Olijfraad hekelt de 'onderstroom van agressie' van het UC Davis-rapport

Ik bel de tweede UC Davis Olive Center-onderzoek de ​"dezelfde onverklaarbare kritiek ”die zou kunnen veroorzaken ​"onherstelbare schade aan de reputatie van olijfolie”, kaatste de Internationale Olijfolieraad terug naar onderzoekers in Californië en Australië, daarbij verwijzend naar een ​"onderstroom van agressie.”

IOC-directeur Jean-Louis Barjol, die pas onlangs uit de Verenigde Staten terugkeerde – zijn eerste officiële reis als directeur – uitte zijn frustratie in zijn verklaring dat de Olijfcentrum keerden hun nieuw geslagen IOC-goedgekeurde proefpanel tegen de internationale organisatie en haar leden.



De directeur beschuldigde de onderzoekers van UC Davis ervan alleen samen te werken wanneer het hen goed uitkwam, en riep alle producerende landen op om ​"toetreden tot de gelederen” van IOC-leden om ​"door constructieve, allround samenwerking bevredigende oplossingen te vinden.”

Met plannen om deze zomer een campagne van 1.7 miljoen dollar te lanceren om het gebruik van olijfolie in de Verenigde Staten en Canada te promoten, zei de heer Barjol in een interview vorige week dat de VS en Australië in zekere zin misbruik leken te maken van het IOC. ​"Ze maken elk jaar gebruik van onze laboratoria; ze wonen onze vergaderingen bij en worden door het IOC erkend voor hun competentie op het gebied van chemische en sensorische kenmerken”, zei hij.

De Davis en Australische onderzoekers ontdekten dat: ​"de best verkopende geïmporteerde merken van ​'extra vierge olijfolie die in de Verenigde Staten wordt verkocht en in winkels in heel Californië wordt gekocht, voldeed vaak niet aan de sensorische normen van het IOC voor extra vierge olijfolie”, aldus het rapport.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit van Californië in het Olive Center van Davis die wordt ondersteund door de Olijfolieraad van Californië en haar leden, die baat kunnen hebben bij het in diskrediet brengen van geïmporteerde olijfolie. Californische olijfolieproducenten bieden ongeveer één procent van de olijfolie verbruikt in de Verenigde Staten, maar ze ontwikkelen de capaciteit om veel meer dan dat te leveren.

In een brief aan de leden van de California Olive Oil Council vandaag verwees COOC-voorzitter Brendon Flynn naar het rapport als: ​"een uitstekende gelegenheid om het publiek te betrekken bij een discussie over de voordelen van het kopen van olijfolie van Californische producenten” en moedigt hen aan om ​"profiteren van dit moment.”

Ondertussen Bob Bauer, de directeur van het aan het IOC gelieerde Noord-Amerikaanse olijfolievereniging reageerde op het rapport en zei vandaag in een verklaring: ​"Het is onthullend om te zien dat de binnenlandse olijfolie-industrie heeft aangedrongen op normen die minder streng zijn dan de IOC-normen die NAOOA-leden hebben aangenomen, omdat ze zeiden dat hun olijfolie niet aan die normen kan voldoen. Toch gebruiken en benadrukken ze subjectieve en afgewezen tests om mensen te laten geloven dat geïmporteerde oliën niet aan die strengere normen voldoen.”

"Consumenten wisten wel beter dan de ​'bevindingen' in de laatste studie van UC Davis en we verwachten dat hetzelfde weer zal gelden', voegde hij eraan toe.