren een sfeer van moedeloosheid in sommige socialemediakringen te midden van de wijdverbreide publiciteit over deze zaak.

Terwijl sommige producenten zeiden dat het een welkome wake-up call was, zeiden anderen van wel ​"triest en betreurenswaardig” en zou zowel de Spaanse export als de binnenlandse consumptie schaden.

Paneeltest

In zijn verklaring zei Hojiblanca dat de olijfoliesector al enige tijd problemen had met de ​"onzekerheid van de proefpanelmethode”.

De standaardisatie van paneltests was beloofd door de relevante autoriteiten in de Andalusische regionale en Spaanse centrale regeringen en ook door de Europese commissaris voor Landbouw Dacian Cioloş als onderdeel van zijn Olijfolie actieplan, het zei.

Onder andere doelstellingen, het laatste plan ​"gericht op het standaardiseren van deze proefpanels om precies te vermijden ​'wisselende resultaten' voor hetzelfde product en dus ook dit soort berichten die de Spaanse voedingssector op geen enkele manier helpen, zeker niet in deze tijden van crisis”, aldus Hojiblanca.

Een EC-woordvoerder over landbouw vertelde: Olive Oil Times vandaag dat in juli van dit jaar de lidstaten ​"werden uitgenodigd om problemen te beschrijven die ze zijn tegengekomen bij het functioneren van de paneltest en om oplossingen voor te stellen.”

"Er zijn tot nu toe geen gedetailleerde reacties ontvangen en de commissie heeft nu herinneringen gestuurd”, zei hij.