Kleinschalige boeren vieren groot succes in Centraal-Californië

In de heuvels ten westen van San Miguel, aan de centrale kust van Californië, ligt de pittoreske vier hectare grote boerderij van de gelijknamige Olijfboerderij San Miguel.

Door de jaren heen heeft het echtpaar Richard en Myrna Meisler een erfenis van hoge kwaliteit opgebouwd extra vergine olijfolie productie door elk aspect van het proces zorgvuldig te controleren, van de handmatige oogst tot de maalomstandigheden.

We hebben geen hightech om ons te helpen, maar wel een goed oog om te weten wanneer we water moeten geven, wanneer we moeten plukken en hoe we moeten mengen. - Richard Meisler, mede-eigenaar, San Miguel Olive Farm

Het echtpaar zegt dat hun bekroonde olijvenproductie meer is dan een landbouwbedrijf; het is een passieproject.

"Vierendertig jaar geleden kochten we een pand in Centraal-Californië, drie uur verwijderd van waar we woonden”, aldus mede-eigenaar Richard Meisler. ​"Zeventien jaar geleden plantten we tien olijfbomen op dat terrein, vlak bij de plek waar we 24 jaar hebben gewoond. Dat was het begin van een heel avontuur.”

"Uiteindelijk hadden we 1,200 Toscaanse olijfbomen op onze boerderij”, voegde hij eraan toe. ​"De eerste olie die we in 2012 produceerden, leverde ons 26.5 liter op.”

De Meislers deden met die olie mee aan lokale kwaliteitswedstrijden en ontvingen verschillende prijzen. ​"We waren meteen uitverkocht en moesten veel potentiële kopers afwijzen”, aldus Meisler.

Met dit succes in de hand begonnen ze te kijken hoe ze konden uitbreiden. Met de hulp van vrienden en lokale producenten beseften de Meislers dat ze nog veel meer olijfbomen op hun land konden planten.

"Myrna had een oom die artikelen over olijfbomen bleef sturen en haar aanmoedigde om ze op ons land te planten”, zei Meisler. ​"Ze las een artikel in onze krant over twee lokale olijventelers en nam contact met hen op. Al snel ontdekten we een heel netwerk van behulpzame mensen.”

De Mesilers onderzochten lokale bronnen om hun doelen te bereiken, op zoek naar olijfvariëteiten die het beste geschikt waren voor de groeiomstandigheden van hun landgoed.

"Het was spannend om te leren terwijl we bezig waren”, zei Meisler. ​"Toen we ten noorden van ons een gerenommeerde olijfboomkwekerij vonden, ontmoetten we de eigenaar, die ons adviseerde bij het kiezen van de beste variëteiten voor ons klimaat, en we eindigden met vijf Toscaanse olijfvariëteiten”, waaronder Frantoio, Leccino, Maurino, Pendolino en Taggiasca.

Geen van beiden had een agrarische achtergrond, wat hen niet tegenhield. Ze raakten gepassioneerd door het verbouwen, leren en produceren van extra vierge olijfolie.

"Omdat we nog nooit aan landbouw hebben gedaan, zijn we er gewoon in gesprongen zonder achterom te kijken”, aldus Myrna Meisler. ​"Het graven van de gaten voor de kleine bomen vergde verbeeldingskracht. Maar we hebben allebei de hele dag gewerkt om de klus te klaren.”

Netwerken met lokale producenten was een voortdurend onderdeel van het succes. ​"We sloten aan bij een informele bijeenkomst van andere telers. In deze groep leerden we over irrigatie en de olijf fruitvlieg, snoeien, oogsten en nog veel meer”, voegt Richard Meisler toe.

Myrna en Richard Meisler bij de 2109 NYIOOC World Olive Oil Competition (Foto: NYIOOC)

Het echtpaar is trots op elk aspect van hun werk. Ze bieden ervaringen met de olijventeelt en educatieve rondleidingen, inclusief proeverijen. Geleid door enthousiasme namen ze wat volgens hen een cruciale beslissing was om zorgvuldig met de hand te oogsten.

