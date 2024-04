De veerkracht van de endemische olijfvariëteiten in Tunesië

Chetoui en Chemlali zijn de twee belangrijkste olijfboomvariëteiten die endemisch zijn in Tunesië. Olijftelers in de steeds warmer en droger Het Noord-Afrikaanse land prijst hun veerkracht tegen klimaatverandering.

Ondanks een tweede jaar op rij van hittegolven en droogte in het grootste olijfolieproducerende land van Afrika, de productie herstelde zich tot 220,000 ton, in lijn met het vijfjarig gemiddelde.

Chetoui en Chemlali zijn in de loop van de tijd voortdurend geëvolueerd en aangepast aan de specifieke klimatologische omstandigheden in hun regio van herkomst. - Donia Sfar, exportmanager, Fermes Ali Sfar

"De veerkracht van deze bomen tegen klimaatverandering is te danken aan verschillende factoren, waaronder hun aanpassingsvermogen aan de huidige klimaatomstandigheden en hun vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden”, zegt Donia Sfar, de exportmanager van Fermes Ali Sfar, Vertelde Olive Oil Times.

De producenten achter het bekroonde familiebedrijf hebben de afgelopen vijf decennia de organoleptische en gezonde eigenschappen van deze lokale variëteiten gepromoot.

De inspanningen van Fermes Ali Sfar werden beloond tijdens de editie van 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, waarbij de twee biologische monovariëteitmerken van Tesoro del Rio een Silver Award verdienen.

"Fermes Ali Sfar, opgericht in 1970 en drie generaties lang doorgegeven, is een familiebedrijf gespecialiseerd in de productie van olijfolie en de marketing van eigen geoogste producten”, aldus Sfar.

"Fermes Ali Sfar beheert drie boerderijen met een oppervlakte van ruim 485 hectare en 25,000 olijfbomen aan de voet van de Zaghouan-berg in het noordoosten van Tunesië”, voegde ze eraan toe. ​"De hoofdboerderij is uitgerust met een molen die op traditionele wijze olijven blijft persen, waarbij gebruik wordt gemaakt van granieten molensteen en matpersing.”

Fermes Ali Sfar teelt 25,000 olijfbomen op 485 hectare verspreid over drie boerderijen in het noordoosten van Tunesië. (Foto: Fermes Ali Sfar)

Sfar is van mening dat het succes van het bedrijf, dat tijdens drie opeenvolgende edities van de Wereldcompetitie is bekroond, voortkomt uit de focus op Chetoui en Chemlali.

Hoewel de twee inheemse olijfvariëteiten nog steeds het meest worden verbouwd, is er recentelijk een toename geweest van Europese variëteiten, zoals Arbequina, Coratina en Koroneiki.

Coratina gedijt goed in plantages met een hoge dichtheid, terwijl Arbequina en Korneiki in een superhoge dichtheid kunnen worden verbouwd, wat de overheid en sommige producenten wel doen. zien als de toekomst van de olijfoliesector van het land.

"Chetoui en Chemlali zijn in de loop van de tijd voortdurend geëvolueerd en aangepast aan de specifieke klimatologische omstandigheden in hun regio van herkomst,” zei ze. ​"Droogtetolerantie, een cruciale factor voor het voortbestaan ​​van de teelt, betekent dat de olijfbomen van Chetoui en Chemlali kunnen overleven onder omstandigheden van verhoogde waterstress.”

De twee variëteiten zijn ook opmerkelijk veerkrachtig tegen veelvoorkomende ziekten en plagen, die vanwege het klimaat in Tunesië inherent zeldzaam zijn. De combinatie van factoren heeft van Tunesië de grootste biologische producent ter wereld gemaakt extra vergine olijfolie.

Kwaliteitsprijzen vergroten de bekendheid van Tunesische extra vierge olijfolie van het merk. (Foto: Fermes Ali Sfar)

Samen met hun veerkracht tegen droogte en ziekten tonen Sfar aan dat Chetoui en Chemlali opmerkelijke fenologische flexibiliteit vertonen.

"Het vermogen van deze olijfvariëteiten om hun groeicyclus aan te passen als reactie op klimaatveranderingen is een sleutelelement van hun veerkracht,” zei ze. ​"Chetoui en Chemlali staan ​​bekend om hun fenologische flexibiliteit, wat betekent dat ze zich kunnen aanpassen aan veranderende weersomstandigheden door de timing van bloei en vruchtvorming aan te passen.”

Ondanks de veerkracht en het aanpassingsvermogen van de olijfvariëteiten Chetoui en Chemlali, zegt Sfar dat het consistent produceren van extra vierge olijfolie van hoge kwaliteit een complex en veeleisend proces blijft in Tunesië.

Omdat het garanderen van de kwaliteit van de olijfolie begint bij de olijven, zegt ze dat het bedrijf oogst ​"op het optimale moment van volwassenheid”, waarbij vaak kwantiteit wordt opgeofferd voor kwaliteit.

"Onze olijven worden snel na de oogst verwerkt om bederf en oxidatie te voorkomen”, aldus Sfar. ​"Deze snelle verwerking is essentieel voor het behoud van de aroma's, smaken en nuttige verbindingen van onze olijfolie.”

"Eenmaal geëxtraheerd wordt onze olijfolie onder de juiste omstandigheden bewaard om oxidatie en bederf te voorkomen en de kwaliteit ervan te behouden”, voegde ze eraan toe. ​"Ten slotte wordt onze kwaliteitscontrole streng uitgevoerd om ervoor te zorgen dat ons product aan de hoogste normen voldoet.”

Het jaarlijks uitvoeren van dit proces kost tijd en kosten, waardoor de waarde van de olijfoliekwaliteitsprijzen voor het bedrijf toeneemt.

De endemische variëteiten Chetoui en Chemlali zijn veerkrachtig gebleken tegen het veranderende klimaat in Tunesië. (Foto: Fermes Ali Sfar)

"Een prijs winnen bij de NYIOOC kan alleen maar een bron van enorme trots en voldoening zijn”, bevestigde Sfar. ​"Dit vertegenwoordigt de erkenning van onze expertise, knowhow en toewijding aan het produceren van hoogwaardige olijfolie.”

Terwijl de overgrote meerderheid van de Tunesische olijfolie in bulk naar Spanje en Italië wordt geëxporteerd om daar te worden gemengd, gebotteld en verkocht onder Europese merken, maakt Fermes Ali Sfar deel uit van een groeiend contingent producenten dat opschuift naar individueel verpakte export, die meer economische waarde bieden aan lokale boeren en molenaars.

"Deze prijzen geven extra geloofwaardigheid aan onze merken en stellen ons in staat om ons te onderscheiden in een competitieve markt en de aandacht te trekken van consumenten die op zoek zijn naar kwaliteit en authenticiteit”, aldus Sfar.

"De erkenning die deze overwinning oplevert, kan nieuwe zakelijke kansen bieden”, besluit ze. ​"Dit zou een nog sterkere uitbreiding van onze internationale marktaanwezigheid, toegang tot nieuwe distributiekanalen of zelfs partnerschappen met meer bedrijven kunnen omvatten.”