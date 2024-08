Spaanse onderzoekers ontwikkelen draagbare 'elektronische neus'

Spaanse onderzoekers hebben een goedkope, draagbare ​'elektronische neus', zeggen ze, veelbelovend voor gebruik bij organoleptische tests en voedselkwaliteitscontrole.

Hoewel zogenaamde e-noses zelf niet nieuw zijn, zegt de University of Extremadura Sensory Systems Research Group dat het systeem de testtijd en -kosten vermindert.



In een recent persbericht zei onderzoeker Jesus Lozano dat het nieuwe systeem - dat de menselijke neus nabootst - niet alleen kwantitatieve resultaten in een minuut kon opleveren, het kostte tien keer minder dan bestaande methoden om op te zetten.

"Het nadeel van dit draagbare apparaat... is dat, net als bij de reukzin van zoogdieren, de ​'elektronische neus' moet worden gesensibiliseerd met bekende monsters, en hoe meer tests het doet, hoe nauwkeuriger de resultaten,' zei hij.

Afgezien van gebruik in wateranalyse, zou het systeem zeer nuttig zijn voor kwaliteitscontrole in de voedingsindustrie, de evaluatie van de organoleptische eigenschappen van wijn, detectie van explosieven en ziekten, en de ontwikkeling van geuren en cosmetica, aldus de universiteit.

Hugo Regojo, algemeen directeur van de Bogaris-olijfoliegroep in de VS, riep onlangs de olijfoliesector op om dergelijke technologie te gebruiken. Bij de Seminar over olijfoliesmaak en -kwaliteit gehouden in Sint-Helena in januari, zei hij dat er een ​"We moeten de elektronische neus en elektronische detectie van sensorische defecten in olietechnologie verbeteren om fraude in de industrie te beheersen.”

De Internationale Olijfolieraad herziet momenteel nieuwe en bestaande analysemethoden die zijn ontworpen om de kwaliteit en authenticiteit van olijfolie en olie uit perskoeken van olijven te verbeteren, maar heeft nog geen details openbaar gemaakt.

IOC uitvoerend directeur Jean-Louis Barjol zei vorige week: dat er geen vooruitzicht was dat zij zou afzien van het gebruik van sensorische panelen bij het bepalen van de olijfoliekwaliteit. ​"We hechten veel waarde aan onze sensorische testmethode... en we beschouwen het als een essentieel kwaliteitscriterium', zei hij.