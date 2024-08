Davis Olive Center reageert op IOC-kritiek op rapport

Door Lori Zanteson

Olive Oil Times Contributor | Rapporterend vanuit Los Angeles

Het rapport van vorig jaar van het UC Davis Olive Center, ​"Tests wijzen uit dat geïmporteerde ​'extra vergine olijfolie voldoet vaak niet aan de internationale en USDA-normen”, veroorzaakte opschudding in de olijfolie-industrie en daarbuiten toen populaire media de resultaten uitschreeuwden met fantastische koppen als ​"Die olijfolie is geen maagd”. De controversiële studie van de universiteit van Californië stelde dat 69 procent van de geïmporteerde olijfoliemonsters gelabeld ​"extra vierge olijfolie” niet voldoet aan de internationale chemische en sensorische normen voor extra vierge classificatie.

De Chemistry Expert Group van de Internationale Olijfolieraad (IOC) maakte bezwaar tegen de bevindingen eneen weerwoord gepubliceerd, daarbij verwijzend naar de kleine steekproefomvang, onbekende opslagomstandigheden, chemische testmethoden en sensorische analyses van het onderzoek.

Nu hebben de auteurs van het rapport hun eigen scherpe reactie op deze kritiek gegeven, waarbij ze elke uitzondering verdedigen die door de IOC-chemici is gemaakt in een verklaring die voor het eerst is gepubliceerd op de website van de American Oil Chemists' Association.

"Naar mijn mening,” de hoofdwetenschapper van het onderzoek, Dr Edwin Frankel, schreef in een e-mail naar Olive Oil Times, ​"het IOC is zeer gepolitiseerd bij het vaststellen van de norm voor geëxporteerde extra vierge olijfolie. In Californië hopen we betere normen te kunnen ontwikkelen ter ondersteuning van onze lokaal geproduceerde extra vergine olijfolie.”

UC Davis staat achter het rapport

Edwin N. Frankel, Rodney J. Mailer, Selina Wang, Charles F. Schoenmaker en Dan Flynn

De reactie op het rapport van de University of California Davis (“Tests geven aan dat geïmporteerde” ​'extra vergine olijfolie voldoet vaak niet aan internationale en USDA-normen”, UC Davis Olive Center, juli 2010) varieert van wetende knikjes tot scherpe kritiek zoals die van de Chemistry Expert Group van de International Olive Council (IOC; Madrid, Spanje) . We respecteren de leden van de Expert Group, maar staan ​​volledig achter het rapport.

Om snel de bron van de controverse te bekijken, bleek uit de studie van UC Davis dat 69% van de geïmporteerde olijfolie die we testten de officiële sensorische test van het IOC niet doorstond, en dat resultaat werd in 31% van de gevallen bevestigd door de IOC-tests voor UV-absorptie van oxidatieproducten, en in 86% van de gevallen door Duitse diacylglycerol (DAG) en pyropheophytine (PPP) tests.

Het rapport werd aangevuld door het UC Davis Olive Centre en het Australian Oils Research Laboratory. Het Australische laboratorium is erkend door het IOC en de AOCS voor bekwaamheid in het uitvoeren van IOC-chemische en sensorische tests.

Hoewel de verklaring van de deskundigengroep niet adequaat de diversiteit van meningen onder de leden van het panel weergeeft, van wie velen niet de gelegenheid hebben gekregen om de verklaring te herzien of te ondertekenen, zullen we op de verklaring reageren zoals deze is geschreven.

Statistische significantie. De IOC Expert Group stelt dat het rapport van UC Davis ​"niet statistisch significant', maar feitelijk analyseerde UC Davis monsters met vier keer de snelheid van het eigen kwaliteitscontroleprogramma van het IOC (op jaarbasis). Volgens een officieel IOC-rapport dat beschikbaar is op de IOC-website, analyseerde het IOC in 116 en 2008 gemiddeld 2009 extra vierge monsters per jaar, verzameld uit de Verenigde Staten en Canada. Deze landen hebben samen 340 miljoen inwoners, dus het IOC analyseerde één monster voor elke 2.93 miljoen mensen. De studie van UC Davis is gebaseerd op 52 monsters die zijn verzameld in de staat Californië, met een bevolking van 38 miljoen. Zo analyseerde de UC Davis-studie één monster voor elke 730,000 mensen, of vier keer de snelheid van het IOC.