"We hebben beslissingen genomen die verschilden van anderen, maar die we al die jaren hebben behouden”, aldus Meisler. ​"We oogsten alleen met de hand, zijn vrij van pesticiden, boeren op natuurlijke wijze en alles gebeurt met zorg. Er is veel liefde gestoken in wat we doen.”

"We hebben geen hightech om ons te helpen, maar wel een goed oog om te weten wanneer we water moeten geven, wanneer we moeten plukken en hoe we moeten mengen”, voegde hij eraan toe.

Het echtpaar is optimistisch over het oogstjaar 2023/34 in San Luis Obispo County, de thuisbasis van veel van de meest bekroonde olijfolieproducenten van het land. De vroege oogst is al voltooid en de eerste Olio Nuovo is gebotteld en klaar om te verkopen.

"Richard was druk bezig met het selecteren van de rijen en bomen om te oogsten, en er wachtten mensen bijna een jaar op de Olio Nuovo”, zei Myrna Meisler. ​"De extra vierge olijfolie van 2022 is uitverkocht en we produceren slechts 75 flessen van onze Olio Nuovo 2023.”

Nu de vroege oogst voltooid is, verwacht het echtpaar het seizoen eind november af te ronden met nog twee dagen plukken voordat de olijven naar een zorgvuldig geselecteerde molen worden gebracht voor verwerking.

Na een uitdagend seizoen in 2023 hebben de Meislers dit jaar een veel beter gevoel over hun opbrengst.

"Vorig jaar was helemaal niet goed”, zei Richard Meisler. ​"We hadden een heel kleine oogst, maar waren toch blij om uitzonderlijk heerlijke olijfolie met een hoog fenolgehalte te produceren.”

Het produceren van olijfolie in Californië is niet voor angsthazen. Met klimaatverandering, economische gevolgen en onvoorspelbare omstandigheden blijven de Meislers veranderingen in gang zetten.

"De uitdagingen zijn niet slecht”, zei Meisler glimlachend. ​"De producten die we nodig hebben zijn in prijs verdubbeld. Het gemak is verdwenen en de kwaliteit is niet meer hetzelfde. Het vrachtvervoer is verdubbeld, en het goede oude ​'‘zaken regelen’ lijkt onbelangrijk.”

De Meislers brengen hun zorgvuldig geselecteerde olijven naar een plaatselijke molen. (Foto: Olijfboerderij San Miguel)

Terwijl de olijventeelt nieuw was voor de Meislers, betreden ze de NYIOOC World Olive Oil Competition markeerde een nieuwe mijlpaal op hun olijfolieproductiereis.

Ze hebben 19 prijzen gewonnen op de NYIOOC sinds 2018, incl drie Gold Awards in 2023 editie van de wedstrijd.

"Het winnen van Gold Awards was ons doel, vooral in deze competitie. Zilver is prima, maar het zet je aan het denken: ​'hoe kunnen we volgend jaar goud winnen?” zei Meisler. ​"Dat hebben we gedaan en een grote overwinning behaald.”

Naast de voldoening te weten dat ze de kwaliteit consistent houden, zei Myrna Mesiler dat de prijzen unieke commerciële waarde bieden, vooral voor kleine producenten die concurreren op een overvolle markt.

"De gouden stickers op onze flessen zijn een verkoopargument geweest en zijn erg belangrijk voor extra vierge olijfolie van hoge kwaliteit”, voegde ze eraan toe.

De Meislers hebben al hun kwaliteitsprijzen – ongeveer 160 in totaal – langs de muren van hun proeflokaal geplaatst. De lofbetuigingen dienen als herinnering om te blijven verbeteren en hard te werken. Het zijn ook herinneringen aan mooie momenten en alle nieuwe mensen die ze onderweg hebben ontmoet.

"Elke prijs is een springplank voor ons bedrijf. Succes kost tijd en doorzettingsvermogen”, besluit Meisler. ​"Wij zeggen graag, ​'Stabiele Eddie.' En het herinnert ons eraan om door te gaan.”