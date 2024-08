Vijf jaar later zendt het rapport van UC Davis nog steeds schokgolven uit

Vandaag vijf jaar geleden bracht de Universiteit van Californië in het Davis Olive Center haar rapport uit over een onderzoek naar de kwaliteit van olijfolie in een aantal supermarkten in de regio. Het bombshell-rapport zou een game-changer blijken te zijn, ontelbare keren aangehaald om de heldendaden van gewetenloze producenten te illustreren.

De studie, die gedeeltelijk werd gefinancierd door Californische producenten, was kleinschalig, maar leverde een grote klap op: ​"69 procent van de geïmporteerde olijfolie bestempeld als extra vierge”, zegt verslag uitgeroepen, ​"voldoet niet aan de sensorische norm van het IOC. " Met andere woorden, de meeste geïmporteerde extra vierge olijfolie was helemaal niet extra vierge.

Die simpele verklaring zou onweerstaanbaar blijken te zijn voor de reguliere pers en sindsdien is het Davis-rapport geciteerd en verkeerd geciteerd.

Het document werd materieel bewijs in class action-rechtszaken en hoorzittingen van handelscommissies. Het zou de strijdkreet zijn voor een inspanning om een ​​marketingorder vast te stellen, een bod op importcontroles opleggen in de federale landbouwwet, de oprichting van een California olijfoliecommissie en, meest recentelijk, de goedkeuring van nieuwe kwaliteitsnormen in Californië.

"Het leek op dat moment nieuwswaardig, ”zei Dan Flynn, de uitvoerend directeur van het UC Davis Olive Center, ​"maar ik had er geen idee van hoe groot het zou worden en dat het zo lang zou nagalmen als het is.” Overweldigd door de reactie op het rapport, hoorde Flynn dat meer dan duizend nieuwszenders het verhaal binnen enkele dagen na de publicatie hadden opgepikt. ​"Het was mijn inleiding tot de moderne tijd en hoe nieuws zich verspreidt, ”zei Flynn.

Ondanks een dergelijke reactie waren de studie en de methoden niet zonder kritiek, maar Flynn staat onbeschaamd achter het rapport. ​"We lieten een licht schijnen op een probleem dat er was, ”zei hij. ​"Na vijf jaar en alles wat er is gebeurd, voel ik me goed over wat we hebben gedaan. "

A Google zoeken onthult hoe vaak het rapport van het Olive Center in de loop der jaren is geciteerd, maar geen enkele vermelding was zo opvallend en onnauwkeurig als in een beruchte Infographic van de New York Times dat beweerde dat 69 procent van alle geïmporteerde olijfolie zou zijn ​"gedokterd.” Terwijl de Times uiteindelijk gecorrigeerd het artikel, de schade was aangericht en meer beschuldigingen vlogen heen en weer over de Atlantische Oceaan.

Olijfolieproducenten overal ter wereld waren terecht geschokt door de effectiviteit van het Davis-rapport bij het wekken van verdenking van olijfolie in al zijn vormen. Consumententijdschriften en belangengroepen over de hele wereld begonnen hun eigen, vaak pseudo-wetenschappelijke kwaliteitstests uit te voeren waarbij bepaalde oliën betrokken waren, maar die ook dienden om een ​​duistere sluier te werpen over de olijfoliehandel en iedereen die daarin betrokken was.

Misinformatie groeide hoogtij en iedereen wilde weten of de olijfolie in hun keuken goed was of niet. Voortbouwend op de verwarring, heeft de populaire televisieadviesgoeroe Dr. Oz vertelde zijn 3 miljoen kijkers dat, om te controleren of olie extra vierge was, we het gewoon in de koelkast moesten zetten om te zien of het geleerde - een methode die volgens Oz hem goed deed, maar, zo bleek, had geen basis in feite.

Sinds het Davis-rapport hebben producenten aan beide kanten van het daaropvolgende debat hun inspanningen geïntensiveerd om de kwaliteit van hun producten te verbeteren en merken te onderscheiden door middel van oorsprongsbenamingen, wedstrijdprijzen en kwaliteitszegels. Langzaamaan praten mensen weer over de gezondheidsvoordelen van olijfolie nogmaals, en hoe het de smaak van gerechten verhoogt.

Vorige maand schoot de groep die veel van de olijfolie-importeurs vertegenwoordigde die het doelwit waren van de studie van 2010 echter terug met een eigen rapport dat, zo zeiden ze, de ontoereikendheid van de nieuwe Californische normen aan het licht bracht. Critici noemen dat rapport diep gebrekkig, en het debat leeft voort.