Opslag condities. De Expert Group, die onze bevindingen aanvaardde dat veel oliën niet voldeden aan de IOC-normen, stelt dat: ​"het is onmogelijk om de resultaten als betrouwbaar te beschouwen” zonder informatie over verzending of testtijd. Hier is de feitelijke informatie: Alle oliemonsters werden verzameld en beheerd bij UC Davis door één lid van het onderzoeksteam. Monsters werden verzameld binnen een periode van zeven dagen waarin de dagtemperaturen tussen 52 ° F en 56 ° F (11 ° C en 13 ° C) lagen. De monsters waren niet langer dan negen uur onderweg naar UC Davis. Het onderzoeksteam codeerde onmiddellijk, verpakt in folie, verpakt voor verzending en verscheepte de monsters naar het Australische laboratorium, waarbij de monsters vijf dagen na verzending in Australië aankwamen. Het Australian Oils Research Laboratory is IOC-gecertificeerd en volgt de IOC-kwaliteitsnormen met betrekking tot de testtijd en alle andere parameters.

Chemische methoden. De Expertgroep stelt dat de IOC-handelsstandaard ​"bevat alle noodzakelijke methoden om de kwaliteit en zuiverheid van olijfolie te beoordelen ... daarom was het niet nodig om de niet-officiële methoden toe te passen die in het rapport worden genoemd." Hoewel we het werk waarderen dat het IOC heeft verricht bij het ontwikkelen van normen, verwachten we dat maar weinig chemici het erover eens zullen zijn dat de IOC-normen volledig adequaat zijn, en we zijn sterk voorstander van het aanvullen van IOC-methoden met aanvullende tests (DAG en PPP) die in Duitsland en Australië zijn aangenomen. In feite bevestigden de Duits/Australische chemische tests negatieve sensorische resultaten in 86% van de gevallen, terwijl de IOC chemische tests negatieve sensorische resultaten bevestigden in slechts 31% van de gevallen.

De Expertgroep stelt ook dat zij de DAG- en PPP-testen heeft afgewezen omdat ​"deze verbindingen veranderen dynamisch tijdens de houdbaarheid van de olie.” Met deze redenering zou het panel ook IOC-tests voor vrije vetzuren, geconjugeerde diënen (K232) en triënen (K270) en peroxidewaarden moeten afwijzen, die allemaal zouden veranderen tijdens de houdbaarheid van de olie. De Expert Group zegt ook dat de UC Davis-studie niet kan concluderen dat geraffineerde oliën zijn toegevoegd omdat de stigmastadiënen en sterolprofielen in overeenstemming waren met de IOC-normen. Eigenlijk gaf de UC Davis-studie aan dat de toevoeging van geraffineerde oliën een mogelijkheid was, en ons onderzoeksteam concludeerde: ​"als een van de monsters vervalst was, is het hoogstwaarschijnlijk dat het versnijdingsmiddel geraffineerde olijfolie was in plaats van geraffineerde noten-, zaad- of plantaardige oliën.”

Sensorische analyse. Hoewel de deskundigengroep onze bevinding aanvaardt dat veel van de oliën de sensorische analyse van een officieel IOC-panel niet hebben doorstaan, zegt de groep dat voor IOC-procedures een tweede analyse moet worden uitgevoerd door een ander IOC-panel, en verwijt de UC Davis-studie geen tweede test uitgevoerd. Eigenlijk heeft het IOC geen zintuiglijk panel nodig om een ​​second opinion te krijgen wanneer een panel vaststelt dat een oliemonster een eerste test niet heeft doorstaan.

Hoewel het UC Davis-rapport slechts één onderzoek was en als zodanig moet worden beschouwd, moeten we er rekening mee houden dat in september 2004 in Consumer Reports, in Der Feinschmecker in mei 2005 en in het Australian Oils Research Laboratory gedurende meerdere jaren ernstige problemen met de kwaliteit van olijfolie zijn geconstateerd. Universiteit van de Republiek in Uruguay in oktober 2010 en het ministerie van Volksgezondheid in Andulacía, Spanje, in november 2010. Nu de Verenigde Staten nu de op twee na grootste verbruiker van olijfolie ter wereld zijn, verdient dit onderwerp verder onderzoek.

We moedigen lezers aan om te onderzoeken: ons rapport en bijlageen de validiteit van het onderzoek voor zichzelf beoordelen. We herhalen onze wens om samen te werken met het IOC om de kwaliteit van olijfolie in de Verenigde Staten te analyseren. Laten we het testen en samen proeven.

Edwin N. Frankel is een adjunct-professor, Selina C. Wang is een onderzoeksmedewerker, Charles F. Shoemaker is professor en leider van het UC Davis Olive Oil Chemistry Laboratory en Dan Flynn is de uitvoerend directeur van het UC Davis Olive Center. aan de Universiteit van Californië, Davis. Rodney Mailer is een research fellow bij het Australian Oils Research Laboratory in Wagga Wagga, Australië.