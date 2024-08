Raad vraagt ​​input over definities en testmethoden voor olijfolie

Internationale Olijfraad

Stoppen met het gebruik van de beschrijvende termen ​'puur 'en ​'light '- die de olijfolieconsumenten al lang hebben misleid - is een van de veranderingen die door leden van de industrie worden gezocht die de Internationale Olijfraad is nu op zoek naar feedback over.

Herdefinitie van de term ​"olijfolie” – die momenteel wordt gebruikt voor producten die een mix van geraffineerde olijfolie en olijfolie van eerste persing bevatten en een andere bron van verwarring bij de consument – ​​ligt ook op tafel als onderdeel van een voorstel van Turkije.

En onder de verschillende veranderingen die zijn voorgesteld voor testen en parameters is een: ​"snelle en eenvoudige manier om te meten fenolische verbindingen die het gebruik van gezondheidsclaims op etiketten zou vergemakkelijken.

Onder een nieuw systeem dat is ontworpen om de transparantie te vergroten, is het IOC begonnen met het verspreiden van dergelijke voorstellen over nieuwe of herziene analysemethoden, parameters of limieten. Vandaag heeft het 12 van dergelijke voorstellen gepubliceerd en heeft het vóór 8 september feedback gevraagd van relevante belanghebbenden. De voorstellen komen uit verschillende delen van de wereld en zijn niet afkomstig van het directiesecretariaat van het IOC, maar ze zijn onderzocht door de chemie-experts van het IOC tijdens hun laatste vergadering en besproken door het IOC-adviescomité tijdens de vergadering van 22-23 mei in Kroatië.

Zij omvatten:

- Versoepeling van de K270-grens (UV-absorptie) voor geraffineerde olijfolie van 1.1 naar 1.25 en van de K270-grens voor olijfolie van 0.9 naar 1.15. Op voorstel van de Turkse delegatie van het IOC houdt dit verband met de moeilijkheid om de huidige waarden te handhaven bij de export van olijfolie naar andere landen en om de handel te vergemakkelijken.

- Een nieuwe methode voor de bepaling van het koperpyrofeofytinegehalte van olie uit perskoeken van olijven. Voorgesteld door de Taiwanese Food and Drug Administration om fraude te bestrijden, namelijk het gebruik van koperpyrofeofytine om: ​"green up” olie uit afvallen van olijven.

- Routinematig gebruik van de ​"eenvoudige, snelle” colorimetrische methode (Folin-Ciocalteu, uitgedrukt in hydroxytyrosol) voor de kwantificering van het gehalte aan fenolverbindingen in olijfolie. Voorgesteld door IOC-experts en nuttig voor voedingsclaims op etiketten.

- De combinatie van drie analysemethoden in één, namelijk die voor de bereiding van methylesters, bepaling van vetzuren en bepaling van transvetzuren. Voorgesteld door een werkgroep over IOC-methoden als vereenvoudiging van methoden in de IOC-standaard.

- Een nieuwe of gewijzigde definitie van ​"olijfolie".; verwijdering van de ​"categorie gewone olijfolie ”; classificatie van oliën met een zuurgraad >2.0 procent as ​"lampante olijfolie"; schrapping van de woorden ​"puur ”en ​"licht"; en vervanging van de term ​"goed uitgebalanceerd ”door ​"hoge intensiteit bitter en scherp”. Door de Turkse delegatie voorgesteld om misleiding van consumenten te voorkomen door olijfolie beter te definiëren en te beschrijven. ​"Vereenvoudiging van categorieën en het gebruik van meer beschrijvende termen zal de internationale handel en het begrip van de consument van het product verbeteren.”

Een volledige lijst van de voorstellen staat op de IOC-website. Het IOC zei dat ze zullen worden versterkt in technische ontwerpvoorstellen wanneer en wanneer ze door de auteurs aan het uitvoerend secretariaat worden bezorgd.