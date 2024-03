Hittegolf en stroomuitval buiten beschouwing gelaten, voorspellen Zuid-Afrikanen een herstel van de productie

Zuid-Afrikaanse olijfboeren verwachten een goede opbrengst in 2024, ook al begint de oogst eerder dan normaal vanwege de bovengemiddelde temperaturen.

De regio West-Kaap, het centrum van de olijvenindustrie van het land, heeft de afgelopen weken recordtemperaturen van ruim boven de 40ºC ervaren. De South African Weather Services (SAWS) geeft de schuld klimaatverandering en El Niño.

Het afschakelen van de belasting speelt altijd een rol, maar we zijn proactief geweest en zullen over back-upstroom beschikken om dit aan te pakken. We verwachten een veel hogere oogst dan 2023 en kunnen niet wachten om aan de slag te gaan. - Philip King, algemeen directeur Mardouw Olive Estate

Ondertussen zei Wendy Petersen, directeur van de South African Olive Industry Association (SA Olive), dat sommige producenten verwachten tussen de 10 en 20 procent meer olijven te zullen oogsten dan vorig jaar.

In 2023 produceerde Zuid-Afrika ongeveer 1.2 miljoen liter van olijfolie, vergeleken met 1.7 miljoen liter in 2022.

"Een paar producenten verwachten 50 tot 60 procent hogere volumes (dan vorig jaar), maar die zijn in de minderheid”, aldus Petersen.

"Door de jaren heen hebben we een aanzienlijke focus gezien op de kwaliteit van ons product, en dit is zeer merkbaar in de internationale onderscheidingen en onderscheidingen ontvangen door Zuid-Afrikaanse olijfolieproducenten op internationale platforms,” voegde ze eraan toe.

Petersen waarschuwde echter dat producenten van tafelolijven en olijfolie moeite hebben om te concurreren met import tegen lagere prijzen, wat de afgelopen jaren een probleem is geweest. Ze voegde eraan toe dat fraude problematisch blijft omdat gewetenloze importeurs proberen te profiteren van de hoge prijzen.

"Het feit dat olijfolie geen landbouwproduct met een nultarief op de toegevoegde waarde is, beïnvloedt de concurrentiepositie op de markt”, aldus Petersen. ​"Het speelveld is ongelijk voor olijfolie.”

"We hebben de overheid nodig om in te grijpen en te erkennen dat olijven een belangrijk landbouwproduct zijn dat de werkgelegenheid en de werkgelegenheid stimuleert”, voegde ze eraan toe. ​"Dit stimuleert ook nieuwkomers in de olijventeelt en de ontwikkeling van zeldzame en vereiste landbouwvaardigheden op internationaal niveau.”

Het afschaffen van de belasting – het uitvallen van de rotatiestroom om te voorkomen dat het nationale elektriciteitsnet instort – frustreert de olijfboeren van het land, omdat de bedrijfskosten stijgen en er nog een onvoorspelbare factor aan wordt toegevoegd tijdens het oogstseizoen.

In 2023 zat het land 1,742 uur zonder elektriciteit, wat zich vertaalde in 72.6 dagen, waarbij de gemiddelde Zuid-Afrikaan bijna 20 procent van het jaar zonder stroom zat.

De vooruitzichten voor 2024 zijn niet beter, nu berichten over de kolengestookte basisbelasting (de aanhoudende minimale belasting die een elektriciteitsvoorzieningssysteem moet leveren) van het elektriciteitsbedrijf van het land, Eskom, stagneren.

"Het afschaffen van de lasten heeft geleid tot hogere operationele kosten, die van invloed zijn op de landbouwmarges en de prijzen van eindproducten”, aldus Petersen. ​"Elektriciteit blijft een grote uitdaging in de landbouw, en dat geldt ook voor de olijvenindustrie.”

