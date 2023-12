Opleving van de productie wordt in Frankrijk nog steeds verwacht na gemengde oogst

De olijvenoogst in Frankrijk is begonnen en de verwachtingen variëren van land tot land.

"Schattingen liggen rond de 4,400 ton, beter dan vorig jaar maar niet erg groot”, vertelt Alexandra Paris, directeur communicatie en economie bij telersvereniging France Olive. Olive Oil Times.

(Er was) een overvloedige oogst, waarschijnlijk drie tot vier keer meer dan vorig jaar, afhankelijk van de regio, en een uitstekende gezondheidstoestand met lage druk van de olijffruitvlieg en heel weinig bruinverkleuring. - François Aurouze, landbouwdeskundige, Vignoble Conseil

"De situaties variëren aanzienlijk van regio tot regio en zelfs van boomgaard tot boomgaard”, voegde ze eraan toe. ​"We hebben een aantal zeer beladen boomgaarden en andere met vrijwel geen olijven.”

Als deze eerste schattingen werkelijkheid worden, zou het Franse productietotaal de omzet overschaduwen 3,500 ton olijfolie geproduceerd in de periode 2022/23 oogstjaar, maar blijven achter bij het vijfjarig gemiddelde van 4,620 ton.

Zie ook: Updates voor de oogst van 2023

Volgens François Aurouze, een land- en landbouwexpert bij Vignoble Conseil, begonnen de meeste producenten in Zuid-Frankrijk medio oktober met de oogst, terwijl de meeste vroege oogstproducenten naar verwachting eind november klaar zouden zijn.

"De oogst [vond] dit jaar onder uitstekende omstandigheden plaats omdat het weer tamelijk droog en mooi is”, vertelde hij Olive Oil Times. ​"The big dif­fer­ence com­pared to last year can be summed up in two points for the South of France.”

“[There was] an abun­dant har­vest… depend­ing on the region, and excel­lent health sta­tus with low pres­sure from the olijf fruitvlieg and very lit­tle brown­ing,” Aurouze added. ​"Daarom waren olijven niet erg gevoelig voor voortijdige val, vooral niet onder invloed van hevige wind.”

Naast een verbeterde kwantiteit verwacht Aurouze een jaar van hoge kwaliteit op basis van meerdere extra vierge olijfolie dat hij heeft gesampled.

"De eerste proeverijen van olie uit 2023 laten ons een glimp opvangen van uitstekende kwaliteit, met dichte en aanhoudende aroma's met een matige of zwakke bitterheid”, zei hij.

Ondanks het verwachte herstel van de productie dit jaar – hoewel het laatste gegevens gepubliceerd door de Europese Commissie voorspelt dat de productie een veel bescheidener 3,600 ton zal bereiken – de Franse olijfolieproductie heeft de hoogtepunten van het voorgaande decennium niet hersteld, inclusief het record van 6,200 ton geproduceerd in 2017/18.

Parijs schrijft dit toe aan de aanhoudende droogte Zuid-Europa kampt met problemen, die nog werd verergerd door het gebrek aan sneeuwval in de Alpen de afgelopen winter.

"Het gebrek aan water gedurende het jaar en de droogte in de zomer hebben een impact gehad op de productie van het seizoen”, zei ze. ​"We weten dat regen een belangrijke factor is in de daling van de opbrengst, maar regio's kennen uiteenlopende situaties als het gaat om herfstregens. Het is daarom nog te vroeg om de olijfolieproductie van dit jaar te voorspellen.”