Hitte en fruitvlieg belemmeren oogsten in Peru en Noord-Chili

Ongebruikelijk warm weer heeft geresulteerd in een ongekende plaag van fruitvliegjes en heeft de toch al slechte oogstvooruitzichten in Noord-Chili en Zuid-Peru verlaagd.

"De mediterrane fruitvliegplaag veroorzaakt grote schade in het noorden van Chili en het zuiden van Peru”, zegt Máximo Karl Paniagua, directeur van de Azapa Valley Olive Growers Association in het noorden van Chili.

Wanneer El Niño zich ontwikkelt en er sprake is van buitensporige hittegolven, worden de omstandigheden waarin de mediterrane fruitvlieg en ander ongedierte zich kunnen voortplanten en verspreiden, vergroot. - Gianfranco Vargas, voorzitter, Sudoliva

De invasieve soort – een nauwe neef van de olijf fruitvlieg – voedt zich met meer dan 200 verschillende soorten groenten en fruit. Hoewel citrus- en steenfruit de meest voorkomende voedselbron zijn, is het bekend dat vrouwtjes op olijven jagen.

Karl heeft bewijs gezien dat mediterrane fruitvliegen sommige olijfbomen in de regio begonnen te besmetten, waarbij een significantere aanwezigheid werd gedetecteerd in bomen die heel weinig fruit droegen en niet werden geoogst.

Karl en Gianfranco Vargas, een Peruaanse olijfolieproducent en voorzitter van de culturele vereniging Sudoliva, schreven de verspreiding van de mediterrane fruitvlieg toe aan het ongebruikelijk warme weer veroorzaakt door El Niño.

"Wanneer El Niño zich ontwikkelt en er sprake is van buitensporige hittegolven, worden de omstandigheden waarin de mediterrane fruitvlieg en ander ongedierte zich kunnen voortplanten en verspreiden, groter”, aldus Vargas.

Karl voegde eraan toe dat het warmere weer de kans vergroot dat een groter deel van de fruitvlieglarven volwassen wordt en zich kan voortplanten.

De recente hittegolf in de regio heeft de Peruaanse olijvenoogst verder belemmerd, waarbij de productie nu naar verwachting onder de limiet zal vallen Naar schatting 700 tot 1,000 ton een paar maanden geleden, vlak voordat de oogst begon.

"De oogst is erg slecht geweest”, aldus Vargas. ​"Aanvankelijk verwachtten we 10 procent van de normale hoeveelheid te oogsten. Nu verwachten we vijf procent te kunnen oogsten.”

Hoewel de hoge temperaturen de belangrijkste oorzaak zijn van de productiedaling, maakt Vargas zich ook zorgen over de impact van de mediterrane fruitvliegplagen, vooral op de honderdjarige bomen uit de regio.

"De laatste keer dat een mediterrane fruitvliegaanval plaatsvond in Peru was tussen 1925 en 1940. In Tacna kon de plaag niet onder controle worden gehouden en moesten ze de olijfbomen kappen”, zei hij. ​"Daarom vind je in Tacna, Peru, geen eeuwenoude olijfbomen zoals je die in Arica kunt zien.”

Hoewel eerdere El Niño-cycli hebben geresulteerd in kleine mediterrane fruitvliegjes in het noorden van Chili, zei Karl dat deze allemaal snel onder controle waren.

Hij voegde eraan toe dat Chili eerder een langetermijnplan had uitgevoerd en op het punt was aangekomen waarop de fruitvlieg in het land was uitgestorven. Sommigen schatten dat het vijf jaar zal duren om de huidige plaag onder controle te krijgen.

"Chili heeft het doel bereikt, maar is sindsdien gestruikeld”, zei hij. ​"De autoriteiten hebben de systemen versoepeld die zijn ingevoerd om de mediterrane fruitvlieg te bestrijden."

Hij is van mening dat autoriteiten en boeren resoluut moeten optreden voordat de olijfbomen in augustus beginnen te bloeien om een ​​nieuwe te voorkomen slechte oogst en de verdere verspreiding van de plaag.

Karl maakt zich ook zorgen dat als de plaag niet snel onder controle wordt gebracht, de mediterrane fruitvlieg zich zal verspreiden naar het centrum van het land, waar de meeste Chileense olijfolie wordt geproduceerd.

Volgens Karl zijn de Chileense autoriteiten er eerder in geslaagd de mediterrane fruitvlieg uit te roeien door van de ene olijfgaard naar de andere te gaan en behandelingen toe te passen om de vliegen te doden.

De autoriteiten probeerden ook de plaag onder controle te houden door mediterrane fruitvliegjes in gevangenschap te bestralen en ze in de valleien los te laten. De bestraalde vliegen zijn steriel en het idee is dat ze zullen paren met andere vliegen om eieren te produceren die nooit zullen uitkomen.

Momenteel kan Chili 14 miljoen vliegen per maand bestralen, maar Karl schat dat de autoriteiten deze drempel moeten verhogen naar 30 miljoen om de plaag onder controle te houden.

Op basis van het bewijsmateriaal dat hij heeft gezien, gelooft Karl dat deze plaag zijn oorsprong vindt in citrusvruchten en tropisch fruit uit het noorden van Peru en zich via de illegale smokkel van fruit en groenten naar het zuiden van Peru en het noorden van Chili heeft verspreid.

"Er zijn meer dan 100 informele wegen die de grens met Chili oversteken, waar geen controles zijn en waar goederen, vooral fruit, binnenkomen, en dit heeft het probleem gecreëerd dat we vandaag de dag ervaren”, zei hij.

Karl gelooft dat meer mensen die de grens bewaken zouden kunnen helpen de smokkel aan te pakken, maar zei dat de onderliggende economische omstandigheden de verkoop van illegaal gesmokkeld Peruaans fruit op de Chileense markten altijd winstgevender zullen maken.

Intussen worden soortgelijke uitroeiingsmaatregelen ook uitgevoerd om de mediterrane fruitvlieg in het zuiden van Peru uit te roeien; Karl zei dat deze programma's niet geheel succesvol waren geweest, waardoor de situatie nog verergerde.

"Het is belangrijk voor ons om nauw samen te werken met onze Peruaanse tegenhangers om de mediterrane fruitvlieg in elke vallei uit te roeien," zei hij.