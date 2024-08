Richard Gawel op een traan

Richard Gawel

De Australische panelleider en blogger voor het proeven van extra vierge olijfolie, Richard Gawel, staat in de branche bekend omdat hij niet bang is om zijn mening te uiten. En dit was zeker het geval toen ik onlangs sprak met Olive Oil Times.

"Soms ga ik naar de supermarkt en haal ik de spullen van het schap en proef ik en denk ik ​'dit is gewoon rotzooi' en vraag me af wat beleidsmakers over de hele wereld in godsnaam aan het doen zijn', zei Dr. Gawel over de kwaliteit van sommige zogenaamde EVOO's. ​"Als ze denken dat deze olijfolie goed is, hebben ze een rotzooi in hun hoofd."

Ze zien waarschijnlijk al deze opmerkingen en denken na ​ ' wie is deze kerel?' -Richard Gawel

Een weinig bekend feit, de olijfolie-expert begon eigenlijk als een wetenschappelijk statisticus, die proeven ontwierp en resultaten analyseerde. Dit verklaart ongetwijfeld zijn obsessie met data bij het schrijven van zijn olijfolieblog Gladde extra vierge.

Daarna werkte hij als wijndocent, voordat hij werd afgeluisterd door de Australische Olijfolie Vereniging in 1997 om leiding te geven aan een olijfolieproeverijpanel. Hij leidde dat panel acht jaar voordat hij besloot het op te geven en te beginnen als zelfstandig olijfolieconsulent, terwijl hij nog steeds een aantal olijfolieshows voorzat. Hij werkt nu in wijnonderzoek, voornamelijk met witte wijnfenolen, en woont in Adelaide met zijn vrouw, twee jonge tieners, een hond en een kat die hij niet mag.

Niets daarvan heeft zijn blogposts in bedwang gehouden, zijn voorliefde voor commentaar op desinformatie over olijfolie die hij op internet ziet, zijn rol als voorzitter van olijfolieshows, waaronder de felbegeerde Australian National Olive Oil Show, of zijn Twitter updates over alles wat met EVOO te maken heeft.

Dr. Gawel zei dat ondanks dat veel mensen overstappen van de wijnindustrie naar de olijfolie-industrie, de twee heel verschillend zijn. ​"Met wijn heb je zoveel verschillende soorten en verschillende alcoholpercentages. Het begrijpen van de fijne kneepjes van elk is een levenslang werk', zei hij. ​"Met olijfolie zijn de verschillen subtieler omdat je in feite vruchtensap beoordeelt, maar als je 50 oliën in een show krijgt en je moet uitzoeken welke de beste is, is dat eigenlijk behoorlijk uitdagend.

Geboren en getogen in Adelaide, staat het ver af van de plaatsen die traditioneel worden geassocieerd met het produceren van olijfolie-experts. ​"Als je iemand in de olijfoliewereld zou vragen waar de meest afgelegen plek zou zijn, denk ik dat Adelaide, Melbourne of Hobart, Australië redelijk dichtbij zou komen,' zei Dr. Gawel.

En dus is internet meestal zijn uitlaatklep voor de wereld van olijfolie. Dr. Gawel staat bekend als openhartig en zei dat hij alleen maar zegt wat hij denkt, en wat de meeste mensen te bang zijn om te zeggen. Geen grote commerciële banden hebben met een bepaald olijfoliebedrijf helpt zeker.

"Ik doe hier en daar een beetje werk voor het ene of het andere bedrijf, maar ik verdien er zo weinig mee dat ik er mijn ziel niet voor zou verkopen", zei hij. ​"Waarom zou ik voor dat geld willen sjoemelen? Dat is het andere goede aan miljoenen kilometers van nergens zijn. Ze zien waarschijnlijk al deze opmerkingen die door mij zijn geschreven en denken na ​'wie is deze kerel? Oh, hij is gewoon Australisch, maak je geen zorgen, hij is een niemand'.”

Maar zijn meningen worden zeker niet genegeerd.

Een probleem waar Dr. Gawel op de hoogte is gebleven, is de kwaliteit van Europese EVOO's en verkeerde etikettering. Hij zei dat de industrie wereldwijd moet kijken naar de kwaliteit van olijfolie die aan de massamarkt wordt gepresenteerd en was blij dat de consumentenbeschermingsautoriteiten van Andalusië ​"had het lef” om uit te gaan en test oliën in heel Spanje, en ontdekte dat de helft van hen niet echt extra maagd was.

Dr. Gawel gelooft dat de... Amerikaanse normen een lange weg te gaan hebben. ​"Ze verschillen niet veel van de IOC-normen (International Olive Oil Council), in feite is er heel weinig verschil. Als je de kleine lettertjes leest, zijn ze net zo verwarrend als ze ooit zijn geweest, en in feite kun je een gemengde geraffineerde olijfolie hebben en het een aantal verschillende dingen noemen volgens de huidige normen. De definitie van een goede set normen is dat één olie maar in één categorie mag vallen. Ik heb de nieuwe Australische normen niet gezien, maar ik hoop dat ze een stuk beter zijn. Maar we zullen moeten afwachten."

Dr. Gawel zei dat een grote verandering in de industrie de voortdurend verbeterende kwaliteit van olijfolie door de grote producenten is, waardoor de kleine ambachtelijke high-end producenten van de markt worden gedwongen. ​"In het verleden waren oliën met een hoog volume die je in supermarkten over de hele wereld aantreft over het algemeen van vrij lage kwaliteit. Maar ik denk dat de dingen heel snel zullen veranderen als je kijkt naar de grote producenten in Chili, hier in Australië – Grensbocht en dergelijke – en in Californië. Voor de eerste keer ooit zullen we echt gezonde, verse olijfolie van goede kwaliteit in de supermarktschappen zien liggen tegen supermarktprijzen."