Ze voegde toe, ​"Behalve dat het de prijzen beïnvloedt, heeft het ook direct invloed op de kwaliteit van het eindproduct als het niet direct na de oogst wordt verwerkt."

Het afschaffen van de belasting bemoeilijkt de olijfolieproductie in Zuid-Afrika, waardoor producenten gedwongen worden te investeren in generatoren of hernieuwbare energie. (Foto: Tobin Jones)

Nick Wilkinson, mede-eigenaar van Rio Largo Olijf Landgoed, gelegen tussen Robertson en Ashton in de Zuid-Afrikaanse provincie West-Kaap, bevestigde dat de belangrijkste uitdaging die zij voor zich zien het afwerpen van de lasten is, wat problemen met de productieplanning veroorzaakt.

"Hoewel we zonne-energie en een back-upgenerator hebben om de stroomstoringen in het nationale elektriciteitsnet op te vangen, stijgen de productiekosten wel. Als we de winter ingaan, kunnen we wel acht uur per dag zonder stroom zitten”, zei hij.

"Vorig jaar hadden we een zeer grote oogst, dus we verwachten iets minder dan vorig jaar", aldus Wilkinson. ​"Maar de kwaliteit ziet er uitzonderlijk uit met goede groeiomstandigheden en zonder schimmelziekten of plaagschade. Ik verwacht dat de oogst van het land groter zal zijn dan vorig jaar.”

Niet ver van Rio Largo, het team van Landgoed Mardouw Olive zal binnenkort ook beginnen met oogsten.

De telers van Mardouw Olive Estate verwachten een recordoogst. (Foto: Mardouw Olijflandgoed)

"Normaal gesproken beginnen we begin april, maar vanwege de zeer hoge temperaturen van de afgelopen twee maanden verwachten we dat de oogst van 2024 medio maart zal beginnen”, aldus Philip King, algemeen directeur van het bedrijf.

Toch is King opgewekt en ziet hij geen problemen die de oogst dit jaar bemoeilijken. ​"We zijn er zo klaar mogelijk voor”, zei hij. ​"Het afschakelen van de belasting speelt altijd een rol, maar we zijn proactief geweest en zullen over back-upstroom beschikken om dit aan te pakken.”

"We verwachten een veel hogere oogst dan in 2023 en kunnen niet wachten om aan de slag te gaan”, aldus King.

Oostwaarts bewegend, Babylonstoren in de wijnvallei van Franschhoek is eind februari begonnen met het oogsten van enkele groene Manzanilla-tafelolijven.

Ze verhuisden begin maart naar Frantoio voor de olieproductie, in de verwachting dat de oogst tot juni zou voortduren.

Het productieteam van Babylonstoren zei dat de oogst dit jaar eerder begon vanwege de hoge hitte in de herfst. (Foto: Babylonstoren)

"Het oogstseizoen van dit jaar lijkt eerder te beginnen dan vorig seizoen, vooral vanwege de intense hitte die we deze zomer in de wijnvallei van Franschhoek hebben ervaren”, zegt Petrus van Eeden, olijvenspecialist van Babylonstoren.

Hij voegde eraan toe dat gezien de mondiale marktomstandigheden met een laag olieaanbod en hoge olijfolieprijzenEr bestaat onzekerheid over de oogst van dit jaar in vergelijking met de vorige.

"Hoewel veel boerderijen een veelbelovende oogst lijken te hebben, blijft het onduidelijk of de opbrengst net zo effectief aan onze oliebehoefte zal voldoen als voorheen”, aldus Van Eeden. ​"Gezien de heersende hoge prijzen kunnen consumenten onder druk komen te staan, wat op termijn kan leiden tot een afname van de lokale vraag.”

"Gezien de lagere oogst opbrengsten die we in Europa zagen en een daling van de productie in Zuid-Afrika vorig seizoen, is het redelijk om te verwachten dat klanten te maken krijgen met hogere prijzen voor een liter olie vergeleken met voorgaande jaren”, voegde hij eraan toe.