Google's benadering van nieuwe ideeën en baanbrekend denken heet ​'Los op voor X'. Het hele concept is dat een groot probleem, ongeacht de aard ervan, een radicale oplossing vereist die haalbaar kan worden door gebruik te maken van de meest geavanceerde technologie die beschikbaar is. Zoals Astro Teller opmerkt in a Bedrade tijdschriftartikel, ​"Google X Head on Moonshots: 10x gemakkelijker dan 10 procent," denken over het oplossen van een wereldwijd probleem is niet alleen geschikt voor grote bedrijven en machtige organisaties, maar iedereen kan het een kans geven als hij zijn hersens kan knijpen en ongewoon kan denken om kom met de oplossing. En, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het meestal gemakkelijker om 10 keer te verbeteren in plaats van slechts 10 procent. Dit zogenaamde ​''moonshot thinking' is precies het tegenovergestelde van incrementeel denken; in plaats van langzaam naar de oplossing te zoeken, concentreer je je op de grote dingen en ga je daar direct naartoe.

Als het gaat om olijfolie en gezien de bijzondere omstandigheden van vandaag, is het parallellisme duidelijk: als de olijfolieboeren en -producenten in Griekenland de ongunstige situatie, dan moeten ze een productie nastreven en in stand houden die een opbrengst oplevert die groot genoeg is om ze draaiende te houden. Maar als ze alles volgens het boekje doen, dan is de missie te moeilijk om te volbrengen. Dit betekent dat ze flexibel en ruimdenkend moeten zijn, en dat ze vooruit moeten kijken om een ​​algemene oplossing voor hun probleem te vinden, ongeacht hun omvang en macht in de olijfolie-industrie. Met andere woorden, ze zouden een moonshot-denken moeten doen.

Zaken die eeuwenlang aan de gang zijn en de industrie prikkelen, kunnen op een moonshot-spoor worden gezet en achterhaald worden. In plaats van het vloeibare residu dat uit de oliemolens komt, weg te gooien, een praktijk waarbij de eigenaren van de oliemolen soms vanwege vervuiling verantwoording moeten afleggen aan de overheid, kan er een andere weg worden ingeslagen om het te zuiveren en om te zetten in water dat geschikt is voor irrigatie. . De technologie bestaat, maar het is erg duur voor een enkele eigenaar van een molen om de benodigde apparatuur te kopen en te gebruiken, dus de producenten zouden een kosteneffectieve oplossing kunnen bedenken, misschien door een afvalverwerkingsfabriek te creëren die veel olijfoliemolens bedient.

Elke zomer gaat het debat over de vraag of de pesticiden voor de olijffruitvlieg effectief waren of niet en of de verse olijfolie goed zal zijn of niet, aangezien de vlieg een aanzienlijke invloed heeft op de kwaliteit ervan. Maar als de producenten zich op het probleem concentreren en proberen de dingen niet een beetje te verbeteren, maar in plaats daarvan het hele probleem op te heffen, zullen ze zien dat genetica is misschien wel de plek ze hebben tot nu toe niet gezocht naar het antwoord op hun probleem. Deze aanpak moet op Europees niveau worden verduidelijkt, maar vergeet niet dat proberen om dingen tien keer beter te maken, gemakkelijker kan zijn dan te streven naar slechts tien procent verbetering.

De export van Griekse olijfolie is bloedarm en de wereldmarkt wordt gedomineerd door Italiaanse en Spaanse oliën. Wat meer tonnen olijfolie die naar Duitsland, Rusland of China gaan, zijn goed voor het exporterende bedrijf, maar ze zijn niet zo belangrijk in vergelijking met een holistische poging om de Griekse olijfoliekwaliteit in de hoofden van de consument te vestigen en deze wereldwijd te promoten.

Olijfolieboeren en -producenten vormen een gevoelig deel van de Griekse landbouwkaste en ze zijn een vrij groot radertje in een veel groter wiel. Simpel gezegd, ze zijn te belangrijk om te falen en bevatten geavanceerd denken of ​"oplossen voor X" kan alles zijn wat nodig is om te overleven en zelfs te gedijen.