Veel van de grotere producenten veranderen nu olijven in kwaliteitsoliën zodra ze zijn geoogst, iets waar een kleine producent alleen maar van kon dromen. Dr. Gawel zei in deze oliën dat ze vrije vetzuren (een belangrijke indicator van de kwaliteit van een olijfolie) van 0.1 en 0.15 vinden, lage peroxiden en dat ze vers en fruitig zijn.

Richard Gawel zei dat een kwestie waarover niet veel wordt gesproken, de vermindering van de consumptie van extra vierge olijfolie, en olijfolie in het algemeen, in Europa is. ​"Als je kijkt naar Spanje, Italië en vooral Griekenland, dan is de consumptie per hoofd van de bevolking de afgelopen 10 jaar aanzienlijk gedaald. Het IOC praat hier nooit over, omdat ze eigenlijk niet willen dat iemand erover praat.”

Hij zei dat de jaarlijkse consumptie per hoofd van de bevolking in Griekenland de afgelopen 28 jaar is gedaald van ongeveer 21 naar 10 liter. ​"Dat is heel veel olijfolie. Je moet de vraag stellen, ​'waarom eten mensen in Europa niet meer zoveel olijfolie als vroeger?' In elk ander land ter wereld – de VS, Australië, Duitsland en Groot-Brittannië – is de consumptie stabiel of neemt toe”

"In Europa doen ze promotieacties in India en China, wat geweldig is. Als je mensen in China zelfs maar één druppel olijfolie per jaar zou laten eten, zouden we allemaal rijk zijn, maar het is een lange weg om dat te doen."

Dr. Gawel draagt ​​zeker zijn steentje bij om de wijn- en olijfolie-industrie in beweging te houden. Als onderdeel van zijn werk proeft hij bijna elke dag wijn, en hij proeft meer dan 500 olijfolies per jaar. En dat is gewoon zijn dagelijkse werk.

Thuis zei hij dat een van zijn kinderen EVOO erg leuk vindt en overal op zet, terwijl de andere ​"maakt niet uit". ​"Dat zijn kinderen voor jou,' zei hij.

Ondanks het enorme aantal oliën dat zijn smaakpapillen heeft geraakt, is zijn honger naar het proeven van olijfolie van goede kwaliteit niet afgenomen. ​"Het zou leuk zijn om nog een paar super-duper verse Europese oliën te zien die we zouden kunnen proberen, maar nogmaals, Australië is een beetje uit de weg, "zei Dr. Gawel.

Maar hij zei dat een van de beste dingen van de Australische industrie het vermogen is om te experimenteren en nieuwe melanges uit te proberen met de verschillende soorten en stijlen van olijfolie, die variëren van de Toscaanse stijlen tot Spaanse en Griekse variëteiten, en met groene olijven, midden- en assortiment, en rijpere olijven.

"Het is heel open-minded over wat hier goede olijfolie is. Sommige combinaties vind je nergens anders ter wereld. We krijgen hier een paar hondenoliën van Australische producenten in de supermarktschappen, maar ik denk dat het belangrijkste is dat het probleem niet systemisch is. Wat ik heb ontdekt, is dat Australische oliën in de schappen van Australische supermarkten echt van goede kwaliteit zijn en behoorlijk consistent, afgezien van een enkele."

Tussen zijn verschillende olijfolie- en wijnverplichtingen door, slaagt Dr. Gawel er ook in om tijd te besteden aan enkele van zijn andere passies die vaak hun weg vinden naar zijn Twitter-feed (@olijfolieguy) zoals mensenrechten. Als lid van Amnesty International, zei hij dat hij zich bevoorrecht voelt om in een land te wonen ​"waar je echt kunt zeggen wat je denkt en er niet voor in de gevangenis belandt”.

Als hij tijd heeft om te gaan vliegvissen schrijft hij daar ook over. ​"Dat is nogal een genot om te doen', zei hij. Een enthousiaste tuinier, zijn tomaten kunnen ook een vermelding krijgen, meestal om ​"beschimpen” de buren. ​"Ik hou van cricket. Mijn Amerikaanse vrienden vinden dat het grappigste ter wereld, hoe iemand vijf dagen voor de televisie kan zitten en een gelijkspel kan kijken”, zei hij.

"En ik heb altijd van AFL (Australian Football League) gehouden. Ik ben een groot voorstander van de Melbourne voetbalclub (bekend als De demonen). Ik ben een fervent fietser als ik niet wordt aangereden door auto's, wat ik een paar keer ben geweest en in het ziekenhuis heb gelegen. Ik denk dat fietsers het een beetje moeilijk hebben, er wordt niet zo goed voor ons gezorgd. Maar afgezien van fietsen en vissen en cricket kijken, gaat het eigenlijk over mijn leven.”

Wat betreft een zondag, hij zal zijn tuin onderhouden, een ritje op zijn fiets maken als hij zin heeft, zijn blog schrijven, een paar vrienden rondleiden voor een paar biertjes en wat tijd doorbrengen met zijn kinderen.

"Veel mensen denken dat mijn zondagen misschien verspild zijn, maar ik heb ze nog nooit als verspild gezien”, zei hij.

